Kein Drehbuch, nur echte Geschichten: Die „Dinner Dialogues" von S.Pellegrino zeigen die authentischen Verbindungen, die Lewis Hamilton und seine Freunde an den Tisch bringen

S.Pellegrino rückt mit seiner neuen globalen Kampagne bedeutungsvolle Verbindungen in den Mittelpunkt: Die ikonische Flasche wird zum Ausgangspunkt für inspirierende Fragen, die in einem offenen, ungescripteten Gespräch zwischen Lewis Hamilton und einigen langjährigen Freunden zum Leben erwachen.

MAILAND, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino®, das ikonische italienische Premium-Mineralwasser, gab heute den Start seiner neuen globalen Kampagne „Dinner Dialogues" mit dem berühmten Rennfahrer Lewis Hamilton bekannt. S.Pellegrino ist seit jeher eng mit den Themen Gastlichkeit und Tischkultur verbunden - und mit all den besonderen, lebensbejahenden Momenten, die dabei entstehen. Für diese neue Kampagne hat S.Pellegrino sein ikonisches Flaschenetikett mit einer Reihe von Fragen umgestaltet, die Gespräche und gemeinsame Erlebnisse anregen – und dazu einladen, das Beste von sich selbst mit an den Tisch zu bringen.

S.Pellegrino's limited-edition bottles feature thought-provoking questions, designed to inspire meaningful conversation at the table.

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Im Mittelpunkt der „Dinner Dialogues" steht ein besonderes Abendessen, bei dem Lewis Hamilton mit drei Freunden aus Kindheitstagen zusammenkommt. Ein Moment voller gemeinsamer Geschichten und Verbundenheit, welche durch die Fragen der Marke angeregt werden.

„Ich habe es schon immer geliebt, Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie bei Tisch zu verbringen – aber bei meinem Terminkalender ist es nicht so einfach, die nötige Zeit dafür zu finden. Die Zeit vergeht so schnell. Für mich war es deshalb etwas ganz Besonderes, mich mit S. Pellegrino und einigen meiner ältesten Freunde zusammenzusetzen und sich einfach zu unterhalten", sagte Hamilton. „Wir haben uns über gemeinsame Erinnerungen ausgetauscht und dabei sogar ein paar neue Dinge übereinander erfahren. Es erinnert uns daran, wie schön es sein kann, zusammenzukommen und offen zu reden. Und es zeigt, dass echte Verbindungen etwas sind, dem wir alle mehr Raum geben sollten."

„Es gibt keinen authentischeren Ort als den Esstisch. Man setzt sich zu den Menschen, die man liebt, genießt ein wunderbares Essen und zeigt sich so, wie man wirklich ist. Genau das ist der Kern der Marke S.Pellegrino. Deshalb bin ich begeistert, dass Lewis Hamilton mit seinen Freunden in ‚Dinner Dialogues' diese Botschaft zum Leben erweckt ", sagte Elisa Gregori, Global Chief Growth Officer, Nestlé Waters and Premium Beverages. „Diese Zusammenarbeit bietet uns eine großartige Gelegenheit, unsere Leidenschaft für das Zusammenbringen von Menschen weiterzutragen, weltweit tiefere Verbindungen zu schaffen und zu zeigen, wie S.Pellegrino besondere Momente am Tisch bereichert."

„Dinner Dialogues" ist eine spannende Kurz-Doku, die Lewis Hamilton ganz ungescriptet bei einem Gespräch mit seinen engsten Freunden aus der Kindheit zeigt. Angeregt durch die Fragen, die auf dem Label der neuen S.Pellegrino-Sondereditionen zu finden sind. Dazu gehört zum Beispiel „ Welchen Traum erhältst du heimlich am Leben?". Der Film zeigt ihre spontanen Gespräche, viele persönliche Einblicke und noch nie gehörte Geschichten. Und er zeigt, dass S.Pellegrino die Kraft besitzt, das Beste in uns und unseren Beziehungen zum Vorschein zu bringen – und die Menschen weltweit zu tieferen, bedeutungsvolleren Begegnungen bei Tisch zu inspirieren.

Der Kampagnenfilm wurde von der preisgekrönten Filmemacherin Lana Wilson gedreht (produziert von Capisco & Washington Square Films) und von der Kreativagentur Ogilvy entwickelt. Lana Wilson: „Für mich durchdringt eine gute Frage den ganzen Lärm des Alltags. Sie kann uns über den Smalltalk hinaus zu etwas Echtem führen - zu Geschichten, Erinnerungen und Gesprächen, die uns für immer in Erinnerung bleiben werden. Dort beginnt die eigentliche Verbindung. Das ist es, was ich den Leuten mit diesem Film vermitteln möchte."

Sehen Sie sich hier den vollständigen Film „Dinner Dialogues" an: https://www.youtube.com/watch?v=XoyvKfzfIak

S.Pellegrino wird während des Grand-Prix-Wochenendes in Miami auch eine Reihe von „Dinner Dialogues" als Live-Events veranstalten. Diese intimen Dinner-Events, die Menschen an einem Tisch zusammenbringen, finden zunächst in einer eigens gestalteten Strandkulisse in Miami statt und ziehen im Juli weiter nach Silverstone. Darüber hinaus wird S.Pellegrino das Konzept im Laufe des Jahres bei weiteren kulturellen Großereignissen und Markenveranstaltungen fortführen – darunter die Filmfestspiele in Cannes sowie bei den Events der S.Pellegrino's Young Chef Academy Competition.

Das ganze Jahr über können Verbraucher weltweit durch den Kauf der limitierten S.Pellegrino-Flaschen eigene „Dinner Dialogues" erleben.

Informationen zu S.Pellegrino und Acqua Panna

S.Pellegrino und Acqua Panna sind internationale Marken der Sanpellegrino S.p.A. mit Sitz in Mailand. Ihre Produkte werden in über 150 Ländern vertrieben und stehen seit mehr als 125 Jahren für Premiumqualität und italienischen Lebensstil. Mit seiner feinen Perlage und seinem charakteristischen Mineralienprofil gilt S.Pellegrino als feste Größe in Gastronomie und Handel.

Die Sanpellegrino S.p.A. zählt zu den führenden Unternehmen im italienischen Getränkesektor und verfügt über ein breites Portfolio aus Mineralwässern, alkoholfreien Aperitifs und Premium-Erfrischungsgetränken. Als Hersteller von Mineralwasser engagiert sich das Unternehmen seit jeher für den Schutz und die Förderung von Wasser als lebenswichtige Ressource – verantwortungsvoll und mit dem Ziel, höchste Qualität langfristig zu sichern.

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