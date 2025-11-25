PI AgSciences integra Plant Health Care (PHC)

ST. LOUIS, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Ad agosto 2024, PI Industries Ltd. (PI) ha acquisito Plant Health Care Plc (PHC), comprese le filiali negli Stati Uniti, in Brasile, in Messico e in altri mercati. Oggi PI annuncia che Plant Health Care è ora PI AgSciences, la divisione Ag globale di PI. Questa transizione rafforza la presenza globale di PI nel settore dei prodotti biologici e delle soluzioni per colture sostenibili.

PI è un'azienda globale in rapida crescita nel settore life sciences, con un fatturato di circa 1 miliardo di dollari e un'esperienza di oltre 80 anni guidata dall'innovazione lungo tutta la filiera agricola, dalla scoperta alla commercializzazione. L'azienda si occupa di protezione delle colture, prodotti biologici, sintesi personalizzata e produzione. Oltre a fornire prodotti con marchio, serviamo clienti in tutto il mondo con un modello di partnership, integrando ricerca e sviluppo, eccellenza esecutiva e profonda competenza agronomica. Con attività in oltre 40 paesi, PI conta più di 4.000 dipendenti, un ecosistema di ricerca e sviluppo di livello mondiale composto da oltre 700 scienziati in 4 sedi in tutto il mondo e 7 stabilimenti di produzione. L'azienda è classificata tra i primi cinque operatori mondiali nella sintesi e produzione personalizzata di prodotti agrochimici e, con oltre 25 anni di esperienza, è un attore leader nel settore dei prodotti biologici. È presente nel Global Sustainability Yearbook 2025 di S&P da due anni consecutivi. Con l'aggiunta della piattaforma tecnologica biologica di PHC, PI AgSciences rafforza il suo portafoglio di prodotti biologici e accelera la sua pipeline di innovazione.

PI AgSciences ha aperto la sua sede globale a St. Louis, nel Missouri, sfruttando l'ecosistema di innovazione agricola di livello mondiale della regione, la solida comunità scientifica e la vicinanza al cuore dell'agricoltura statunitense. PI AgSciences gestisce sedi regionali in Brasile, Messico, Regno Unito e Spagna, con un centro di ricerca e sviluppo biologico a Seattle, Washington.

"Abbiamo effettuato investimenti significativi nella nostra piattaforma tecnologica biologica e continuiamo a registrare una forte trazione sul mercato. Queste soluzioni completano il portafoglio differenziato di PI per offrire soluzioni complete per le colture agli agricoltori di tutto il mondo, in linea con il nostro obiettivo di reinventare un pianeta più sano", ha dichiarato Mayank Singhal, Vicepresidente e Amministratore delegato di PI Industries Ltd.

"Stiamo costruendo un'azienda agricola globale con la portata commerciale e la profondità scientifica necessarie per competere su larga scala. Offriamo soluzioni innovative che creano un valore reale per i coltivatori", ha affermato Jagresh Rana, CEO di PI AgSciences.

Informazioni su PI AgSciences

PI AgSciences è il ramo attivo nel settore agricolo globale di PI Industries; fornisce soluzioni integrate nei settori dei prodotti biologici, della protezione delle colture, della sintesi e produzione personalizzate, delle formulazioni e dei prodotti con marchio per i coltivatori di tutto il mondo.