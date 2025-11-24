Xposure celebra 10 anni di narrazione visiva con artisti globali

SHARJAH, UAE, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il Festival internazionale di fotografia di Xposure riunirà 420 artisti globali per celebrare la narrazione visiva, nella sua decima edizione dedicata al tema "Un Decennio di Narrazione Visiva". Dal 29 gennaio al 4 febbraio 2026, il festival trasformerà Aljada in un hub per fotografia e cinema, con numerosi eventi e mostre.

Xposure ha consolidato Sharjah come destinazione globale per la fotografia, dove creatività e consapevolezza sociale si intrecciano. Organizzata dallo Sharjah Government Media Bureau (SGMB), l'edizione presenterà 126 talk e 72 workshop.

Tariq Saeed Allay, Direttore Generale di SGMB, ha dichiarato: "Sharjah continua a investire nella cultura e nella fotografia come mezzo per promuovere un cambiamento positivo. Xposure è diventato uno spazio di connessione umana, modellato dalle storie raccontate e catturate attraverso gli obiettivi."

Dal 2016, Xposure si è evoluto in un punto d'incontro per fotografi, filmmaker e artisti visivi da oltre 100 paesi. Gli Xposure Photography and Film Awards hanno ricevuto oltre 29.000 candidature e 634 film da oltre 60 paesi, confermando la portata globale dell'evento.

Il fotografo ambientalista Sebastian Copeland sottolinea il ruolo di Xposure nel mostrare la fotografia come arte e strumento di consapevolezza. Precedentemente ha presentato "The Vanishing", un viaggio visivo attraverso 25 anni di esplorazioni artiche.

Il fotografo George Steinmetz ha proposto una prospettiva unica con "Feeding the Planet", un progetto aereo di 12 anni dedicato ai sistemi alimentari globali.

Per la prima volta, Xposure avrà un Ospite d'Onore: Atene, protagonista di un programma visivo dedicato al suo patrimonio. Il Sindaco di Atene ha definito il riconoscimento "una distinzione che celebra la nostra eredità viva e la nostra influenza sulla creatività globale".

