Michter's Distillery brengt Legacy Series 2024 uit

Elke release van Shenk en elke release van Bomberger verschilt van die van voorgaande jaren. "Hoewel er van jaar tot jaar enige continuïteit is, maakt ons productieteam creatieve aanpassingen aan elke editie van deze whiskey's," merkt Michter's President Joseph J. Magliocco op.

In 1753 richtte de Zwitserse mennonitische boer John Shenk de distilleerderij Shenk's op in Pennsylvania. Deze distilleerderij werd later omgedoopt tot Bomberger's Distillery in de jaren 1800 voordat de naam weer veranderde in Michter's Distillery halverwege de 20e eeuw. De Michter's Legacy Series is een eerbetoon aan dit erfgoed.

Michter's Master Distiller Dan McKee zegt: "Voor de 2024 Shenk's release hebben we rogge, gemoute rogge en voor het eerst karamelmout gebruikt. Dit geeft een aangename romigheid als aanvulling op de kruidige kwaliteiten en pittige tonen van de whiskey." Sommige van de vaten die worden ingezet bij de productie van Shenk's zijn van eikenhout uit de Vogezen in Frankrijk. Ze worden 24 maanden aan de lucht gedroogd en gerijpt voordat ze worden getoast volgens de exacte specificaties van Michter.

Net als Shenk's heeft de 2024 release van Bomberger's wat gemoute rogge in het recept. "De release van Shenk's en Bomberger's dit jaar getuigt van de passie van het team voor het maken van spannende whiskey's met een doordacht vleugje verkenning," aldus Andrea Wilson, Master of Michter's of Maturation. "De 2024 editie van Bomberger's zet het gebruik van wat Chinquapin (Quercus muehlenbergii) eiken voort om de smaaktonen van donkere chocolade en gestoofd fruit in deze grootse whiskey te accentueren, vervolgens aangevuld met de kruidige smaaktonen van een gedurfde, rijke, evenwichtige complexiteit en een lange aanhoudende warme afdronk voor uw drinkplezier." De Chinquapin-eik van dit jaar werd aan de lucht gedroogd en gedurende 36 maanden in de buitenlucht gerijpt, waarna het toasten en schroeien (charring) plaatsvond.

Shenk's is 91,2 proof (45,6% alc/vol) en heeft een adviesprijs van $ 110. Bomberger's is 108 proof (54% alc/vol) en heeft een adviesprijs van $ 120.

Eind oktober 2023 werd er geschiedenis geschreven voor de whiskey toen de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde publicatie Drinks International de resultaten bekendmaakte van een peiling onder een Academy van onafhankelijke wereldwijde whiskeyexperts, journalisten, bartenders en drankinkopers uit meer dan 20 landen. Een Amerikaanse whiskey (Michter's) werd uiteindelijk verkozen tot 's werelds meest bewonderde whiskey. Michter's heeft een rijke en lange traditie op het gebied van het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskey's van compromisloze kwaliteit. Elk van de gelimiteerde productieaanbiedingen van Michter's is perfect gerijpt. Het veelgeprezen portfolio van Michter's omvat bourbon, rye, sour mash whiskey en American whiskey. Ga voor meer informatie over Michter's naar michters.com, en volg ons op Instagram, Facebook, en X.

