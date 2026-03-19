Dépasser l'ordinaire : VAPORESSO annonce un partenariat stratégique avec la Fédération argentine de football (AFA)

SHENZHEN, Chine, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le leader mondial de la marque de vapes VAPORESSO annonce un partenariat stratégique avec la Fédération argentine de football (AFA). L'accord réunit deux champions au sommet de leurs domaines respectifs avec un même esprit et une même conviction : dépasser l'ordinaire. Plus qu'une collaboration en matière de marketing sportif, ce partenariat reflète l'expansion mondiale continue de VAPORESSO et son orientation à long terme vers l'innovation axée sur la technologie.

VAPORESSO Announces Strategic Partnership with Argentine Football Association

Un représentant de VAPORESSO a noté que le partenariat reflète une forte adéquation entre l'esprit des champions et l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de l'excellence. « Tout comme les grands joueurs passent des années à améliorer leurs compétences avant de faire preuve de maîtrise sous pression, VAPORESSO a construit sa marque grâce à un développement technologique soutenu et à l'expertise de ses produits. Cette collaboration réunit des champions de deux domaines différents, mais avec la même conviction de poursuivre l'excellence. Nous espérons qu'elle incitera davantage de personnes à repousser leurs limites et à créer leurs propres victoires. »

Fondée en 1893, l'AFA est l'une des fédérations de football les plus historiques du monde et une locomotive mondiale avec trois titres de la Coupe du monde de la FIFA. Au fil des décennies, le football argentin a produit des icônes légendaires telles que Diego Maradona et Lionel Messi, tandis que l'équipe d'aujourd'hui continue de captiver le public mondial par sa brillance technique, sa résilience et son sang-froid sur la scène internationale. L'esprit qui sous-tend ce succès, fait de discipline, de détermination et de progrès constants, a longtemps défini le football argentin.

« Nous sommes heureux d'accueillir VAPORESSO dans la famille du football argentin », déclare la Fédération argentine de football. « En tant que leader de l'industrie, l'engagement de VAPORESSO en faveur de l'innovation et de l'excellence reflète un grand nombre des valeurs qui façonnent la culture de notre équipe. Nous pensons que ce partenariat permettra de créer de nouvelles expériences pour les supporters du monde entier et de partager l'esprit du football argentin avec un public mondial plus large. »

Pour VAPORESSO, ce partenariat représente une nouvelle étape dans la mise en place de collaborations mondiales qui associent le sport, la technologie et l'innovation des marques. En alliant l'héritage du championnat de football argentin à l'approche technologique de VAPORESSO, les deux entités visent à créer de nouveaux moyens d'impliquer le public dans le monde entier.

À l'avenir, VAPORESSO et l'AFA exploreront une série d'initiatives de collaboration destinées à étendre la portée mondiale du partenariat. Il s'agira notamment de produits dérivés exclusifs co-marqués inspirés de l'esprit des champions, de campagnes de marketing conjointes et de nouvelles formes de narration numérique. En poursuivant le développement technologique et l'innovation des produits, VAPORESSO vise à offrir une plus grande valeur et de meilleures expériences aux consommateurs, tout en promouvant un esprit de résilience, d'ambition et de progrès.

VAPORESSO participera au salon Total Product Expo à Las Vegas, où la marque présentera ses dernières innovations et avancées technologiques. Les visiteurs sont invités à se rendre sur le stand 15036 pour découvrir les innovations et les performances exceptionnelles qui caractérisent VAPORESSO.

À propos de VAPORESSO

Créé en 2015, VAPORESSO est né de la conviction que chaque action est un effort pour atteindre l'excellence. Notre engagement inébranlable à dépasser l'ordinaire nous a propulsés pour devenir la première marque de vapotage au monde dans un avenir proche. Nous incarnons une vision où notre technologie et nos valeurs se rejoignent, créant une vie meilleure, plus propre et plus agréable pour tous.

Pour en savoir plus sur VAPORESSO, rendez-vous sur https://www.vaporesso.com/

À propos de l'AFA

Fondée en 1893, la Fédération argentine de football (AFA) est l'instance dirigeante du football en Argentine et l'une des plus anciennes fédérations de football au monde. Basée à Buenos Aires, l'AFA supervise tous les aspects du sport, y compris l'organisation des ligues nationales telles que la Primera División, la Primera Nacional et les divisions inférieures, ainsi que les coupes nationales telles que la Copa Argentina et la Supercopa Argentina.

Pour plus d'informations, veuillez consulter afa.com.ar.

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