PBS-Fiera specializzata Insights-X: un programma interessante per gli operatori del settore

NORIMBERGA, Germania, 19 settembre 2022 /PRNewswire/ -- La Insights-X è di nuovo una data fissa nel calendario dell'industria internazionale della cartoleria. Dal 5 al 7 ottobre, produttori e fornitori di marchi leader, di tutte le dimensioni, mostrano ai commercianti le loro creative innovazioni. La Spielwarenmesse eG, quale organizzatrice della fiera, ha sviluppato la nuova piattaforma commerciale Insights-X Digital per rendere ancora più efficiente la pianificazione della visita alla fiera. Dal 26 settembre, gli addetti ai lavori possono accedere al servizio tramite il sito digital.insights-x.com.

Durante tutti i giorni della fiera, gli operatori del settore beneficiano anche di un ricco programma di supporto. Gli InsightsTalks nell'InsightsArena nel padiglione 10.0 si concentrano sulla trasmissione delle più recenti conoscenze nel settore commerciale. Ogni giorno dalle 13.00 alle 15.00, gli esperti riferiscono sui principali temi del marketing online, della digitalizzazione, della sostenibilità e delle tendenze dei settori della vendita al dettaglio e della cartoleria. Il mercoledì e il giovedì della fiera si tengono i LicenseTalks, che offrono interessanti approfondimenti sul mondo delle licenze. Una campagna fotografica favolosa fornisce foto ricordo di Insights-X di grande effetto. Lo sfondo perfetto è dato dal Trono di ferro della serie "Game of Thrones", realizzato con numerose matite. Un altro evento di spicco della prima serata della fiera è il popolarissimo AfterHour nell'ingresso ovest. A partire dalle 18.00, musica dal vivo, bevande e cibi deliziosi creano un'atmosfera suggestiva per tutti i partecipanti alla fiera, che permette di conversare con i partner commerciali.

Insights-X – La vostra fiera della cancelleria

Insights-X è la fiera del settore degli articoli di cartoleria e cancelleria (PBS). Ogni anno, a ottobre, questa rassegna riunisce nel comprensorio fieristico di Norimberga i grandi nomi del settore e ogni tipo di azienda. I buyer e i rivenditori specializzati troveranno un'ampia offerta di articoli per l'ufficio, la scuola e la casa, ma anche materiale per creativi e artisti. La prossima edizione della rassegna si svolgerà dal 5 al 7 ottobre 2022. Ulteriori informazioni sono disponibili in internet all'indirizzo www.insights-x.com.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG organizza fiere ed eroga servizi di marketing per il settore del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. L'azienda norimbergense organizza a Norimberga la Spielwarenmesse, leader a livello mondiale, che viene completata dalla Spielwarenmesse Digital. Inoltre fanno parte del portafoglio gli Internationale Spieltage SPIEL a Essen, la Kids India a Mumbai, così come le manifestazioni a Norimberga di Insights-X. La gamma di servizi della cooperativa comprende anche iniziative a livello industriale e il programma internazionale di fiere World of Toys by Spielwarenmesse eG che porta le aziende alle fiere di settore in Asia e negli Stati Uniti tramite l'organizzazione di collettive. La Spielwarenmesse eG opera mediante i suoi rappresentanti in oltre 90 paesi del mondo. Esistono inoltre varie affiliate responsabili dei rispettivi mercati: la Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. per la Repubblica Popolare Cinese e la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. per l'India. L'affiliata Die roten Reiter GmbH con sede a Norimberga opera in qualità di agenzia di comunicazione per l'industria dei beni di consumo e di investimento. Il profilo aziendale completo della Spielwarenmesse eG è disponibile in Internet all'indirizzo www.spielwarenmesse-eg.com.

