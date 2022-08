La pionieristica Andrea Wilson sarà inserita nella Kentucky Bourbon Hall of Fame®.

LOUISVILLE, Kentucky, 19 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Michter's è orgogliosa di annunciare che la sua Master of Maturation, Andrea Wilson, sarà inserita nella Kentucky Bourbon Hall of Fame®. Nel 2009, Andrea ha "rotto il soffitto di cristallo" quando è diventata la prima donna a guidare la Kentucky Distillers' Association. Fondata nel 2001, la Kentucky Bourbon Hall of Fame® premia gli individui e le organizzazioni che hanno avuto un impatto rivoluzionario nel settore del Bourbon.

Michter's Master of Maturation Andrea Wilson

"Andrea ha un talento incredibile ed è una leader straordinaria. Ha contribuito enormemente sia alla crescita della Michter's Distillery che a quella dell'intero settore del Bourbon del Kentucky," dichiara Joseph J. Magliocco, Presidente di Michter's. "Non c'è nessuno che meriti di più questa grande onorificenza". Wilson aggiunge: "Sono onorata di essere stata riconosciuta dalla Kentucky Distillers' Association per il mio impatto sul nostro settore. Sono estremamente grata di aver avuto l'opportunità di svolgere un ruolo nella promozione della crescita del Kentucky Bourbon e della categoria del Whiskey americano. È un onore essere inclusa tra le sei personalità straordinarie che verranno presentate il mese prossimo".

Andrea Wilson è nata a Louisville, nel Kentucky, e da bambina ascoltava con attenzione i racconti di suo nonno sull'epoca della distillazione clandestina. Dopo essersi laureata all'Università di Louisville con un Bachelor of Science in ingegneria chimica, Andrea Wilson ha conseguito anche un Master of Engineering in ingegneria chimica. Nel 2018, la JB Speed School of Engineering ha premiato Andrea con il Professional Award In Chemical Engineering.

Prima del suo incarico alla Michter's, Andrea ha avuto una carriera di spicco in Diageo, dove ha ricoperto il ruolo di Director of Distillation and Maturation per l'America del Nord. Dopo essere entrata a far parte di Michter's nel 2014, Andrea ha assunto una serie di ruoli all'interno dell'azienda. Dopo aver svolto un lavoro essenziale per la crescita della distilleria di Michter's a Shively, Andrea è stata un personaggio chiave nella creazione della distilleria di Michter's a Fort Nelson e della fattoria e delle attività dell'azienda a Springfield. Attualmente Andrea svolge un lavoro eccezionale come Master of Maturation e Chief Operating Officer di Michter's. Tra l'altro, non siamo a conoscenza di alcun Master of Maturation nel Kentucky prima di Andrea.

Dal 2005 Andrea è stata sia membro del consiglio di amministrazione che membro supplente del consiglio di amministrazione della Kentucky Distillers' Association. Diverse organizzazioni hanno chiesto l'aiuto di Andrea e lei è stata premiata per il suo servizio. Andrea ha lavorato come membro della Frazier Museum Task Force per lo sviluppo del nuovo Kentucky Bourbon Trail Welcome Center e della Spirit of Kentucky Exhibition. Nel 2004 Andrea è stata candidata al Business and Professional Women Young Careerist Award. Il documentario della rete KET, Kentucky Bourbon Tales: Distilling the Family Business ha puntato i riflettori su Andrea e, nel 2018, la Bourbon Women Association l'ha premiata con il Lois Mateus Networking Award.

Andrea vive a Fisherville, nel Kentucky, con il suo meraviglioso marito Randy Wilson e tre gatti.

