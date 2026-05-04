S.Pellegrino lanza su campaña global con Lewis Hamilton y una Edición Limitada

Sin guion, solo grandes anécdotas: Conversaciones en la mesa de S.Pellegrino captura los lazos que unen a Lewis Hamilton y sus amigos en la mesa

S.Pellegrino pone las conexionesen el centro de su nueva campaña global, con una Edición Limitada, transformando su icónica botella en una serie de preguntas que invitan a la reflexión, plasmadas en la conversación espontánea de Lewis Hamilton con sus amigos de toda la vida

MILÁN, 4 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino®, la icónica agua con gas italiana premium, anunció hoy el lanzamiento de su nueva campaña global de activación de marca, 'Conversaciones en la mesa, protagonizada por el legendario piloto Lewis Hamilton. S.Pellegrino siempre se ha asociado con todas las experiencias inolvidables que se viven alrededor de la mesa. Para esta nueva campaña, S.Pellegrino ha transformado la etiqueta de su icónica botella en una serie de preguntas que invitan a la reflexión, fomentando la conversación, la conexión y las experiencias compartidas.

S.Pellegrino's limited-edition bottles feature thought-provoking questions, designed to inspire meaningful conversation at the table.

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https://www.multivu.com/s_pellegrino/9395751-en-dinner-dialogues-lewis-hamilton-and-friends-bring-to-the-table

El eje central de la iniciativa Conversaciones en la mesa es una cena memorable que reúne a Lewis Hamilton con tres de sus amigos de toda la vida. Una velada llena de historias compartidas y momentos de conexión, inspirada en las preguntas planteadas por la marca.

«Siempre me ha encantado pasar tiempo en la mesa con mis amigos y familiares, pero con mi agenda, no es fácil encontrar el tiempo tan a menudo como me gustaría. El tiempo pasa volando, así que sentarme con S.Pellegrino y algunos de mis amigos más antiguos y simplemente dejar que la conversación fluyera fue realmente especial», destacó Hamilton. «Reconectamos a través de recuerdos compartidos e incluso descubrimos algunas cosas nuevas el uno del otro. Es un recordatorio de lo maravilloso que puede ser reunirse, charlar abierta y honestamente, y de que encontrar conexiones es algo que todos deberíamos priorizar».

«No hay lugar más auténtico que la mesa: sentarse junto a las personas que amamos, disfrutar de una comida exquisita y compartir nuestra esencia más genuina. Esa es la filosofía de marca más genuina de S.Pellegrino, y me entusiasma verla cobrar vida con Lewis Hamilton y sus tres amigos de toda la vida en "Conversaciones en la mesa"», comentó Elisa Gregori, directora global de Crecimiento de Nestlé Waters and Premium Beverages. «Crear esta experiencia con Lewis es una oportunidad increíble para extender nuestra pasión por unir a las personas, conectar de manera más significativa con los consumidores de todo el mundo y mostrar cómo S.Pellegrino eleva y transforma la experiencia en la mesa».

Conversaciones en la mesa es un cortometraje documental en el que Lewis Hamilton mantiene una conversación espontánea con sus amigos más cercanos de la infancia. Impulsados por las mismas preguntas que aparecen en las nuevas botellas de edición especial de S.Pellegrino —como "¿qué sueño has mantenido vivo en secreto?"—, sus intercambios espontáneos, revelaciones personales e historias nunca antes escuchadas demuestran el poder de S.Pellegrino para sacar lo mejor de nosotros y de nuestras relaciones, e inspirar a audiencias globales a participar en experiencias más profundas y significativas en la mesa.

El cortometraje de la campaña fue dirigido por la galardonada cineasta Lana Wilson (producido por Capisco y Washington Square Films) y desarrollado por la agencia creativa global Ogilvy. Lana Wilson afirmó: «Para mí, una buena pregunta marca la diferencia. Nos permite ir más allá de las conversaciones triviales y adentrarnos en algo real: historias, recuerdos, conversaciones que perdurarán para siempre. Ahí es donde realmente comienza la conexión. Eso es lo que quiero que la gente experimente con el cortometraje».

Vea el cortometraje completo de Conversaciones en la mesa. aquí: https://www.youtube.com/watch?v=XoyvKfzfIak

. S.Pellegrino seguirá ofreciendo lo mejor de su gastronomía en importantes eventos culturales y experiencias de marca a lo largo del año, incluyendo el Festival de Cine de Cannes y los eventos del Concurso de la Academia de Jóvenes Chefs de S.Pellegrino.

En España también podrán participar en su propia experiencia auténtica de Conversaciones en la mesa adquiriendo las botellas de edición limitada de S.Pellegrino durante el resto de 2026.

Acerca de S.Pellegrino y Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna y Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks son marcas comerciales internacionales de Sanpellegrino S.p.A., con sede en Milán, Italia. Distribuidos en más de 150 países a través de sucursales y distribuidores en los cinco continentes, estos productos representan calidad y excelencia por su origen, e interpretan a la perfección el estilo italiano en todo el mundo como una síntesis de placer, salud y bienestar. Sanpellegrino, con sus productos icónicos y una historia de más de 120 años, es la empresa líder en Italia en el sector de bebidas sin alcohol, ofreciendo una amplia gama de aguas minerales, aperitivos y refrescos.

Sanpellegrino siempre se ha comprometido a potenciar este bien primordial para el planeta y trabaja de forma responsable y apasionada para garantizar que este recurso tenga un futuro seguro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966578/S_Pellegrino_Limited_Edition.jpg

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