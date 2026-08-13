Live Summer Out Loud: Come l'ecosistema di Huawei potenzia ogni avventura estiva

Dai festival alle vacanze in bicicletta fino alla corsa, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 e un ecosistema in crescita di app dedicate aiutano gli amanti dello sport a sfruttare al meglio l'estate

LONDRA, 13 agosto 2026 /PRNewswire/ -- Quest'estate, Huawei sta aiutando gli amanti dello sport a ottenere di più da ogni momento all'aperto. Combinando la serie HUAWEI WATCH FIT 5 con un ecosistema di app sviluppate per attività specifiche, Huawei riunisce hardware e software per supportare festival, ciclismo, corsa e altro ancora, qualunque forma prenda il movimento estivo.

Festival estivi senza ingombri

From festivals to cycling holidays to running, the HUAWEI WATCH FIT 5 Series and a growing ecosystem of dedicated apps are helping sport lovers make the most of every summer adventure. From smartwatch payments and wrist-based navigation to guided training and wearable sports apps, Huawei brings hardware and software together to support every kind of summer movement.

Le giornate lunghe, le serate che si protraggono fino a tardi e gli orari serrati definiscono la stagione estiva dei festival, ma molti partecipanti preferiscono lasciare il portafoglio e persino il telefono. Con i pagamenti con smartphone azionati da Curve Pay, gli utenti possono pagare bevande, cibo e prodotti direttamente dal polso. L'esperienza funziona su entrambi i dispositivi Android e iOS, quindi gli utenti non sono mai limitati dal telefono che portano.

Occhi sulla strada, percorso sul polso

Le vacanze in bicicletta e i percorsi panoramici sono un punto fermo dell'estate, ma molti ciclisti si affidano ancora a un telefono montato sul manubrio per le indicazioni. Abbinata a Naviki, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 porta la navigazione al polso, consentendo ai ciclisti di seguire un percorso con uno sguardo invece di distogliere lo sguardo dalla strada. Komoot lo estende ulteriormente, aiutando escursionisti, corridori e ciclisti a scoprire, seguire e condividere i loro percorsi con fiducia, in modo che possano concentrarsi sull'avventura che li attende.

Ogni corridore, ogni obiettivo

L'estate è anche il momento in cui molte persone si mettono più spesso le scarpe da jogging, sia che si tratti di una prima corsetta leggera o di un piano strutturato prima della gara. L'ecosistema di Huawei è pensato per soddisfare i corridori in qualsiasi fase si trovino.

Per i corridori focalizzati sulle prestazioni, Intervals.icu e RacePace apportano precisione all'allenamento. Entrambi si collegano tramite l'app HUAWEI Health sul telefono abbinato, sincronizzando il ritmo, la frequenza cardiaca e i dati sul sonno catturati sull'orologio. Intervals.icu si concentra sulle analisi, aiutando i corridori a tracciare e migliorare ogni allenamento, mentre RacePace è sviluppato intorno alla strategia di gara, dal ritmo alla previsione del tempo finale.

Per i corridori che sono ancora alla di ricerca della continuità, Kotcha e URUNN offrono un percorso più guidato. Kotcha porta il coaching al polso, trasformando i metodi di allenamento d'élite in una guida video ed esercizi personalizzati, mentre URUNN costruisce un piano di allenamento personalizzato attorno al ritmo e agli obiettivi di ogni corridore, con la guida di allenatori d'élite.

Sotto ogni livello di corsa si trovano i fondamenti. FIIT, con oltre 60 milioni di allenamenti completati sulla piattaforma, completa il quadro con allenamenti guidati e motivazione quotidiana che aiutano i corridori a costruire la forza e la coerenza che supportano una migliore esecuzione complessiva.

Altri modi per muoversi e rimanere connessi

L'estate è una stagione all'insegna della socialità e anche l'ecosistema di Huawei ne tiene conto. Il padel è sempre più popolare, in tutta Europa, ma mantenere il punteggio a metà partita spesso significa mettere in pausa il gioco o avere un telefono a portata di mano. Padel Point risolve direttamente questo problema grazie alla sua app per dispositivi indossabili: i giocatori possono registrare ogni punto direttamente dalla serie HUAWEI WATCH FIT 5, mentre l'orologio gestisce automaticamente vantaggi, tie-break e conteggio dei set, mantenendo il gioco fluido e senza interruzioni.

Un ecosistema in crescita, aperto a nuovi partner

Le app che stanno dietro alle esperienze di questa estate fanno parte di una storia più ampia: L'ecosistema di Huawei continua a crescere, e l'azienda continua a invitare nuovi partner a sviluppare su questa piattaforma. Per gli sviluppatori e i brand sportivi, il percorso di collaborazione è semplice: si può integrare Health Kit oppure creare app native per HUAWEI AppGallery, con strumenti, API e supporto go–to–market pensati per portare sul mercato esperienze indossabili davvero coinvolgenti. Inoltre, l'acquisto di un HUAWEI WATCH FIT 5 Series include un mese di vantaggi Health+, mentre il modello HUAWEI WATCH FIT 5 Pro offre tre mesi, insieme all'accesso a Huawei MultiPass e ai benefici esclusivi dei partner, tra cui Komoot, Naviki, URUNN e FIIT.