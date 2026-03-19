"Move Beyond Ordinary": VAPORESSO annuncia una partnership strategica con l'associazione calcistica argentina (AFA)

SHENZHEN, Cina, 19 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il brand globale nel settore delle sigarette elettroniche, VAPORESSO ha annunciato una partnership strategica con l'associazione calcistica argentina (AFA). L'accordo riunisce due fuoriclasse d'eccellenza ai vertici dei rispettivi ambiti, accomunati dallo stesso spirito e dalla stessa visione: Move Beyond Ordinary (andare oltre l'ordinario). Molto più di una semplice operazione di marketing sportivo, la collaborazione riflette la continua espansione di VAPORESSO in tutto il mondo e l'impegno a lungo termine nell'innovazione tecnologica.

VAPORESSO Announces Strategic Partnership with Argentine Football Association

Un rappresentante VAPORESSO ha evidenziato come questa partnership rifletta la sintonia perfetta tra lo spirito dei campioni e l'impegno della società per l'innovazione e l'eccellenza. "Proprio come i grandi atleti dedicano anni e anni a perfezionare le loro abilità prima di dimostrare il pieno controllo sotto pressione, VAPORESSO ha costruito il proprio marchio attraverso uno sviluppo tecnologico continuo e una conoscenza del prodotto. Questa collaborazione riunisce campioni provenienti da due ambiti diversi, ma animati dalla stessa ricerca dell'eccellenza. Ci auguriamo che il nostro esempio possa ispirare sempre più persone a superare i propri limiti e a creare i propri momenti di successo".

Fondata nel 1893, l'associazione calcistica argentina, AFA, è una delle federazioni calcistiche più longeve al mondo e una potenza globale con all'attivo tre titoli della Coppa del mondo FIFA. Nel corso dei decenni, il calcio argentino ha prodotto icone leggendarie come Diego Maradona e Lionel Messi. Oggi la squadra continua a conquistare gli spettatori di tutto il mondo grazie a virtuosismi tecnici, resilienza e compostezza. I valori alla base di questo successo, ottenuto attraverso la disciplina, la determinazione e il miglioramento continuo, hanno da sempre caratterizzato il calcio argentino.

"Accogliamo con enorme piacere VAPORESSO nella famiglia del calcio argentino" ha dichiarato l'AFA. "In qualità di leader nel settore, l'impegno di VAPORESSO per l'innovazione e l'eccellenza riflette molti degli stessi valori che definiscono il nostro spirito di squadra. Riteniamo che questa partnership possa creare nuove esperienze per i tifosi di tutto il mondo e contribuirà a diffondere ulteriormente l'essenza del calcio argentino con un pubblico ancora più vasto".

Per VAPORESSO questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nell'instaurare collaborazioni internazionali per integrare sport, tecnologia e innovazione del marchio. L'unione tra la tradizione sportiva del calcio argentino e l'approccio tecnologico di VAPORESSO mira a creare nuove modalità per coinvolgere un pubblico internazionale.

Guardando al futuro, VAPORESSO e AFA intendono esplorare una serie di iniziative congiunte per ampliare la portata globale della partnership. Tra queste figurano merchandising esclusivo co-branded ispirato ai valori dello sport, campagne di marketing congiunte e nuove forme di storytelling digitale. Grazie agli sviluppi tecnologici continui e all'innovazione dei prodotti, VAPORESSO punta a offrire maggior valore ed esperienze più evolute ai consumatori, promuovendo al contempo valori quali la resilienza, l'ambizione e il miglioramento costante.

Inoltre, VAPORESSO parteciperà all'evento Total Product Expo a Las Vegas, dove il brand presenterà le ultime novità e innovazioni tecnologiche. I visitatori potranno accedere allo Stand 15036 per scoprire le novità tecnologiche e provare di persona le incredibili funzionalità che caratterizzano VAPORESSO.

Informazioni su VAPORESSO

Fondata nel 2015, VAPORESSO nasce dall'idea che ogni azione rappresenti un passo avanti verso il raggiungimento dell'eccellenza. L'impegno costante a superare l'ordinario, ha posto le basi affinché l'azienda possa diventare un brand leader nel settore delle sigarette elettroniche a livello mondiale nel prossimo futuro. La visione dell'azienda è caratterizzata dalla convinzione che la tecnologia e i valori si fondono insieme per offrire uno stile di vita migliore, più sano e appagante a tutte le persone.

Per maggiori informazioni su VAPORESSO, visitare il sito: https://www.vaporesso.com/

Informazioni su AFA

Fondata nel 1893, l'associazione calcistica argentina (AFA) è l'organo direttivo del calcio argentino e una delle federazioni più antiche al mondo. Con sede a Buenos Aires, AFA si occupa della gestione di tutti gli aspetti di questo sport, tra cui l'organizzazione dei campionati nazionali come la Primera División, la Primera Nacional e quelli delle divisioni minori, oltre alle competizioni di coppa nazionali tra cui la Copa Argentina e la Supercopa Argentina.

Per maggiori informazioni, visitare il sito afa.com.ar.

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