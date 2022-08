La pionnière Andrea Wilson sera intronisée au Kentucky Bourbon Hall of Fame®.

LOUISVILLE, Kentucky, 19 août 2022 /PRNewswire/ -- La maison Michter's est fière d'annoncer que son maître de maturation Andrea Wilson sera intronisé au Kentucky Bourbon Hall of Fame®. En 2009, Andrea a « brisé le plafond de verre » lorsqu'elle est devenue la première femme à présider la Kentucky Distillers' Association. Créé en 2001, le Kentucky Bourbon Hall of Fame® récompense les personnes et les entreprises qui ont eu un impact transformateur sur l'industrie du bourbon.

Michter's Master of Maturation Andrea Wilson

« Andrea est extrêmement talentueuse et c'est une dirigeante hors pair. Elle a énormément contribué à la fois à la croissance de la distillerie Michter's et à celle de l'ensemble de l'industrie du bourbon du Kentucky », a déclaré le président de Michter's, Joseph J. Magliocco. « Il n'y a personne qui mérite davantage cette distinction ». M. Wilson a ajouté : « C'est avec humilité que je suis reconnu par la Kentucky Distillers' Association pour mon impact sur notre industrie. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu l'occasion de jouer un rôle dans la promotion de la croissance du bourbon du Kentucky et de la catégorie des whiskies américains. C'est un honneur de faire partie des six personnes exceptionnelles qui seront intronisées le mois prochain. »

Andrea Wilson est née à Louisville, dans le Kentucky. Enfant, elle écoutait attentivement son grand-père raconter les histoires de ses journées consacrées à l'alcool de contrebande. Après avoir obtenu un baccalauréat en sciences en génie chimique à l'Université de Louisville, Wilson y a également obtenu une maîtrise en génie chimique. En 2018, la JB Speed School of Engineering a récompensé Andrea en lui décernant son prix professionnel en génie chimique.

Avant son arrivée chez Michter's, Andrea a mené une brillante carrière chez Diageo, où elle a accédé au poste de directrice de la distillation et de la maturation, en Amérique du Nord. En rejoignant Michter's en 2014, Andrea a occupé de nombreuses fonctions au sein de l'entreprise. Après avoir accompli un travail déterminant pour la croissance de la distillerie Michter's Shively, Andrea a joué un rôle clé dans la création de la distillerie Michter's Fort Nelson et de la ferme et de l'exploitation de la société à Springfield. Actuellement, Andrea réalise un travail remarquable en tant que maître de la maturation et chef des opérations chez Michter's. D'ailleurs, nous ne connaissons aucun maître de maturation dans le Kentucky avant la nomination d'Andrea.

Depuis 2005, Andrea est membre ou suppléante du conseil d'administration de la Kentucky Distillers' Association. Différentes entreprises ont fait appel à Andrea pour les aider, et elle a été reconnue pour ses services. Andrea a travaillé en tant que membre du groupe de travail du Frazier Museum pour le développement du nouveau centre d'accueil Kentucky Bourbon Trail et de l'exposition Spirit of Kentucky. En 2004, Andrea a été nominée pour le prix Young Careerist de l'association Business and Professional Women. Le documentaire de KET Kentucky Bourbon Tales : Distilling the Family Business a mis Andrea en lumière et, en 2018, la Bourbon Women Association lui a décerné le prix Lois Mateus Networking.

Andrea habite à Fisherville, dans le Kentucky, avec son merveilleux mari Randy Wilson et ses trois chats.

