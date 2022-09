Feria especializada de PBS Insights-X: Programa atractivo para el comercio

Charlas especializadas orientadas hacia la práctica en los InsightsTalks

Fiesta del sector muy concurrida

NÚREMBERG, Alemania, 19 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- La Insights-X es de nuevo una cita fija en el calendario del sector PBS internacional. Entre el 5 y el 7 de octubre, fabricantes de marcas líderes y ofertores de todos los rangos presentan al comercio sus innovaciones creadoras. Para permitir una planificación aún más eficiente de la visita a la Feria, la Spielwarenmesse eG como organizador ha desarrollado la nueva plataforma de negocios Insights-X Digital. La oferta de servicios estará disponible apara los visitantes especializados a partir del 26 de septiembre bajo digital.insights-x.com.

Spielwarenmesse eG Spielwarenmesse eG

El comercio se beneficiará además todos los días de la Feria de un programa adicional muy variado. En los InsightsTalks, realizados en la InsightsArena en el pabellón 10.0, está en el foco la información sobre conocimientos actuales del comercio. Cada día entre las 13 y las

15 horas, expertas y expertos ofrecen charlas sobre los temas principales Márketing online, Digitalización, Sostenibilidad y Tendencias del comercio y del sector PBS. El miércoles y jueves de la Feria tienen lugar a continuación los LicenseTalks, que ofrecen informaciones interesantes sobre el mundo de las licencias. Una acción fotográfica de ensueño ofrecerá fotos impresionantes de recuerdo de la Insights-X. El escenario perfecto lo forma el Trono de Hierro de la serie „Juego de Tronos", reconstruido con una gran cantidad de lápices. Otro momento especial es el encuentro AfterHour la primera tarde de la Feria en la entrada Oeste (West). A partir de las 18 horas asegura con música en vivo, bebidas y comida sabrosa un ambiente distendido para todos los participantes de la Feria para entrar en contacto con socios de negocios.

Las entradas para la Insights-X se pueden adquirir en www.insights-x.com/en/tickets.

Información para redacciones: Reproducción gratuita. Disponen de material de imágenes bajo www.insights-x.com/media. Por favor hágannos llegar un ejemplar de muestra después de la publicación.

Insights-X – Su feria de papelería y objeto de escritorio



Insights-X es la feria especializada para el sector del papel, material de oficina y de escritorio (PBS). El evento reúne cada año en octubre a los fabricantes de marcas líderes y ofertores de todas las dimensiones en el Recinto Ferial de Núremberg. Los compradores y comerciantes especializados encuentran una amplia oferta de productos para la oficina, la enseñanza y para el hogar, así como material para artistas y creativos. La próxima feria tiene lugar entre el 5 y el 7 de octubre de 2022. Se encontrará más información bajo www.insights-x.com.

Spielwarenmesse eG



La Spielwarenmesse eG es el organizador de ferias de muestras y ofertor de servicios de márketing para el ramo del juguete y otros mercados de bienes de consumo. La empresa de Núremberg organiza la feria líder mundial Spielwarenmesse® en Núremberg, complementada con la oferta de la Spielwarenmesse® Digital. A la cartera de la empresa pertenecen también los Internationale Spieltage SPIEL en Essen, la Kids India en Mumbai y los eventos de Núremberg Insights-X. La gama de prestaciones de la cooperativa abarca también actividades industriales y el Progama Internacional de la Feria World of Toys by Spielwarenmesse eG, que conduce a fabricantes con participaciones conjuntas a ferias especializadas en Asia y EE.UU. La Spielwarenmesse eG está presente en más de 90 países a través de representantes. Además, las empresas filiales Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. y la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. son responsables para la República Popular China y para la India respectivamente. La filial Die roten Reiter GmbH con sede en Núremberg trabaja como agencia de comunicación para la industria de bienes de consumo y de inversión. El perfil completo de la sociedad Spielwarenmesse eG está disponible en Internet bajo www.spielwarenmesse-eg.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901904/Insights_X_Spielwarenmesse_eG.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901905/Christian_Ulrich_Spielwarenmesse_eG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1901906/Insights_X_Logo.jpg

SOURCE Spielwarenmesse eG