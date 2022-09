Salon professionnel de la papeterie et des fournitures de bureau Insights-X : Programme attrayant pour le secteur commercial

Conférences spécialisées axées sur la pratique lors des InsightsTalks

Fête appréciée du secteur

Spielwarenmesse eG Spielwarenmesse eG

NÜRNBERG, Allemagne, 19 septembre 2022 Insights-X compte à nouveau parmi les rendez-vous fixes du secteur international de la papeterie et des fournitures de bureau. Du 5 au 7 octobre, les fabricants leaders de marques et les fournisseurs de toute taille présenteront au commerçants leurs nouveautés créatives. Pour organiser encore plus efficacement votre visite du salon, la Spielwarenmesse eG, en tant qu'organisateur, a développé la nouvelle plateforme commerciale Insights-X Digital.

À partir du 26 septembre, l'offre de service sera disponible pour les visiteurs professionnels sur digital.insights-x.com.

Les commerçants bénéficieront, en outre, d'un programme cadre varié durant toute la durée du salon. Les InsightsTalks, qui se tiendront dans l'InsightsArena de la halle 10.0, mettront l'accent sur les connaissances commerciales actuelles. De 13h00 à 15h00, les spécialistes exposeront les thèmes principaux du marketing en ligne, de la numérisation, de la durabilité ainsi que des tendances du commerce et du secteur de la papeterie et des fournitures de bureau. Ces séances seront suivies le mercredi et le jeudi du salon de LicenseTalks, lequel a pour but d'offrir un aperçu palpitant dans l'univers des licences. Insights-X organise une action photos afin de vous garantir des souvenirs inoubliables. Reconstitué à l'aide de nombreux stylos, le trône de fer de la série « Game of Thrones » offre un décor à couper le souffle. Autre moment fort dès le premier soir du salon, l'AfterHour se déroulera dans l'entrée ouest. À partir de 18h00, l'AfterHour garantira une ambiance agréable pour tous les participants au salon, avec de la musique en direct, des boissons et des mets qui vous feront saliver afin d'engager la conversation avec vos partenaires commerciaux.

Les billets du salon Insights-X sont disponibles sur www.insights-x.com/en/tickets.

Note aux rédactions : texte mis gracieusement à votre disposition. Des photos sont disponibles sur : www.insights-x.com/media. Merci de nous faire parvenir un exemplaire de votre article après publication.

Insights-X - Votre salon de la papeterie

Insights-X est le salon professionnel du secteur de la papeterie et des fournitures de bureau. Chaque année en octobre, l'événement réunit au parc des expositions de Nuremberg les principaux fabricants de marques et fournisseurs de toutes tailles. Les acheteurs et les revendeurs spécialisés y trouvent une vaste gamme de produits pour le bureau, l'école et la maison ainsi que du matériel de design pour les créatifs et les artistes. Le prochain événement aura lieu du 5 au 7 octobre 2022. De plus amples informations sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante : www.insights-x.com.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG est l'organisatrice du salon et prestataire de services marketing pour l'industrie du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. L'entreprise de Nuremberg organise le salon leader au monde Spielwarenmesse® à Nuremberg, lequel est complété par l'offre du Spielwarenmesse® Digital. Les Internationale Spieltage SPIEL sont également organisés à Essen, Kids India à Bombay et les manifestations Insights-X à Nuremberg. L'offre de services de la coopérative comprend également des campagnes dans le domaine de l'industrie du jouet et le programme international de foires World of Toys by Spielwarenmesse eG, qui réunit des fabricants qui participent conjointement à des foires commerciales en Asie et aux Etats-Unis. Spielwarenmesse eG est représentée mondialement dans plus de 90 pays grâce à des représentants locaux. En outre, les filiales Spielwarenmesse Shanghai Co, Ltd. et Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. sont respectivement responsables de la République populaire de Chine et de l'Inde. La filiale Die roten Reiter GmbH, basée à Nuremberg, agit en tant qu'agence de communication pour l'industrie des biens de consommation et d'investissement. Le profil complet de l'entreprise Spielwarenmesse eG est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.spielwarenmesse-eg.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901904/Insights_X_Spielwarenmesse_eG.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901905/Christian_Ulrich_Spielwarenmesse_eG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1901906/Insights_X_Logo.jpg

SOURCE Spielwarenmesse eG