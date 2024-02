NEOM annuncia Elanan, un resort benessere esclusivo immerso nella natura

NEOM, Arabia Saudita, 22 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Il consiglio di amministrazione di NEOM ha annunciato Elanan, un rifugio esclusivo per gli ospiti nel cuore della natura, che ridefinisce le esperienze di lusso e di benessere. Questo annuncio rappresenta l'ultima aggiunta a NEOM, il dinamico progetto immobiliare all'insegna della sostenibilità che sta prendendo forma nell'area nord-occidentale dell'Arabia Saudita.

NEOM announces Elanan, a unique wellness retreat embedded in nature NEOM announces Elanan, a unique wellness retreat embedded in nature

Affacciato sulle coste incontaminate del Golfo di Aqaba, dove le montagne si incontrano con il mare, alimentato da antiche sorgenti naturali, Elanan emerge con delicatezza dalle oasi lussureggianti della regione. Dotato di 80 camere e suite su misura, il rifugio si sviluppa attorno all'idea centrale di benessere e offre un resort naturale esclusivo che coinvolge tutti i sensi.

Fondendo perfettamente le nuove tecnologie in un ambiente lussuoso e discreto che promuove relax e riflessione, Elanan adotta un approccio moderno al benessere. Le strutture di altissima gamma offrono agli ospiti numerose opzioni per immergersi nella tranquillità e nel riposo, per ricaricarsi.

La visione architettonica di Elanan si basa sull'innovazione e sull'armonia naturale. Utilizzando tecniche di progettazione ultramoderne crea sculture intricate che si fondono delicatamente con la bellezza della natura circostante. Vanta un'estetica contemporanea pur conservando una sinergia con la natura, e crea un'esperienza architettonica unica di cui tutti possono godere.

Gli ospiti possono esplorare le grandi piazze, gustare specialità in salette private, rilassarsi nel giardino-solarium o godersi panorami mozzafiato dalla torre di osservazione. Sin dal loro arrivo, i visitatori intraprendono un viaggio rigenerante circondati dall'abbraccio calmante della natura.

La presentazione di Elanan fa seguito ai recenti annunci di Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun e Xaynor, tutte destinazioni turistiche sostenibili nel Golfo di Aqaba che condividono l'impegno di NEOM per lo sviluppo sostenibile.

Cartella stampa – Elanan - Inglese

Password: NEOMELanan

Elanan -Immagini

Password: NEOMELanan

Informazioni su NEOM

NEOM è un acceleratore del progresso umano e una visione di un possibile Nuovo Futuro. È una regione nel nord-est dell'Arabia Saudita affacciata sul Mar Rosso, realizzata da zero come un laboratorio vivente, dove l'imprenditorialità traccerà la rotta di questo Nuovo Futuro. Sarà una destinazione e una casa per le persone che sognano in grande e che vogliono partecipare alla realizzazione di un nuovo modello per una vivibilità eccezionale, creando attività fiorenti e reinventando la conservazione ambientale.

NEOM sarà formata da città iperconnesse e cognitive, da porti e aree di attività imprenditoriali, centri di ricerca, luoghi per lo sport e l'intrattenimento e destinazioni turistiche. In qualità di hub per l'innovazione, richiamerà imprenditori, dirigenti aziendali e aziende, tutti impegnati nella ricerca, nell'incubazione e nella commercializzazione di nuove tecnologie e attività con metodi totalmente nuovi. I residenti di NEOM rispecchieranno un ethos internazionale e adotteranno una cultura di esplorazione, assunzione di rischi e diversità.

Per ulteriori informazioni scrivere a [email protected] o visitare www.neom.com e www.neom.com/en-us/newsroom.

Il presente materiale è distribuito da Teneo Strategy LLC per conto di NEOM Company. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento di Giustizia di Washington, DC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2344449/NEOM.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2344450/NEOM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2288277/NEOM_Logo.jpg