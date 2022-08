Pionier Andrea Wilson wordt opgenomen in de Kentucky Bourbon Hall of Fame®.

LOUISVILLE, Ky., 19 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Michter's kondigt met trots aan dat zijn Master of Maturation Andrea Wilson in de Kentucky Bourbon Hall of Fame® zal worden opgenomen. In 2009 brak Andrea 'door het glazen plafond heen', toen ze als eerste vrouw ooit voorzitter werd van de Kentucky Distillers' Association. De in 2001 opgerichte Kentucky Bourbon Hall of Fame® is een erkenning van individuen en organisaties die een transformerende impact op de Bourbon-sector hebben gehad.

"Andrea is enorm getalenteerd en ze is een geweldig leider. Ze heeft een geweldige bijdrage geleverd aan de groei van Michter's Distillery en aan de groei van de hele Kentucky Bourbon-sector", aldus de directeur van Michter's, Joseph J. Magliocco. "Er is niemand die deze hoge eer meer verdiende." Wilson voegt eraan toe: "Ik ben zeer vereerd te worden erkend door de Kentucky Distillers' Association voor mijn impact binnen onze sector. Ik ben enorm dankbaar dat ik de kans heb gekregen om een rol te spelen in het stimuleren van de groei van Kentucky Bourbon en de categorie Amerikaanse whiskey. Het is een eer om me bij de zes uitmuntende individuen te voegen die volgende maand zullen worden opgenomen."

Andrea Wilson is geboren in Louisville (Kentucky) en als kind luisterde ze aandachtig naar haar opa die verhalen vertelde over zijn tijd als illegale whiskeystoker. Na haar afstuderen aan de University of Louisville met een Bachelor of Science in Chemical Engineering behaalde Wilson er ook een Master of Engineering voor dezelfde studie. In 2018 heeft de JB Speed School of Engineering Andrea geëerd met de Professional Award in Chemical Engineering.

Voordat ze bij Michter's in dienst kwam, wist Andrea zich te onderscheiden bij Diageo, waar ze opklom tot directeur van Distillation and Maturation in Noord-Amerika. Na in 2014 bij Michter's te zijn gekomen, heeft Andrea een aantal functies bij het bedrijf vervuld. Na werk te hebben gedaan dat essentieel was voor de groei van Michter's Shively Distillery, nam Andrea een sleutelrol op zich bij het opzetten van Michter's Fort Nelson Distillery en de bedrijfsboerderij en -activiteiten in Springfield. Op dit moment doet Andrea uitstekend werk als Michter's Master of Maturation en Chief Operating Officer. Tussen haakjes, volgens ons is Andrea de eerste Master of Maturation ooit in Kentucky.

Sinds 2005 is Andrea bestuurslid of plaatsvervangend bestuurslid geweest van de Kentucky Distillers' Association. Verschillende organisaties hebben Andrea ingeschakeld om hen te helpen, en ze is erkend voor haar diensten. Andrea heeft bij de Frazier Museum Task Force gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe Kentucky Bourbon Trail Welcome Center en The Spirit of Kentucky Exhibition. In 2004 werd Andrea genomineerd voor de Business and Professional Women Young Careerist Award. De KET-documentaire Kentucky Bourbon Tales: Distilling the Family Business heeft de aandacht op Andrea gevestigd en in 2018 werd zij door de Bourbon Women Association met de Lois Mateus Networking Award erkend.

Andrea is met haar liefdevolle man Randy Wilson en drie katten gevestigd in Fisherville.

