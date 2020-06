Oitava temporada do programa social Futebol pela Amizade da Gazprom International Children unirá mais de 10.000 participantes de todo o mundo

Gazprom lança a oitava temporada de seu programa social Futebol pela Amizade para crianças de todo o mundo. Este ano, os eventos finais serão realizados em um novo formato digital.

MOSCOU, 1 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- O Futebol pela Amizade é um programa social anual para crianças de todo o mundo. Os principais participantes do programa são meninas e rapazes de 12 anos, incluindo crianças com incapacidades. Os jovens participantes representam diferentes culturas e países em equipes mescladas aprendendo a jogar no mesmo time. Jovens jornalistas cobrem os eventos do programa no Centro de Imprensa da International Children e promovem valores universais. Nas últimas sete temporadas, o Futebol pela Amizade uniu mais de 6.000 participantes de 211 países e regiões. Mais de 5.000.000 de pessoas participaram dos eventos esportivos, educacionais e ecológicos do programa em todo o mundo.