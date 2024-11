DE GLOBAL ENGLISH PROFICIENCY INDEX MELDT EEN AANHOUDENDE WERELDWIJDE DALING MET ZWAKKERE VAARDIGHEDEN BIJ VROUWEN EN JONGVOLWASSENEN

NEDERLAND STAAT VOOR DE 6e KEER OP #1 IN EF'S GLOBAL ENGLISH PROFICIENCY INDEX MET WERELDWIJD DE HOOGSTE SCORE IN IEDERE LEEFTIJDSGROEP

ZURICH, 13 november 2024 /PRNewswire/ -- EF Education First (EF), een wereldwijde aanbieder van cultuurintensief onderwijs, heeft de 2024-editie van zijn EF English Proficiency Index (EF EPI) bekendgemaakt - het grootste internationale onderzoek naar Engelse vaardigheden per land, hoofdstad en regio, dat sinds 2011 jaarlijks wordt gepubliceerd.

Voor het zesde achtereenvolgende jaar staat Nederland op de eerste plaats, gevolgd door Noorwegen en Singapore.

De index voor 2024, berekend op basis van de testresultaten van 2,1 miljoen niet-moedertaalsprekers van het Engels in de leeftijd van 18+, in 116 landen en regio's, meldt een aanhoudende verzwakking van de wereldwijde Engelse vaardigheden. Mannen blijven hoger scoren dan vrouwen en jonge professionals zijn vaardiger dan studenten en volwassenen ouder dan 40 jaar.

"Het mondiale landschap van Engelse taalvaardigheid is voortdurend in ontwikkeling," zegt EF EPI-auteur Kate Bell. "Hoewel het Midden-Oosten en Afrika dit jaar zijn verbeterd, zien we over het algemeen een langzame maar aanhoudende daling van het Engels niveau onder volwassenen in andere gebieden. Deze trend ondersteunt de indruk dat in 2024 de verwachting in veel landen is dat iedereen Engels spreekt, ongeacht de realiteit, wat leidt tot een verlies aan focus op het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid in zowel het onderwijssysteem als de private sector."

Belangrijkste bevindingen:

De wereldwijde vaardigheid daalt: Hoewel Nederland nog steeds op positie 1 staat met meer van 20 punten verschil met het volgende land, laat de nationale trend de afgelopen twee jaar een daling laat zien. 60 procent van de landen scoort dit jaar lager dan vorig jaar. Positief is dat de lange neerwaartse trend in de vaardigheid van jongeren in de leeftijdsgroep 18-20 dit jaar tot stilstand is gekomen.

Hoewel Nederland nog steeds op positie 1 staat met meer van 20 punten verschil met het volgende land, laat de nationale trend de afgelopen twee jaar een daling laat zien. 60 procent van de landen scoort dit jaar lager dan vorig jaar. Positief is dat de lange neerwaartse trend in de vaardigheid van jongeren in de leeftijdsgroep 18-20 dit jaar tot stilstand is gekomen. Aanhoudende genderkloof: Sinds vorig jaar zijn de Engelse taalvaardigheden van vrouwen stabiel gebleven en die van mannen gedaald, waardoor de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner is geworden. In 40 landen is de Engelse taalvaardigheid van mannen echter nog steeds beduidend hoger dan die van vrouwen. Afrika blijft de uitzondering en is het enige continent waar vrouwen consequent betere Engelse taalvaardigheden hebben dan mannen en waar de taalvaardigheid van vrouwen het sterkst is verbeterd. Wereldwijd is de genderkloof het grootst onder de jongste groep . Voor Nederland geldt dat het verschil tussen mannen en vrouwen is teruggezakt naar het niveau van 2022, maar relatief groot blijft vergeleken met de historische data (19 punten).

Sinds vorig jaar zijn de Engelse taalvaardigheden van vrouwen stabiel gebleven en die van mannen gedaald, waardoor de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner is geworden. In 40 landen is de Engelse taalvaardigheid van mannen echter nog steeds beduidend hoger dan die van vrouwen. blijft de uitzondering en is het enige continent waar vrouwen consequent betere Engelse taalvaardigheden hebben dan mannen en waar de taalvaardigheid van vrouwen het sterkst is verbeterd. Wereldwijd is de genderkloof het grootst onder de . Voor Nederland geldt dat het verschil tussen mannen en vrouwen is teruggezakt naar het niveau van 2022, maar relatief groot blijft vergeleken met de historische data (19 punten). Regionale ontwikkelingen: De taalvaardigheid in Azië daalde meer dan in welke andere regio dan ook ten opzichte van vorig jaar, vooral in India en China . Na jaren van stijgende taalvaardigheid bleef het regionale gemiddelde in Latijns-Amerika stabiel, met lokale verschillen. In het Midden-Oosten blijft de kennis van het Engels langzaam verbeteren, vooral in Saoedi-Arabië.

EF Education First biedt cultuurintensief onderwijs door middel van taalreizen, taalcursussen, culturele uitwisselingsprogramma's en academische programma's in meer dan 100 landen. EF is opgericht in 1965 in Zweden en heeft als missie de wereld te openen door middel van onderwijs.

