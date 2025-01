La Spielwarenmesse récompense des innovations exceptionnelles par le convoité ToyAward

Des jouets primés dans six catégories de produits

Présentation de tous les finalistes sur le stand du ToyAward dans le hall 3A

NUREMBERG, Allemagne, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Un coup d'envoi festif pour cette deuxième journée de la Spielwarenmesse: six idées de produits particulièrement innovantes ont été récompensées par le très convoité ToyAward ce mercredi 29 janvier. Dans le segment Baby & Infant, les Geomag Magicube Blocks Stacking Safari de Geomagworld ont remporté la première place. Buitenspeel/BS Toys a remporté la catégorie PreSchool avec le jeu 3 Shape Memo. Dans la catégorie SchoolKids, le RC Football Set - Bundesliga de Carrera Toys s'est démarqué. Abfun s'est imposé dans la catégorie Teenager & Adults avec le Moon Acrylic Jigsaw Puzzle. Dans la catégorie Startup, Qubs a été récompensé pour sa boîte à sons Qubitunes. Plan Creations/PlanToys a quant à lui remporté la catégorie Sustainability avec le jeu d'assemblage Wave Stacker.

These are the lucky winners of the ToyAward at the Spielwarenmesse 2025.

Les lauréats de cette année ont été désignés par un jury international composé de 14 experts issus des domaines du commerce, de l'industrie, des études de marché, de la sécurité des jouets, de la durabilité et de la pédagogie. Les membres du jury ont évalué les nouveautés présentées sur la base de critères tels que l'originalité, la sécurité, le plaisir de jouer, le potentiel de succès commercial, la clarté du concept du produit, la finition ainsi que la qualité. Au total, les exposants ont inscrit 629 innovations pour le ToyAward de la Spielwarenmesse. Ce prix compte parmi les distinctions les plus importantes du secteur du jouet et jouit d'une réputation mondiale dans le commerce en tant que label de qualité. Tous les finalistes sont présentés sur une surface spéciale dédiée dans le hall 3A de la Spielwarenmesse. Voici un aperçu des gagnants:

Catégorie Baby & Infant (0-3 ans)

Geomag Magicube Blocks Stacking Safari, Geomagworld

Grâce à sa puissance magnétique magique, le set de dix blocs Geomag Magicube Stacking Safari enthousiasme les plus petits constructeurs. Les blocs de construction magnétiques se composent de cinq cubes avec des motifs d'animaux colorés – dont l'éléphant, le lion, l'hippopotame, le crocodile et le zèbre. La présence de cinq demi-sphères augmente la difficulté du jeu et permet de développer la dextérité des enfants. Le verdict des membres du jury est le suivant : « un jouet pour bébé mignon et beau qui se passe de technologie et de peluche ».

Catégorie PreSchool (3-6 ans)

3 Shape Memo, Buitenspeel/BS Toys

Le jeu innovant 3 Shape Memo se compose de cartes maniables de formes et de couleurs différentes. Il suffit d'en placer trois côte à côte pour obtenir une combinaison unique. Toutes les cartes sont posées face cachée, de sorte que les joueurs doivent trouver la paire correspondant à la figure posée. Les formes 3D se transforment ainsi en un jeu complexe qui développe coordination visuelle

et manuelle ainsi que réflexion stratégique. « Cela a permis de créer un formidable jeu de mémoire dans un genre tout à fait nouveau, qui éveille la curiosité des enfants », ont déclaré les membres du jury.

Catégorie SchoolKids (6-10 ans)

RC Football Set – Bundesliga, Carrera Toys

La rencontre du football avec la voiture RC : avec le RC Football Set – Bundesliga, les sensations du baby-foot s'invitent à la maison. À l'intérieur d'un terrain préalablement installé, deux joueurs poussent un ballon de football miniature dans le but adverse grâce à leur voiture télécommandée. Chaque voiture peut être décorée du logo de son club favori. « La combinaison réussie du football et de la voiture de course RC, d'un prix abordable et d'un plaisir de jeu durable, promettent une compétition réussie en famille », félicite le jury.

Catégorie Teenager & Adults (à partir de 10 ans)

Moon Acrylic Jigsaw Puzzle, Abfun

Le Moon Acrylic Jigsaw Puzzle d'Abfun est un défi épineux pour tous les amateurs de puzzles. Une représentation époustouflante de la lune est créée à partir de 50 pièces acryliques. Certaines pièces du puzzle ont une forme atypique. Parmi elles, on trouve une petite étoile, un télescope et Saturne avec ses satellites. « Le puzzle est unique, créatif et peut même être utilisé comme décoration après avoir été résolu », apprécie le jury d'experts.

Catégorie Startup

Qubitunes, Qubs

La boîte sonore ronde Qubitunes se transforme en une aventure audio interactive avec des figurines assorties. Qu'il s'agisse de diriger ses propres orchestres ou de découvrir les chiffres, la boîte stimule l'écoute et la créativité des enfants de manière ludique. Chacune des cassettes joliment conçues dévoile un nouvel univers. Le jury souligne dans sa conclusion: « ce jouet éducatif polyvalent est facilement modulable. Il favorise l'apprentissage de la motricité et de la compréhension orale ».

Catégorie Sustainability

Wave Stacker, Plan Creations/PlanToys

Le jeu d'assemblage Wave Stacker séduit par ses couleurs et son design original de vagues. La forme spéciale confère aux blocs une bonne prise en main, de sorte qu'ils tiennent parfaitement entre les mains des jeunes enfants. Tous les blocs de construction sont fabriqués à partir d'un mélange de bois spécial et sont composés de copeaux d'hévéa, de pigments organiques à base d'eau et de colle inoffensive et sans formaldéhyde. Les membres du jury ont estimé qu'il s'agissait d'un « modèle de gestion des déchets s'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire ».

