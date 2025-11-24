PI AgSciences incorpora a Plant Health Care (PHC)

ST. LOUIS, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Em agosto de 2024, a PI Industries Ltd. (PI) adquiriu a Plant Health Care Plc (PHC), incluindo suas subsidiárias nos Estados Unidos, Brasil, México e outros mercados. Hoje, a PI anuncia que a Plant Health Care agora é PI AgSciences, o negócio agrícola global da PI. Essa transição fortalece a presença global da PI em biológicos e soluções sustentáveis para cultivos.

A PI é uma empresa global de ciências da vida em rápido crescimento, com receita de cerca de US$ 1 bilhão e com mais de 80 anos de história buscando inovação em toda a cadeia de valor agrícola, desde a descoberta até a comercialização. A empresa atua nas áreas de proteção de cultivos, biológicos, síntese e fabricação personalizadas e produtos de marca, atendendo clientes em todo o mundo com um modelo de parceria, com P&D integrado, excelência na execução e profundo conhecimento agronômico. Com negócios em mais de 40 países, a PI tem mais de 4.000 colaboradores, um ecossistema de P&D de classe mundial com mais de 700 cientistas em 4 locais no mundo e 7 unidades de produção. A empresa está classificada entre as cinco maiores empresas globais de síntese e fabricação personalizada de produtos agroquímicos e é líder no setor de biológicos, com mais de 25 anos de experiência.

A empresa é destaque no S&P Global Sustainability Yearbook 2025 por dois anos consecutivos. Com a adição da plataforma de tecnologia de biológicos da PHC, a PI AgSciences fortalece seu portfólio de biológicos e acelera seu pipeline de inovação. A PI AgSciences tem sua sede global em St. Louis, Missouri, local conhecido por possuir um ecossistema de inovação agrícola de classe mundial da região, uma forte comunidade científica e sua proximidade com o coração da agricultura dos Estados Unidos.

A PI AgSciences mantém operações regionais no Brasil, México, Reino Unido e Espanha, com um centro de P&D em biológicos em Seattle, Washington.

"Fizemos investimentos significativos em nossa plataforma de tecnologia de biológicos e continuamos a observar uma forte tração no mercado. Essas soluções complementam o portfólio diferenciado da PI para oferecer soluções agrícolas abrangentes aos produtores em todo o mundo, em linha com nosso objetivo de reimaginar um planeta mais saudável", disse Mayank Singhal, vice-presidente e diretor administrativo da PI Industries Ltd.

"Estamos construindo um negócio agrícola global com alcance comercial e profundidade científica para competir em escala, oferecendo soluções inovadoras que geram valor real para os produtores", disse Jagresh Rana, CEO da PI AgSciences.

Sobre a PI AgSciences

A PI AgSciences é o negócio agrícola global da PI Industries, oferecendo soluções integradas em produtos biológicos, proteção de cultivos, síntese e fabricação personalizadas, formulações e produtos de marca para agricultores em todo o mundo.