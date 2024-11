l'annuale rapporto internazionale sulla padronanza dell'inglese nel mondo rivela una persistente flessione generale e un calo delle competenze tra le donne e giovani adulti

Per il 6° anno consecutivo l'Olanda guida la classifica 2024, seguita da Norvegia e Singapore.l'Italia perde 11 posizioni tornando ai livelli del 2019

ZURICH, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- EF Education First (EF), pubblica oggi l'edizione 2024 dell'Indice di Conoscenza dell'Inglese (EF EPI), il più ampio rapporto globale sulle competenze in inglese, che dal 2011 fotografa i livelli di nazioni, città e regioni.

The EF English Proficiency Index is an annual ranking of countries, capital cities and regions by English skills.

L'Indice 2024, elaborato sui test di 2,1 milioni di adulti dai 18 anni non madrelingua inglese, in 116 Paesi, evidenzia un costante ridimensionamento della padronanza dell'inglese nel mondo, dove le competenze degli uomini restano migliori rispetto a quelle delle donne e l'inglese dei giovani professionisti rimane superiore a quello di studenti e adulti sopra i 40 anni.

"Il panorama globale della conoscenza dell'inglese continua ad evolversi" secondo Kate Bell, autrice dell'EF EPI. "Mentre quest'anno Medio Oriente e Africa migliorano, vediamo altrove un lento ma persistente declino del livello di inglese degli adulti, confermando come in molti Paesi si pensi che ormai tutti parlino inglese, a prescindere dalla realtà, portando a una minore attenzione al miglioramento della conoscenza dell'inglese sia nei sistemi educativi che nel settore privato".

Alcuni aspetti evidenziati dall'EF EPI 2024:

Flessione delle competenze globali: il 60% dei Paesi riporta un punteggio leggermente inferiore rispetto all'anno precedente. Ma quest'anno si è arrestata la tendenza alla diminuzione delle competenze dei giovani nella fascia 18 - 20 anni.

il 60% dei Paesi riporta un punteggio leggermente inferiore rispetto all'anno precedente. Ma quest'anno si è arrestata la tendenza alla diminuzione delle competenze dei giovani nella fascia 18 - 20 anni. Persistente divario di genere: la conoscenza dell'inglese delle donne è stabile mentre quella degli uomini è diminuita, riducendo così il divario di genere. Tuttavia, in 40 Paesi, gli uomini parlano un inglese significativamente migliore di quello delle donne.

la conoscenza dell'inglese delle donne è stabile mentre quella degli uomini è diminuita, riducendo così il divario di genere. Tuttavia, in 40 Paesi, gli uomini parlano un inglese significativamente migliore di quello delle donne. Italia al 46° posto nella classifica generale : il nostro Paese scende ai livelli del 2019, superato in Europa da Spagna, Ucraina, Albania e Russia .

: il nostro Paese scende ai livelli del 2019, superato in Europa da Spagna, Ucraina, e . Friuli-Venezia Giulia sempre al vertice della classifica italiana: il divario tra regioni con competenze più basse e più alte sta lentamente riducendosi (da oltre 100 punti nel 2012 a 70). La variazione delle competenze tra nord e sud rimane evidente.

il divario tra regioni con competenze più basse e più alte sta lentamente riducendosi (da oltre 100 punti nel 2012 a 70). La variazione delle competenze tra nord e sud rimane evidente. Verona la città dove si parla l'inglese migliore .

. Nuovo lieve calo delle competenze dei giovani italiani: la fascia dei neodiplomati ha subito un nuovo lieve calo, evidenziando come ancora sussiste un impatto della pandemia su questi studenti. Gli universitari invece sono stabili e i giovani professionisti continuano a migliorare. La fascia di età più anziana ha subito una lieve flessione, ma il trend complessivo è positivo.

Il rapporto EF EPI 2024 può essere scaricato da https://www.ef-italia.it/epi.

EF Education First è stata fondata in Svezia nel 1965, con la missione di aiutare le persone ad aprirsi al mondo grazie alla formazione e offre in oltre 100 Paesi percorsi immersivi di arricchimento culturale attraverso corsi di lingua, viaggi studio, scambi culturali e programmi di formazione accademica.

Contatto per i Media: Silvia Gerboni - EF Italia - [email protected]

Sonja Hildebrandt. Email: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2554082/EF_English_Proficiency_Index_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2554081/EF_Education_First_Logo.jpg