Vivez pleinement l'été : l'écosystème de Huawei accompagne toutes vos aventures estivales

Des festivals aux vacances à vélo en passant par la course à pied, la série HUAWEI WATCH FIT 5 et un écosystème toujours plus riche d'applications dédiées aident les amateurs de sport à profiter pleinement de l'été

LONDRES, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Cet été, Huawei aide les passionnés de sport à profiter pleinement de chaque instant en plein air. En associant la gamme HUAWEI WATCH FIT 5 à un écosystème d'applications conçues pour des activités spécifiques, Huawei allie matériel et logiciel pour accompagner toutes vos activités estivales, qu'il s'agisse de festivals, de cyclisme, de course à pied ou bien d'autres encore.

La saison des festivals, en toute légèreté

From festivals to cycling holidays to running, the HUAWEI WATCH FIT 5 Series and a growing ecosystem of dedicated apps are helping sport lovers make the most of every summer adventure. From smartwatch payments and wrist-based navigation to guided training and wearable sports apps, Huawei brings hardware and software together to support every kind of summer movement.

Les longues journées, les nuits tardives et les emplois du temps chargés caractérisent la saison des festivals d'été, mais de nombreux festivaliers préfèrent laisser leur portefeuille, voire leur téléphone, à la maison. Grâce aux paiements par montre connectée proposés par Curve Pay, les utilisateurs peuvent régler leurs boissons, leurs repas et leurs achats directement depuis leur poignet. Cette fonctionnalité est disponible aussi bien sur les appareils Android que sur les appareils iOS ; les utilisateurs ne sont donc jamais limités par leur modèle de téléphone.

Les yeux sur la route, l'itinéraire à votre poignet

Les vacances à vélo et les itinéraires panoramiques sont un incontournable de l'été, mais de nombreux cyclistes continuent de s'aider d'un téléphone fixé au guidon pour s'orienter. Associée à Naviki, la HUAWEI WATCH FIT 5 Series offre une fonction de navigation au poignet, qui permet aux cyclistes de suivre un itinéraire d'un simple coup d'œil, tout en restant concentrés sur la route. Komoot va encore plus loin en aidant les randonneurs, les coureurs et les cyclistes à découvrir, suivre et partager leurs itinéraires en toute confiance, afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur l'aventure qui les attend.

Pour tous les coureurs et tous les objectifs

L'été est également la saison où beaucoup de gens enfilent plus souvent leurs chaussures de course, que ce soit pour un premier jogging autour du pâté de maisons ou dans le cadre d'un programme d'entraînement structuré en vue d'une course. L'écosystème Huawei est conçu pour accompagner les coureurs, quelle que soit leur niveau.

Pour les coureurs en quête de performances, Intervals.icu et RacePace apportent de la précision à l'entraînement. Les deux appareils se connectent via l'application HUAWEI Health sur le téléphone associé pour synchroniser les données relatives à l'allure, à la fréquence cardiaque et au sommeil enregistrées par la montre. Intervals.icu met l'accent sur l'analyse des données, en aidant les coureurs à suivre et à améliorer chacune de leurs séances d'entraînement, tandis que RacePace s'articule autour de la stratégie de course, du rythme de course à la prévision du temps d'arrivée.

Pour les coureurs qui cherchent encore à gagner en régularité, Kotcha et URUNN proposent un parcours plus encadré. Kotcha propose un accompagnement au poignet, en transformant les méthodes d'entraînement de haut niveau en conseils vidéo et en exercices personnalisés, tandis qu'URUNN élabore un programme d'entraînement sur mesure en fonction du rythme et des objectifs de chaque coureur, avec les conseils d'entraîneurs de haut niveau.

Chaque niveau de course à pied repose sur des fondamentaux. Avec plus de 60 millions d'entraînements effectués sur sa plateforme, FIIT complète le tableau en proposant des séances guidées et des messages de motivation quotidiens qui aident les coureurs à développer la force et la régularité nécessaires pour améliorer leurs performances globales en course à pied.

Encore plus de façons de jouer et de rester connecté

L'été est une saison propice aux rencontres, et l'écosystème de Huawei en est le reflet. Le padel ne cesse de gagner en popularité dans toute l'Europe, mais pour noter le score en cours de match, il faut souvent interrompre la partie ou sortir son téléphone. Padel Point répond directement à cette question grâce à son application pour appareils connectés : les joueurs enregistrent chaque point directement depuis leur HUAWEI WATCH FIT 5 Series, tandis que la montre gère automatiquement les avantages, les tie-breaks et le décompte des sets, permettant ainsi au match de se dérouler sans interruption.

Un écosystème en pleine expansion, ouvert à de nouveaux partenaires

Les applications à l'origine des expériences de cet été s'inscrivent dans un contexte plus large : l'écosystème de Huawei ne cesse de s'étendre, et Huawei continue d'inviter de nouveaux partenaires à y contribuer. Pour les développeurs et les marques de sport, la voie vers la collaboration est toute tracée, que ce soit via l'intégration à Health Kit ou le développement d'applications natives pour HUAWEI AppGallery : ils disposent des outils, des API et d'un accompagnement à la commercialisation nécessaires pour proposer des expériences optimales dans le domaine des objets connectés. De plus, l'achat d'une HUAWEI WATCH FIT 5 Series donne droit à un mois d'abonnement à Health+, tandis que la HUAWEI WATCH FIT 5 Pro offre trois mois d'abonnement, ainsi qu'un accès à Huawei MultiPass et à des avantages exclusifs proposés par des partenaires tels que Komoot, Naviki, URUNN et FIIT.