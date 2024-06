La distillerie Michter's lance la série 2024 Legacy

LOUISVILLE, Ky., 26 Juin 2024 /PRNewswire/ -- Juste à temps pour le 248e anniversaire de l'Amérique, Michter's Distillery sortira sa série Legacy en juillet. Composée de Shenk's Homestead Kentucky Sour Mash Whiskey et de Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon, cette édition spéciale porte le millésime de l'année de mise en bouteille, en l'occurrence 2024.

Chaque édition de Shenk's et chaque édition de Bomberger's ont été différentes de celles des années précédentes. «Bien qu'il y ait une certaine continuité d'une année à l'autre, notre équipe de production apporte des ajustements créatifs à chaque édition de ces whiskeys», a fait remarquer Joseph J. Magliocco, président de Michter.

En 1753, le fermier suisse mennonite John Shenk fonde la distillerie Shenk's en Pennsylvanie. Cette distillerie a ensuite été rebaptisée Bomberger's Distillery dans les années 1800, avant d'être rebaptisée Michter's Distillery au milieu du XXe siècle. C'est cet héritage que la série Michter's Legacy met à l'honneur.

Le maître distillateur de Michter's, Dan McKee, a déclaré : «Pour la version 2024 de Shenk's, nous avons utilisé du seigle, du seigle malté et, pour la première fois, du malt caramel, qui offre une belle onctuosité pour compléter les qualités herbacées et les notes d'épices du whisky.» Certains des fûts utilisés dans la production de Shenk's comprennent du chêne provenant de la région des Vosges en France, qui est séché à l'air et assaisonné pendant 24 mois avant d'être grillé selon les spécifications exactes de Michter.

Comme la Shenk's, la version 2024 de la Bomberger's contient un peu de seigle malté dans sa recette. «Cette année, la sortie de Shenk's et de Bomberger's reflète la passion de l'équipe pour la fabrication de whiskeys passionnants avec une touche d'exploration réfléchie», a commenté Andrea Wilson, maître de maturation chez Michter's. "Les whiskeys de Shenk's et de Bomberger's sont les meilleurs du monde. «L'édition 2024 de Bomberger's continue d'utiliser du chêne Chinquapin (Quercus muehlenbergii) pour accentuer les notes de chocolat noir et de fruits compotés de ce grand whiskey, qui sont ensuite complétées par des notes d'épices offrant une complexité audacieuse, riche et équilibrée et une longue finale chaude pour votre plaisir.» Cette année, le chêne Chinquapin a été séché à l'air et séché en plein air pendant 36 mois avant d'être grillé et carbonisé.

Le Shenk's a un degré d'alcool de 91,2 (45,6 % ABV) et son prix de vente conseillé aux États-Unis est de 110 $. Bomberger's a une teneur en alcool de 108 (54 % de la teneur en alcool) et son prix de vente conseillé aux États-Unis est de 120 dollars.

Fin octobre 2023, l'histoire du whisky est entrée dans l'histoire lorsque la publication britannique Drinks International a annoncé les résultats d'un sondage réalisé auprès d'une académie d'experts indépendants en whisky, de journalistes, de barmen et d'acheteurs de boissons de plus de 20 pays. Un whisky américain (Michter's) a finalement été élu whisky le plus admiré au monde. Michter's a une longue et riche tradition de whiskeys américains traditionnels d'une qualité sans compromis. Les produits Michter's, dont la production est limitée, sont vieillis jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité maximale. La gamme de produits Michter's, qui jouit d'une grande notoriété, comprend des bourbons, des seigles, des whiskys à base de raisin sec et des whiskys américains. Pour plus d'informations sur Michter's, veuillez visiter michters.com, et suivez-nous sur Instagram, Facebook, et X.

