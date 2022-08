Die wegweisende Andrea Wilson wird in die Kentucky Bourbon Hall of Fame® aufgenommen.

LOUISVILLE, Ky., 19. August 2022 /PRNewswire/ -- Michter's ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass seine Master of Maturation Andrea Wilson in die Kentucky Bourbon Hall of Fame® aufgenommen wird. Im Jahr 2009 „durchbrach Andrea die gläserne Decke", als sie als erste Frau überhaupt den Vorsitz der Kentucky Distillers' Association übernahm. Die 2001 gegründete Kentucky Bourbon Hall of Fame® würdigt Einzelpersonen und Organisationen, die einen entscheidenden Einfluss auf die Bourbon-Branche ausgeübt haben.

Michter's Master of Maturation Andrea Wilson

„Andrea ist enorm talentiert und eine großartige Führungspersönlichkeit. Sie hat sowohl zum Wachstum von Michter's Distillery als auch zum Wachstum der gesamten Bourbon-Branche in Kentucky einen enormen Beitrag geleistet", erklärte Joseph J. Magliocco, Präsident von Michter's. „Niemand verdient hat diese Auszeichnung mehr verdient als sie." Wilson fügte hinzu: „Ich fühle mich geehrt, von der Kentucky Distillers' Association für meinen Einfluss auf unsere Branche ausgezeichnet zu werden. Ich bin sehr dankbar, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, eine Rolle bei der Förderung des Wachstums von Kentucky Bourbon und der amerikanischen Whiskey-Kategorie zu spielen. Es ist eine Ehre, zu den sechs herausragenden Persönlichkeiten zu gehören, die im nächsten Monat aufgenommen werden."

Andrea Wilson wurde in Louisville, Kentucky, geboren und hörte schon als Kind aufmerksam zu, wenn ihr Großvater Geschichten aus seiner Zeit als Schwarzbrenner erzählte. Nach seinem Abschluss an der University of Louisville mit einem Bachelor of Science, Chemical Engineering, erwarb Wilson dort auch einen Master of Engineering, Chemical Engineering. 2018 wurde Andrea von der JB Speed School of Engineering mit dem Professional Award in Chemical Engineering ausgezeichnet.

Vor ihrer Tätigkeit bei Michter's hatte Andrea eine bemerkenswerte Karriere bei Diageo, wo sie die Position des Directors of Distillation and Maturation, Nordamerika, innehatte. Nach ihrem Eintritt bei Michter's im Jahr 2014 übernahm Andrea eine Reihe von Aufgaben im Unternehmen. Nachdem sie wesentliche Beiträge zum Wachstum der Michter's Shively Distillery geleistet hatte, übernahm Andrea eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Michter's Fort Nelson Distillery und der Farm und dem Betrieb des Unternehmens in Springfield. Gegenwärtig leistet Andrea Michter hervorragende Arbeit als Master of Maturation und Chief Operating Officer. Im Übrigen ist uns kein Master of Maturation in Kentucky bekannt, der vor Andrea hierzu ernannt wurde.

Seit 2005 ist Andrea entweder als Vorstandsmitglied oder als stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kentucky Distillers' Association tätig. Verschiedene Organisationen haben Andrea gebeten, ihnen zu helfen, und ihr wurde für ihren Dienst große Anerkennung zuteil. Andrea arbeitete als Mitglied der Frazier Museum Task Force an der Entwicklung des neuen Kentucky Bourbon Trail Welcome Center und der Spirit of Kentucky Exhibition. Im Jahr 2004 wurde Andrea für den Business and Professional Women Young Careerist Award nominiert. Die KET-Dokumentation Kentucky Bourbon Tales: Distilling the Family Business hob Andrea hervor, und 2018 wurde sie von der Bourbon Women Association mit dem Lois Mateus Networking Award ausgezeichnet.

Andrea wohnt mit ihrem wunderbaren Ehemann Randy Wilson und drei Katzen in Fisherville, Kentucky.

Kontakt: Joseph J. Magliocco

502-774-2300 x580

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1881201/Andrea_Wilson.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

SOURCE Michter's Distillery