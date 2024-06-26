肯塔基州路易斯維爾2024年6月27日 /美通社/ -- 正值美國 248 週年國慶之際，Michter's 酒廠將於 7 月發佈其傳承系列。該系列由 Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash 威士忌 和 Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon 威士忌組成，均為限量版，年份標註於裝瓶年份，即 2024 年。

Shenk's 和 Bomberger's 的每個系列均有別於前幾年的系列。Michter 總裁 Joseph J. Magliocco 表示：「儘管每年都保留了部分經典風味，我們的生產團隊仍會對每批威士忌進行創新的調整。」

Michter's 酒廠將推出 2024 年傳承系列

1753年，瑞士門諾派農民 John Shenk 在賓夕法尼亞州創辦了 Shenk's 酒廠。酒廠之後於 19 世紀易名為「Bomberger's 酒廠」，並於 20 世紀中期再次更名為「Michter's 酒廠」。Michter's 酒廠的傳承系列正是對這份歷史遺產的致敬。

Michter 的釀酒師 Dan McKee 表示：「在 2024 年推出的 Shenk's 威士忌中，我們採用了黑麥、麥芽黑麥，並首次加入焦糖麥芽，為威士忌增添了宜人的奶油質感，平衡了其草本香氣和香料味。」用於製作 Shenk's 威士忌的部分酒桶，採用來自法國孚日地區的橡木，經過 24 個月的風乾和熟化，再按照 Michter's 酒廠的嚴格規格進行烘烤。

與 Shenk's 威士忌一樣，Bomberger's 2024 年系列的配方中也含有麥芽黑麥。Michter's 的釀酒師 Andrea Wilson 表示：「今年推出的 Shenk's 及 Bomberger's 威士忌，正是團隊製作絕佳威士忌的熱誠體現，也是融入巧妙探索精神的成果。2024 年系列 Bomberger's 威士忌延續採用珍貴的奇努橡木 (Quercus muehlenbergii) 桶陳，突顯此款系列威士忌中的黑巧克力和燉煮水果香氣，並輔以香料味，成就其大膽、豐富、均衡的複雜口感，帶來悠長溫暖的餘韻，讓您的品飲體驗更加奢華。」今年的丘陵橡木在烘烤和碳化之前，經過 36 個月的戶外風乾和熟化。

Shenk's 威士忌酒精度為 91.2 度 (45.6% ABV)，美國建議零售價為 110 美元。Bomberger's 威士忌酒精度為 108 度 (54% ABV)，美國建議零售價為 120 美元。

在 2023 年 10 月尾，總部設於英國的《Drinks International》雜誌發表了一項對來自超過 20 個國家的獨立全球威士忌專家、記者、調酒師和飲品買家進行的調查之結果，在威士忌界的創造了歷史。美國威士忌品牌 (Michter's) 終獲選為全球最受讚譽的威士忌。Michter's 在供應品質上乘的傳統美國威士忌方面擁有豐富悠久的歷史。Michter's 備受讚譽的產品包括波本威士忌、黑麥威士忌、酸麥芽威士忌、美國威士忌，每一款限量生產的產品的陳化程度都達到巔峰。如欲進一步了解 Michter's，請瀏覽 michters.com，亦歡迎在 Instagram、Facebook 和 X 上追蹤我們。

聯絡方式：

Joseph J. Magliocco

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SOURCE Michter's Distillery