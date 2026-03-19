Über das Gewöhnliche hinausgehen: VAPORESSO kündigt strategische Partnerschaft mit dem Argentinischen Fußballverband (AFA) an

SHENZHEN, China, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweit führende Vaping-Marke VAPORESSO hat eine strategische Partnerschaft mit dem Argentinischen Fußballverband (AFA) angekündigt. Die Vereinbarung bringt zwei Champions zusammen, die an der Spitze ihrer jeweiligen Bereiche stehen –im gleichen Geist und mit einer gemeinsamen Überzeugung: Move Beyond Ordinary. Die Partnerschaft ist mehr als nur eine Zusammenarbeit im Bereich Sportmarketing und spiegelt die kontinuierliche globale Expansion von VAPORESSO und seinen langfristigen Fokus auf technologiebasierte Innovationen wider.

VAPORESSO Announces Strategic Partnership with Argentine Football Association

Ein Vertreter von VAPORESSO wies darauf hin, dass die Partnerschaft eine starke Übereinstimmung zwischen dem Geist der Champions und dem Engagement des Unternehmens für Innovation und Spitzenleistungen widerspiegelt. „Genauso wie große Spieler jahrelang ihre Fähigkeiten verfeinern, bevor sie unter Druck maximale Kontrolle zeigen, hat VAPORESSO seine Marke durch nachhaltige Technologieentwicklung und Produktkompetenz aufgebaut. Diese Zusammenarbeit vereint Champions aus zwei verschiedenen Bereichen, aber mit demselben Glauben an das Streben nach Spitzenleistung. Wir hoffen, dass es mehr Menschen dazu inspiriert, Grenzen zu überschreiten und ihre eigenen Meisterschaftsmomente zu schaffen.

Die 1893 gegründete AFA ist einer der geschichtsträchtigsten Fußballverbände der Welt und mit drei FIFA-Weltmeistertiteln ein globales Kraftpaket. Im Laufe der Jahrzehnte hat der argentinische Fußball legendäre Ikonen wie Diego Maradona und Lionel Messi hervorgebracht, während die heutige Mannschaft die Weltöffentlichkeit mit ihrer technischen Brillanz, ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer Gelassenheit auf der Weltbühne in ihren Bann zieht. Der Geist hinter diesem Erfolg, der auf Disziplin, Entschlossenheit und ständigem Fortschritt beruht, hat den argentinischen Fußball lange Zeit geprägt.

„Wir freuen uns, VAPORESSO in der argentinischen Fußballfamilie willkommen zu heißen", erklärte der argentinische Fußballverband. „Als Branchenführer spiegelt das Engagement von VAPORESSO für Innovation und Spitzenleistungen viele der Werte wider, die auch unsere Teamkultur prägen. Wir glauben, dass diese Partnerschaft neue Erfahrungen für Fans auf der ganzen Welt schaffen und den Geist des argentinischen Fußballs mit einem größeren globalen Publikum teilen wird."

Für VAPORESSO ist die Partnerschaft ein weiterer Schritt beim Aufbau globaler Kooperationen, die Sport, Technologie und Markeninnovation miteinander verbinden. Durch die Verbindung des Meisterschaftserbes des argentinischen Fußballs mit dem technologieorientierten Ansatz von VAPORESSO wollen beide Seiten neue Möglichkeiten schaffen, um das Publikum weltweit anzusprechen.

Mit Blick auf die Zukunft werden VAPORESSO und die AFA eine Reihe von Kooperationsinitiativen prüfen, um die globale Reichweite der Partnerschaft zu vergrößern. Dazu gehören exklusive Fanartikel mit Co-Branding, die vom Geist der Champions inspiriert sind, gemeinsame Marketingkampagnen und neue Formen des digitalen Storytellings. Durch kontinuierliche technologische Entwicklung und Produktinnovation will VAPORESSO Verbraucherinnen und Verbrauchern einen höheren Wert und ein besseres Erlebnis bieten und gleichzeitig einen Geist der Widerstandsfähigkeit, des Ehrgeizes und des Fortschritts fördern.

Darüber hinaus wird VAPORESSO an der kommenden Total Product Expo in Las Vegas teilnehmen, wo die Marke ihre neuesten Innovationen und technologischen Durchbrüche vorstellen wird. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, das Unternehmen am Stand 15036 zu besuchen und aus erster Hand die Innovation und außergewöhnliche Leistung zu erleben, die VAPORESSO auszeichnen.

Informationen zu VAPORESSO

VAPORESSO wurde 2015 in der Überzeugung gegründet, dass Exzellenz mit jeder einzelnen Handlung angestrebt werden muss. Unser unermüdliches Engagement, das Gewöhnliche zu übertreffen, hat uns auf den Weg zur weltweit führenden Vaping-Marke gebracht. Wir verkörpern eine Vision, in der unsere Technologie und unsere Werte miteinander verschmelzen, um ein besseres, saubereres und angenehmeres Leben für alle zu schaffen.

Mehr über VAPORESSO erfahren Sie im Internet auf: https://www.vaporesso.com/

Informationen zur AFA

Der 1893 gegründete Argentinische Fußballverband (AFA) ist der Dachverband des argentinischen Fußballs und einer der ältesten Fußballverbände der Welt. Die AFA mit Sitz in Buenos Aires überwacht alle Aspekte des Sports, einschließlich der Organisation der nationalen Ligen wie der Primera División, Primera Nacional und der unteren Spielklassen sowie der nationalen Pokalwettbewerbe wie der Copa Argentina und der Supercopa Argentina.

Weitere Informationen finden Sie unter afa.com.ar.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2936686/Move_Beyond_Ordinary_VAPORESSO_Announces_Strategic_Partnership_with_Argentine_Football_Association.jpg

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