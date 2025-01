La Spielwarenmesse premia le innovazioni più importanti con l'ambito ToyAward

Giocattoli premiati in sei categorie di prodotti

Presentazione di tutti i finalisti del ToyAward nel padiglione 3A

NORIMBERGA, Germania, 29 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Inizio festoso per il secondo giorno della Spielwarenmesse. Sei prodotti particolarmente innovativi sono state premiati con l'ambito ToyAward il mercoledì della fiera. Nel segmento Baby & Infant, il Geomag Magicube Blocks Stacking Safari di Geomagworld si è aggiudicato il primo posto. Buitenspeel/BS Toys ha vinto la categoria PreSchool con il gioco 3 Shape Memo, mentre il Set RC Football - Bundesliga di Carrera Toys ha vinto la categoria SchoolKids. Abfun si è aggiudicato il primo posto nella categoria Teenager & Adults con il Moon Acrylic Jigsaw Puzzle. Nella categoria Startup, Qubs è stata premiata per il suo Sound-Box Qubitunes. Anche Plan Creations/PlanToys ha vinto nella categoria sostenibilità con il suo gioco d'incastro Wave Stacker.

These are the lucky winners of the ToyAward at the Spielwarenmesse 2025.

I vincitori di quest'anno sono stati selezionati da una giuria internazionale di 14 esperti. La giuria comprende esperti provenienti dai settori della vendita al dettaglio, dell'industria, delle ricerche di mercato, della sicurezza dei giocattoli, della sostenibilità e dell'educazione. I membri della giuria hanno valutato le innovazioni presentate in base ai criteri di originalità, sicurezza, divertimento nel gioco, potenziale di successo nella commercializzazione, comprensibilità del prodotto, lavorazione e qualità. Per il ToyAward alla Spielwarenmesse gli espositori hanno presentato un totale di 629 innovazioni. Il premio è uno dei più importanti dell'industria del giocattolo ed è riconosciuto come un marchio di qualità dai rivenditori di tutto il mondo. Tutti i finalisti possono essere visti durante la Spielwarenmesse su un'area speciale nel padiglione 3A. Qui i vincitori in sintesi.

Categoria Baby & Infant (0-3 anni)

Geomag Magicube Blocks Stacking Safari, Geomagworld

Grazie al magico potere magnetico, il set di dieci pezzi Geomag Magicube Blocks Stacking Safari entusiasma anche i costruttori più piccoli. I blocchi magnetici sono composti da cinque cubi con motivi di animali colorati, tra cui un elefante,

un leone, un ippopotamo, un coccodrillo e una zebra. Cinque emisferi aumentano la difficoltà e allenano la destrezza nell'impilare. "Per bambini piccoli un giocattolo carino e bello che fa a meno della tecnologia e del peluche",

è il verdetto dei membri della giuria.

Categoria PreSchool (3-6 anni)

3 Shape Memo, Buitenspeel/BS Toys

L'innovativo gioco 3 Shape Memo è composto da carte maneggevole di forme e colori diversi. Se si mettono tre carte una dentro l'altra, si ottiene una combinazione unica. Tutte le carte sono disposte a faccia in giù, in modo che i giocatori debbano trovare anche la coppia per la figura che hanno piazzato. Questo trasforma delle semplici forme 3D in un'idea di gioco complessa che allena la coordinazione occhio-mano ed il pensiero strategico. "È un gioco di memoria fantastico e completamente nuovo che risveglia l'ambizione dei bambini", hanno dichiarato i membri della giuria.

Categoria SchoolKids (6-10 anni)

RC Fußball Set - Bundesliga, Carrera Toys

Il calcio incontra le auto RC: il RC Fußball Set - Bundesliga porta a casa la sensazione del calcio. Due giocatori usano le loro macchinine telecomandate per spingere un pallone in miniatura nella porta avversaria all'interno di un campo allestito. Ogni auto può essere decorata con il logo del proprio club preferito. Riassumendo, la giuria loda così il gioco: "La riuscita combinazione di calcio

e auto da corsa RC, il prezzo interessante ed il divertimento duraturo promettono una competizione perfetta per la famiglia".

Categoria Teenager & Adults (da 10 anni)

Moon Acrylic Jigsaw Puzzle, Abfun

Il puzzle acrilico Moon Jigsaw di Abfun è una sfida impegnativa per tutti gli amanti dei puzzle. Una rappresentazione mozzafiato della luna viene formata con 50 semplici pezzi in acrilico. Alcuni pezzi del puzzle hanno una forma particolare. Tra questi, una piccola stella, un telescopio e Saturno con le sue caratteristiche lune. "Il puzzle è unico, creativo e, una volta risolto, può essere utilizzato come decorazione", ha dichiarato la giuria di esperti.

Categoria Startup

Qubitunes, Qubs

Il Sound-Box Qubitunes è rotondo e si trasforma, con figure abbinate, in un'avventura audio interattiva. Che si tratti di dirigere la propria orchestra o di scoprire i numeri, il Sound-Box incoraggia giocosamente i bambini ad ascoltare e a sviluppare la loro creatività. Ognuna delle cassette, dal design accattivante, apre un nuovo mondo tematico. "Questo versatile giocattolo educativo è facile da espandere e stimola le capacità di apprendimento motorie ed uditive", ha sottolineato la giuria nelle sue conclusioni.

Categoria Sustainability

Wave Stacker, Plan Creations/PlanToys

Il gioco ad incastro Wave Stacker, dalla forma splendida, colpisce per la sua combinazione di colori e l'insolito design a onde. La forma speciale conferisce ai blocchi una buona presa, in modo che si adattino perfettamente alle mani dei bambini più piccoli. Tutti i blocchi da costruzione sono realizzati con una speciale miscela di legno e sono composti da trucioli dell'albero della gomma, pigmenti organici a base d'acqua e colla innocua, priva di formaldeide. I membri della giuria ritengono che questo sia un "sistema di gestione dei rifiuti ben integrato".

Appuntamento: Spielwarenmesse® da martedì 28 gennaio a sabato 1 febbraio 2025

