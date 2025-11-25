PI AgSciences, Plant Health Care (PHC) ile Entegre Oluyor

ST. LOUIS, 25 Kasım 2025 /PRNewswire/ -- Ağustos 2024'te PI Industries Ltd. (PI), ABD, Brezilya, Meksika ve diğer pazarlardaki iştirakleri de dahil olmak üzere Plant Health Care Plc (PHC) şirketini satın aldı. Bugün PI, Plant Health Care'in artık PI AgSciences olduğunu, PI'nin küresel tarım iş kolu olduğunu duyurdu. Bu geçiş, PI'nin biyolojik ürünler ve sürdürülebilir mahsul çözümleri alanındaki küresel varlığını güçlendiriyor.

PI, keşiften pazarlara kadar tarımsal değer zincirinde inovasyonla hareket eden, 80 yılı aşkın bir geçmişe sahip, hızlı büyüyen, yaklaşık 1 milyar ABD doları cirolu küresel bir yaşam bilimleri şirketidir. Şirket, bitki koruma, biyolojik ürünler, özel sentez ve üretim alanlarında faaliyet göstermektedir. Markalı ürünler sunmanın yanı sıra, Ar-Ge, uygulama mükemmelliği ve derin tarım uzmanlığını entegre ederek, ortaklık modeli ile dünya çapında müşterilere hizmet vermektedir. 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren PI, 4.000'den fazla çalışana, dünya çapında 4 lokasyonda 700'den fazla bilim insanından oluşan birinci sınıf bir Ar-Ge ekosistemine ve 7 üretim tesisine sahiptir. Şirket, küresel AgChem özel sentez ve üretim alanında ilk beş şirket arasında yer almaktadır ve 25 yılı aşkın deneyimi ile biyolojik ürünler alanında lider bir oyuncudur. İki yıl üst üste S&P Global Sustainability Yearbook 2025'te yer almıştır. PHC'nin biyolojik ürünler teknoloji platformunun eklenmesiyle PI AgSciences, biyolojik ürünler portföyünü güçlendiriyor ve inovasyon sürecini hızlandırıyor.

PI AgSciences, bölgenin dünya çapında tarım inovasyon ekosisteminden, güçlü bilimsel topluluğundan ve ABD tarımının kalbine yakınlığından yararlanarak, Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde küresel ofisini kurmuştur. PI AgSciences, Brezilya, Meksika, Birleşik Krallık ve İspanya'da bölgesel faaliyetlerini sürdürmekte olup, biyolojik ürünler Ar-Ge merkezi Seattle, Washington'da bulunmaktadır.

"Biyolojik teknoloji platformumuza önemli yatırımlar yaptık ve pazarda güçlü bir ilgi görmeye devam ediyoruz. Bu çözümler, PI'nın farklılaştırılmış portföyünü tamamlayarak, daha sağlıklı bir gezegen yaratma amacımız doğrultusunda dünya çapındaki çiftçilere kapsamlı mahsul çözümleri sunuyor." dedi, Mayank Singhal, PI Industries Ltd. Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü.

"Büyük ölçekte rekabet edebilecek ticari erişime ve bilimsel derinliğe sahip küresel bir tarım işletmesi inşa ediyoruz. Yetiştiriciler için gerçek değer yaratan yenilikçi çözümler sunuyoruz," dedi, Jagresh Rana, PI AgSciences CEO'su.

PI AgSciences Hakkında

PI AgSciences, PI Industries'in küresel tarım iş koludur ve dünya çapındaki yetiştiriciler için biyolojikler, bitki koruma, özel sentez ve üretim, formülasyonlar ve markalı ürünler genelinde entegre çözümler sunmaktadır.