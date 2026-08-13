Lato na pełnych obrotach: jak ekosystem Huawei napędza każdą letnią przygodę

Od festiwali przez rowerowe wyprawy po bieganie – seria HUAWEI WATCH FIT 5 i stale rozwijający się ekosystem dedykowanych aplikacji pomagają miłośnikom sportu w pełni wykorzystać lato.

LONDYN, 13 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Tego lata Huawei pomaga miłośnikom sportu czerpać jeszcze więcej z każdej chwili spędzanej na świeżym powietrzu. Łącząc serię HUAWEI WATCH FIT 5 z ekosystemem aplikacji przeznaczonych do konkretnych aktywności, Huawei łączy sprzęt i oprogramowanie, aby wspierać użytkowników podczas festiwali, jazdy na rowerze, biegania i wielu innych aktywności – niezależnie od tego, jaką formę przybiera letni ruch.

Festiwalowy sezon bez zbędnego balastu

From festivals to cycling holidays to running, the HUAWEI WATCH FIT 5 Series and a growing ecosystem of dedicated apps are helping sport lovers make the most of every summer adventure. From smartwatch payments and wrist-based navigation to guided training and wearable sports apps, Huawei brings hardware and software together to support every kind of summer movement.

Długie dni, późne noce i napięty harmonogram – tak wygląda sezon letnich festiwali. Wielu festiwalowiczów wolałoby jednak zostawić w domu nie tylko portfel, ale nawet telefon. Dzięki płatnościom za pomocą smartwatcha obsługiwanym przez Curve Pay użytkownicy mogą płacić za napoje, jedzenie i gadżety bezpośrednio z nadgarstka. Funkcja działa zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS, dzięki czemu użytkownicy nie są ograniczeni przez rodzaj posiadanego telefonu.

Wzrok na drodze, nawigacja na nadgarstku

Wyjazdy rowerowe i malownicze trasy to nieodłączny element lata, jednak wielu rowerzystów nadal korzysta ze smartfona zamontowanego na kierownicy, aby sprawdzać wskazówki dotyczące trasy. W połączeniu z aplikacją Naviki seria HUAWEI WATCH FIT 5 przenosi nawigację na nadgarstek, umożliwiając rowerzystom podążanie wyznaczoną trasą poprzez szybkie spojrzenie na zegarek, bez odrywania wzroku od drogi. Komoot idzie o krok dalej, pomagając miłośnikom pieszych wędrówek, biegania i jazdy na rowerze odkrywać, śledzić i udostępniać trasy, dzięki czemu mogą w pełni skupić się na czekającej ich przygodzie.

Każdy biegacz, każdy cel

Lato to również czas, gdy wiele osób częściej zakłada buty do biegania – niezależnie od tego, czy oznacza to pierwszy trucht wokół osiedla, czy realizację ustrukturyzowanego planu treningowego przed dniem zawodów. Ekosystem Huawei został stworzony z myślą o biegaczach na każdym etapie ich przygody z bieganiem.

Dla biegaczy nastawionych na osiąganie wyników Intervals.icu i RacePace zapewniają precyzyjne narzędzia treningowe. Obie aplikacje łączą się z aplikacją HUAWEI Health na sparowanym telefonie, synchronizując dane dotyczące tempa, tętna i snu rejestrowane przez zegarek. Intervals.icu koncentruje się na analizie danych, pomagając biegaczom monitorować i doskonalić każdy trening, natomiast RacePace skupia się na strategii startowej – od planowania tempa po prognozowanie czasu ukończenia biegu.

Biegaczom, którzy dopiero budują regularność treningów, Kotcha i URUNN oferują bardziej ukierunkowane podejście. Kotcha przenosi coaching na nadgarstek, przekuwając metody treningowe stosowane przez zawodowych sportowców w instruktaż wideo i spersonalizowane ćwiczenia, podczas gdy URUNN tworzy indywidualny plan treningowy dostosowany do tempa i celów każdego biegacza, oferując wskazówki trenerów na poziomie zawodowym.

U podstaw biegania na każdym poziomie leżą te same fundamenty. FIIT, z ponad 60 milionami treningów zrealizowanych na platformie, uzupełnia ekosystem o prowadzone treningi i codzienną motywację, pomagając biegaczom budować siłę i regularność, które stanowią podstawę lepszej formy biegowej.

Więcej sposobów na aktywność i pozostawanie w kontakcie

Lato sprzyja również spotkaniom i wspólnej aktywności, co znajduje odzwierciedlenie w ekosystemie Huawei. Popularność padla w Europie stale rośnie, jednak prowadzenie wyniku podczas meczu często oznacza konieczność przerwania gry lub sięgnięcia po telefon. Padel Point rozwiązuje ten problem za pomocą aplikacji na urządzenia do noszenia: zawodnicy mogą rejestrować kolejne punkty bezpośrednio na ekranie serii HUAWEI WATCH FIT 5, a zegarek automatycznie rejestruje punkty, uwzględniając przewagę i tie-breaki oraz zliczając wygrane sety. Dzięki temu gra może toczyć się bez niepotrzebnych przerw.

Rozwijający się ekosystem otwarty na nowych partnerów

Aplikacje, które tego lata wspierają użytkowników podczas różnych aktywności, wpisują się w szerszą historię: ekosystem Huawei stale się rozwija, a Huawei niezmiennie zaprasza nowych partnerów do jego współtworzenia. Dla deweloperów i marek sportowych droga do współpracy jest prosta – czy to poprzez integrację z Health Kit, czy tworzenie natywnych aplikacji dla HUAWEI AppGallery. Partnerzy otrzymują dostęp do narzędzi i interfejsów API oraz wsparcie w zakresie wprowadzania produktów na rynek, aby móc tworzyć atrakcyjne rozwiązania dla urządzeń do noszenia i udostępniać je użytkownikom. Ponadto zakup serii HUAWEI WATCH FIT 5 obejmuje jeden miesiąc korzyści Health+, natomiast HUAWEI WATCH FIT 5 Pro – trzy miesiące, a także dostęp do Huawei MultiPass i ekskluzywnych korzyści oferowanych przez partnerów, takich jak Komoot, Naviki, URUNN i FIIT.