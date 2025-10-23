VAPORESSO, con iniziative culturali per il suo decimo anniversario, sostiene il movimento orientato alle persone per avvicinare il mondo

SHENZHEN, Cina, 23 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Guidata dall'innovazione, VAPORESSO offre prodotti all'avanguardia e al contempo crea un coinvolgimento umano con gli utenti in tutto il mondo. In occasione del decimo anniversario di attività, il marchio lancia due iniziative rivoluzionarie: VAPORESSO MEET e il World Hyper-Tour, per celebrare questo importante risultato e condividere la propria filosofia incentrata sulle persone.

Connettersi di persona, condividere momenti autentici

Nella prima metà dell'anno, VAPORESSO ha ospitato numerosi eventi VAPORESSO MEET in diverse città, riunendo partner di canale, proprietari di negozi e utenti per abbattere le barriere e avviare un dialogo diretto. I partecipanti non solo hanno potuto accedere anticipatamente ai nuovi prodotti, ma anche condividere esperienze personali ed esplorare il modo in cui i prodotti si integrano con l'estetica dello stile di vita. Queste interazioni approfondite hanno permesso al marchio di ascoltare realmente il feedback degli utenti, trasformando la cura astratta del marchio in connessioni emotive tangibili.

In Indonesia, VAPORESSO ha invitato a partecipare all'evento la nota band locale Vierratale, favorendo una calorosa interazione tra artisti e utenti. L'incontro ha visto anche il debutto speciale della XROS 4 NANO Vierratale Edition, un prodotto culturalmente distintivo ispirato alle storie condivise e alla cultura della musica pop locale, che riflette magnificamente il legame emotivo che VAPORESSO crea con la sua comunità. Grazie a momenti come questi, VAPORESSO MEET è diventato l'espressione vivente della filosofia del marchio orientata alle persone.

Abbracciare la cultura locale, esprimere una risonanza umanistica

Quest'estate, VAPORESSO ha lanciato un tour urbano senza precedenti nel settore: una flotta di supercar di lusso che ha attraversato quattro città internazionali. Fedele alla sua visione globale di creazione culturale congiunta, il marchio ha intrecciato tradizioni locali ed espressioni moderne nelle celebrazioni del suo anniversario, creando un'impronta culturale distintiva in ogni luogo. Ogni tappa è stata studiata attentamente per riflettere lo spirito unico della città.

Ispirandosi alla cultura dell'arte visiva di strada di Giacarta, VAPORESSO ha combinato veicoli di pubblicità 3D con supercar per creare uno straordinario spettacolo di arte visiva. Oltre alle strade, il marchio ha unito le forze con il trendsetter locale BIMOPD per lanciare la serie XROS 5 BIMOPD Edition, un prodotto co-progettato che rappresenta lo spirito giovanile, vivace e sicuro di sé di Giacarta attraverso un'estetica audace ispirata alla strada. Insieme, questa sinergia ha dato vita a una nuova ondata culturale, poiché VAPORESSO coltiva una cultura dello svapo profondamente legata all'identità locale.

A Parigi, dove la sottocultura degli sport urbani estremi riflette la coraggiosa resilienza e l'infinita potenza della città, il tour urbano di VAPORESSO ha catturato questa energia dinamica accostando le supercar alle performance del parkour. Trasmettendo questo spirito coraggioso alla progettazione dei prodotti, il marchio ha creato ARMOUR ULTRA, progettato con una protezione superiore per consentire esplorazioni senza paura. Attraverso questa fusione di cultura di strada e prodotti potenti, VAPORESSO ispira i parigini ad abbracciare la libertà e a superare i propri limiti.

A Londra, città ricca di cultura letteraria, VAPORESSO ha organizzato uno spettacolo di strada immersivo in cui le supercar hanno incontrato personaggi letterari iconici. Amati personaggi britannici hanno preso vita, interagito con i passanti e intrecciato lo spirito innovativo del marchio in un ricco arazzo culturale. Questa fusione di classico e contemporaneo ha ispirato anche la XROS 5 Series Leather Edition, dove la lavorazione artigianale del cuoio di qualità incontra la tecnologia moderna, ridefinendo l'eleganza senza tempo. Attraverso queste diverse espressioni dello stile britannico, VAPORESSO mette in mostra la sua identità versatile e culturalmente significativa.

Dove l'intrattenimento audace incontra la cultura inclusiva, VAPORESSO ha dato energia a Las Vegas con supercar e modelli trendy, creando uno spettacolo urbano interattivo. Questa perfetta integrazione tra cultura locale ed espressione del marchio ha creato lo sfondo perfetto per il lancio di iMate OS. Il design elegante si unisce alla versatilità interattiva, e la struttura rivoluzionaria del prodotto cattura lo stesso spirito audace che caratterizza la città, dimostrando quanto profondamente le iniziative di VAPORESSO risuonino nelle culture locali.

Giunto al traguardo dei dieci anni, VAPORESSO ha intrecciato valori incentrati sulla persona in un arazzo globale di esperienze immersive. Attraverso innovazioni di punta e un impegno umanistico, ogni fase del suo percorso è una testimonianza della leadership del settore e dell'impatto che ha avuto sugli utenti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803482/VAPORESSO.jpg