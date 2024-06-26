Michter's 酒廠將推出 2024 年傳承系列
27 6月, 2024, 02:28 CST
肯塔基州路易斯維爾2024年6月27日 /美通社/ -- 正值美國 248 週年國慶之際，Michter's 酒廠將於 7 月發佈其傳承系列。該系列由 Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash 威士忌 和 Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon 威士忌組成，均為限量版，年份標註於裝瓶年份，即 2024 年。
Shenk's 和 Bomberger's 的每個系列均有別於前幾年的系列。Michter 總裁 Joseph J. Magliocco 表示：「儘管每年都保留了部分經典風味，我們的生產團隊仍會對每批威士忌進行創新的調整。」
1753年，瑞士門諾派農民 John Shenk 在賓夕法尼亞州創辦了 Shenk's 酒廠。酒廠之後於 19 世紀易名為「Bomberger's 酒廠」，並於 20 世紀中期再次更名為「Michter's 酒廠」。Michter's 酒廠的傳承系列正是對這份歷史遺產的致敬。
Michter 的釀酒師 Dan McKee 表示：「在 2024 年推出的 Shenk's 威士忌中，我們採用了黑麥、麥芽黑麥，並首次加入焦糖麥芽，為威士忌增添了宜人的奶油質感，平衡了其草本香氣和香料味。」用於製作 Shenk's 威士忌的部分酒桶，採用來自法國孚日地區的橡木，經過 24 個月的風乾和熟化，再按照 Michter's 酒廠的嚴格規格進行烘烤。
與 Shenk's 威士忌一樣，Bomberger's 2024 年系列的配方中也含有麥芽黑麥。Michter's 的釀酒師 Andrea Wilson 表示：「今年推出的 Shenk's 及 Bomberger's 威士忌，正是團隊製作絕佳威士忌的熱誠體現，也是融入巧妙探索精神的成果。2024 年系列 Bomberger's 威士忌延續採用珍貴的奇努橡木 (Quercus muehlenbergii) 桶陳，突顯此款系列威士忌中的黑巧克力和燉煮水果香氣，並輔以香料味，成就其大膽、豐富、均衡的複雜口感，帶來悠長溫暖的餘韻，讓您的品飲體驗更加奢華。」今年的丘陵橡木在烘烤和碳化之前，經過 36 個月的戶外風乾和熟化。
Shenk's 威士忌酒精度為 91.2 度 (45.6% ABV)，美國建議零售價為 110 美元。Bomberger's 威士忌酒精度為 108 度 (54% ABV)，美國建議零售價為 120 美元。
在 2023 年 10 月尾，總部設於英國的《Drinks International》雜誌發表了一項對來自超過 20 個國家的獨立全球威士忌專家、記者、調酒師和飲品買家進行的調查之結果，在威士忌界的創造了歷史。美國威士忌品牌 (Michter's) 終獲選為全球最受讚譽的威士忌。Michter's 在供應品質上乘的傳統美國威士忌方面擁有豐富悠久的歷史。Michter's 備受讚譽的產品包括波本威士忌、黑麥威士忌、酸麥芽威士忌、美國威士忌，每一款限量生產的產品的陳化程度都達到巔峰。如欲進一步了解 Michter's，請瀏覽 michters.com，亦歡迎在 Instagram、Facebook 和 X 上追蹤我們。
聯絡方式：
Joseph J. Magliocco
+1 (502) 774-2300 x580
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SOURCE Michter's Distillery
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