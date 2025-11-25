PI AgSciences ने Plant Health Care (PHC) को एकीकृत किया

सेंट लुईस, 25 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- अगस्त 2024 में, PI Industries Ltd. (PI) ने अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको और अन्य मार्केटों में सहायक कंपनियों सहित Plant Health Care Plc (PHC) का अधिग्रहण किया है। आज, PI ने घोषणा की है कि Plant Health Care अब PI का वैश्विक कृषि व्यवसाय PI AgSciences है। यह परिवर्तन जैविक और टिकाऊ फसल समाधानों में PI की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करता है।

खोज से लेकर मार्केट तक 80 वर्षों से अधिक की विरासत वाली कृषि मूल्य चेन में नवाचार द्वारा संचालित PI लगभग US$1 बिलियन राजस्व की तेजी से बढ़ती हुई वैश्विक जीवन विज्ञान कंपनी है। कंपनी फसल संरक्षण, जैविक, कस्टम संमिश्रण और मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षेत्र में कार्यरत है। ब्रांडेड उत्पाद उपलब्ध कराने के साथ-साथ साझेदारी मॉडल के मे माध्यम से यह पूरे विश्व के ग्राहकों को सेवा, एकीकृत अनुसंधान एवं विकास, निष्पादन उत्कृष्टता और गहन कृषि विशेषज्ञता प्रदान करती है। 40 से अधिक देशों में बिज़नेस में PI के 4,000 से अधिक कर्मचारी हैं, तथा विश्व स्तर पर इसके 4 स्थानों पर 700 से अधिक वैज्ञानिकों के विश्व स्तरीय R&D इकोसिस्टम के साथ-साथ 7 मैन्यूफ़ैक्चरिंग लोकेशन भी हैं। कंपनी को शीर्ष पांच वैश्विक AgChem कस्टम संमिश्रण और मैन्यूफ़ैक्चरिंग ऑपरेटरों में स्थान दिया गया है और यह 25 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ जैविक क्षेत्र में अग्रणी प्रतिभागी है। S&P Global Sustainability Yearbook 2025 में लगातार दो वर्षों से इसे प्रदर्शित किया जा रहा है। PHC के जैविक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ार्म के जुड़ने से, PI AgSciences अपने जैविक पोर्टफ़ोलियो को मजबूत करेगा और अपनी नवाचार पाइपलाइन को गति देगा।

क्षेत्र के विश्वस्तरीय कृषि-नवाचार इकोसिस्टम, मजबूत वैज्ञानिक समुदाय और U.S. कृषि के केंद्र स्थल से निकटता का लाभ उठाने के लिए PI AgSciences ने सेंट लुईस, मिसौरी में अपना वैश्विक कार्यालय स्थापित किया है। PI AgSciences ब्राजील, मैक्सिको, U.K., और स्पेन में क्षेत्रीय स्तर पर ऑपरेट करता है, तथा सिएटल, वाशिंगटन में इसका जैविक अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।

"हमने अपने जैविक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ार्म में महत्वपूर्ण निवेश किया है और हम मार्केट में मजबूत प्रगति देख रहे हैं। PI Industries Ltd. के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, Mayank Singhal ने कहा, "ये समाधान PI के विभेदित पोर्टफ़ोलियो के पूरक हैं, जो एक स्वस्थ प्लेनेट की पुनःकल्पना करने के हमारे उद्देश्य के अनुरूप पूरे विश्व के किसानों को व्यापक फसल समाधान प्रदान करते हैं।

हम बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कमर्शियल पहुंच और वैज्ञानिक गहराई के साथ एक वैश्विक कृषि व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं। PI AgSciences के CEO, Jagresh Rana, ने कहा, "उत्पादकों के लिए हम वास्तविक मूल्य सृजन करने वाले नवप्रवर्तनशील समाधान प्रदान कर रहे हैं।"

PI AgSciences का परिचय

PI AgSciences, PI Industries का पूरे विश्व के उत्पादकों के लिए जैविक, फसल संरक्षण, कस्टम संमिश्रण और मैन्यूफ़ैक्चरिंग, फॉर्मूलेशन और ब्रांडेड उत्पादों में एकीकृत समाधान प्रदान करने वाला वैश्विक कृषि बिज़नेस है।