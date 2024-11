Le niveau d'anglais des français toujours en baisse d'après Le baromètre du niveau d'anglais à travers le monde EF EPI

ZURICH, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- EF Education First (EF), spécialiste de la formation linguistique et culturelle en immersion a publié l'édition 2024 de son baromètre de compétence en anglais, EF English Proficiency Index (EF EPI) - le principal classement international sur les compétences en anglais par pays, capitales et régions, publié chaque année depuis 2011.

Pour la quatrième année consécutive, le niveau d'anglais des français est en baisse plaçant ainsi la France à la 49ème position (versus 44ème l'an passé) derrière l'Italie et l'Espagne. Les Pays-Bas quant à eux conservent la première place depuis 6 ans, la Norvège arrive en deuxième position, suivie de Singapour.

L'indice de compétence en anglais 2024, calculé à partir des résultats des tests passés par 2,1 millions de personnes non anglophones, âgées de plus de 18 ans habitant dans 116 pays et régions, fait état d'une baisse continue des compétences en anglais dans le monde.

«La cartographie de la maîtrise de l'anglais est en constante évolution », déclare Kate Bell, auteure du rapport EF EPI. « Si le Moyen-Orient et l'Afrique ont progressé cette année, nous constatons dans l'ensemble un déclin lent mais constant du niveau d'anglais chez les adultes dans le reste du monde. Cette tendance confirme le fait qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays, on s'attend à ce que la maîtrise de l'anglais soit une compétence de base de l'ensemble de la population sans vérifier la réalité. Ainsi, l'intérêt pour l'amélioration de la maîtrise de l'anglais à la fois dans le système éducatif et dans le secteur privé en pâtissent. »

Voici les principales conclusions :

Une baisse des compétences au niveau français et mondial : la France a perdu 7 points de compétence par rapport à l'an passé. De plus, 60 % des pays obtiennent cette année des résultats légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière.

Le baromètre du niveau d'anglais à travers le monde EF EPI est disponible en téléchargement sur le lien suivant www.ef.fr/epi.

A propos d'EF

EF Education First (www.ef.com) est une société d'éducation internationale qui se concentre sur l'enseignement des langues en immersion, les études à l'étranger, les échanges culturels et les voyages éducatifs dans plus de 100 pays. Fondée en Suède en 1965, EF a pour mission d'ouvrir le monde par l'éducation.

