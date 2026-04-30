Nessun copione, solo storie: "Dinner Dialogues" di S.Pellegrino cattura i legami veri e autentici che Lewis Hamilton e i suoi amici portano in tavola

S.Pellegrino pone al centro della sua nuova campagna globale il concetto di "connessione significativa", trasformando la sua bottiglia iconica in una serie di domande stimolanti, che prendono vita attraverso la conversazione spontanea di Lewis Hamilton con i suoi amici di una vita

MILANO, 30 aprile 2026 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino®, l'iconica acqua minerale frizzante italiana di alta qualità, ha annunciato oggi il lancio della sua nuova campagna globale "Dinner Dialogues", con protagonista il leggendario pilota Lewis Hamilton. S.Pellegrino è un brand da sempre associato alla tavola e a tutte le esperienze di vita significative e memorabili che si svolgono intorno ad essa. Per questa nuova campagna, S.Pellegrino ha trasformato la sua iconica etichetta in una serie di domande stimolanti che accendono le conversazioni, le connessioni e le esperienze condivise, incoraggiando tutti a portare il meglio di sé a tavola.

S.Pellegrino's limited-edition bottles feature thought-provoking questions, designed to inspire meaningful conversation at the table.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic qui:

https://www.multivu.com/s_pellegrino/9395751-en-dinner-dialogues-lewis-hamilton-and-friends-bring-to-the-table

Al centro dell'iniziativa "Dinner Dialogues" c'è una cena memorabile che riunisce Lewis Hamilton e tre dei suoi amici di una vita. Ricca di storie condivise e momenti di connessione, ispirati dalle domande poste dal brand.

"Mi è sempre piaciuto trascorrere del tempo a tavola con i miei amici e la mia famiglia, ma con i miei impegni non è facile trovarlo con la frequenza che vorrei. Il tempo vola, quindi è stato davvero speciale sedersi con S.Pellegrino e alcuni dei miei amici più cari e lasciare che la conversazione fluisse liberamente", ha detto Hamilton. "Ci siamo ritrovati grazie ai ricordi condivisi e, lungo il percorso, abbiamo persino scoperto alcune cose nuove gli uni degli altri. Ci ricorda quanto possa essere bello stare insieme, chiacchierare in modo aperto e sincero, e che stringere dei legami è qualcosa a cui tutti dovremmo dare priorità".

"Non esiste luogo più autentico della tavola: sedersi accanto alle persone che ami, gustarsi un pasto delizioso e lasciar emergere la parte più vera di sé. Questo è il vero principio guida del brand S.Pellegrino e sono entusiasta di vederlo prendere vita con Lewis Hamilton e i suoi tre amici di una vita in "Dinner Dialogues", ha dichiarato Elisa Gregori, Global Chief Growth Officer di Nestlé Waters & Premium Beverages. "Creare questa esperienza con Lewis è un'incredibile opportunità per estendere la nostra passione nel riunire le persone, per entrare in contatto in modo più significativo con i consumatori di tutto il mondo e per mostrare come S.Pellegrino migliori e trasformi l'esperienza a tavola".

"Dinner Dialogues" è un accattivante cortometraggio in cui Lewis Hamilton intrattiene una conversazione spontanea con i suoi più cari amici d'infanzia. Stimolati dalle stesse domande riportate sulle bottiglie di S.Pellegrino – come "quale sogno coltivi ancora?" – i loro scambi spontanei, le rivelazioni personali e le storie mai raccontate prima dimostrano che S.Pellegrino ha il potere di far emergere il meglio di noi e delle nostre relazioni, ispirando il pubblico globale a vivere esperienze più profonde e significative a tavola.

Il filmato realizzato per la campagna è stato diretto dalla pluripremiata regista Lana Wilson (prodotto da Capisco & Washington Square Films) e sviluppato dall'agenzia creativa globale Ogilvy. Lana Wilson: "Per me, una buona domanda riesce a superare il rumore di fondo. Può portarci oltre le chiacchiere di circostanza e farci entrare in qualcosa di autentico: storie, ricordi, conversazioni che rimarranno con te per sempre. È lì che inizia davvero la connessione. Questo è ciò che voglio che le persone provino guardando il cortometraggio".

Guarda il filmato completo "Dinner Dialogues" qui: https://youtu.be/xR7RNMTd7wI

S.Pellegrino ospiterà anche una serie di esperienze immersive dal vivo di "Dinner Dialogues", durante il weekend del Gran Premio di Miami. Queste esperienze gastronomiche, pensate per riunire le persone intorno a un tavolo in un'atmosfera intima, si svolgeranno in un ambiente fronte mare appositamente allestito, prima di spostarsi a Silverstone nel mese di Luglio. S.Pellegrino continuerà a portare il meglio di sé a tavola in occasione dei principali eventi culturali ed esperienze legate al brand nel corso dell'anno, tra cui il Festival di Cannes e gli eventi della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition.

Informazioni su S.Pellegrino e Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Bibite Sanpellegrino sono marchi internazionali di Sanpellegrino S.p.A., con sede a Milano, Italia. Distribuiti in oltre 150 Paesi attraverso filiali e distributori nei cinque continenti, questi prodotti rappresentano la qualità e l'eccellenza in virtù delle loro origini e interpretano perfettamente lo stile italiano nel mondo come sintesi di piacere, salute e benessere. Il Gruppo Sanpellegrino, con i suoi prodotti iconici e una storia di oltre 120 anni, è l'azienda leader in Italia nel settore delle bevande analcoliche, offrendo una vasta gamma di acque minerali, aperitivi e bibite gassate

L'azienda è da sempre impegnata nella valorizzazione di questo bene primario per il pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire un futuro sicuro a questa risorsa.

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