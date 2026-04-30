Piramal Pharma Limited annonce ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2026

BOMBAY, Inde, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE : PPLPHARMA | BSE : 543635), l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, de la santé et du bien-être, a annoncé aujourd'hui ses résultats individuels et consolidés pour le quatrième trimestre (T4) et l'exercice clos le 31 mars 2026.

Faits saillants financiers consolidés

(en crores INR ou comme indiqué) Données T4

2026 T4

2025 Glissement annuel,

% 2026 2025 Glissement annuel,

% Recettes d'exploitation 2 752 2 754 (0) % 8 869 9 151 (3) % CDMO 1 708 1 788 (4) % 4 915 5 447 (10) % CHG 755 705 7 % 2 703 2 633 3 % PCH 320 274 17 % 1 274 1 093 17 % BAIIA 507 603 (16) % 1 135 1 580 (28) % Marge du BAIIA 18 % 22 %

13 % 17 %

Bénéfice après impôt, avant élément prévisible 167 154 9 % (130) 91 NM Élément exceptionnel1 (176) - NM (196) - NM Bénéfice avant impôt, après élément prévisible (9) 154 NM (326) 91 NM

1. Au cours du trimestre, la direction a constaté une perte de valeur de 176Cr ₹. en relation avec les actifs incorporels en cours de développement. Sur la base d'une réévaluation tenant compte de l'évolution des conditions du marché et des estimations actualisées de la viabilité commerciale, la direction a conclu que les avantages économiques futurs probables de l'actif ne devraient plus être suffisants pour justifier la poursuite du déploiement de capitaux. En conséquence, la valeur comptable a été entièrement dépréciée.

Faits saillants

Chiffre d'affaires - La croissance a été affectée par le déstockage, le ralentissement des prises de commandes au début de l'année 2026 et le ralentissement de la traction dans le domaine de l'anesthésie par inhalation sur les marchés hors États-Unis. Corrigé pour le déstockage, nous avons enregistré une croissance en glissement annuel au quatrième trimestre et au cours de l'exercice 2026.

La croissance a été affectée par le déstockage, le ralentissement des prises de commandes au début de l'année 2026 et le ralentissement de la traction dans le domaine de l'anesthésie par inhalation sur les marchés hors États-Unis. Corrigé pour le déstockage, nous avons enregistré une croissance en glissement annuel au quatrième trimestre et au cours de l'exercice 2026. Marge du BAIIA - Malgré la baisse des revenus, l'impact sur le BAIIA a été partiellement compensé par nos efforts d'optimisation des coûts et d'excellence opérationnelle.

Malgré la baisse des revenus, l'impact sur le BAIIA a été partiellement compensé par nos efforts d'optimisation des coûts et d'excellence opérationnelle. Dépenses d'investissement - 94 millions USD ont été investis au cours de l'exercice 2026 dans des projets de croissance et de maintenance. Les extensions de Lexington et de Riverview sont en bonne voie. Nous constatons un solide intérêt de la part des clients.

- 94 millions USD ont été investis au cours de l'exercice 2026 dans des projets de croissance et de maintenance. Les extensions de Lexington et de Riverview sont en bonne voie. Nous constatons un solide intérêt de la part des clients. Dette nette - Pas d'augmentation par rapport à l'exercice 2025.

Nandini Piramal, présidente de Piramal Pharma Limited, déclare : « L'année 2026 a été une année de transition, marquée par des perturbations externes et certains facteurs propres à l'entreprise. Malgré ces défis, nous avons terminé l'année sur une note plus positive, avec une dynamique claire dans toutes nos activités. La reprise significative du financement de l'industrie biopharmaceutique observée depuis septembre 2025 se traduit par une bonne dynamique des appels d'offres et une reprise saine des commandes dans notre activité CDMO. Dans le secteur CHG, l'acquisition récente de Kenalog® et l'augmentation des ventes d'anesthésiques par inhalation sur les marchés hors États-Unis devraient être les principaux moteurs de la croissance. Notre activité de soins de santé grand public est également en bonne voie pour maintenir sa dynamique de croissance grâce à l'amélioration des marges tirée par Power Brands et à la croissance rapide des ventes en ligne.

Dans l'ensemble, les trois activités sont bien positionnées pour générer de la croissance au cours de l'exercice 2027, accompagnée d'une croissance accélérée du BAIIA et du bénéfice avant impôt. »

Faits saillants commerciaux

Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) :

Les appels d'offres et les commandes ont connu une bonne progression au cours du deuxième semestre 2026, grâce à l'augmentation du financement de l'industrie biopharmaceutique aux États-Unis (+ 75 % en glissement annuel au S2 2026, 30 % en 2026) et à l'activité de fusacs. (Source de l'industrie)

Les sites internationaux enregistrent une hausse de la demande grâce à l'évolution des préférences géographiques des clients et à une forte croissance dans des domaines différenciés, comme les ADC, les HP API, capacités nationales de produits injectables et de produits pharmaceutiques.

Dépenses d'investissement de 90 millions USD en bonne voie pour renforcer les capacités d'injectables stériles et de charge-linker sur les sites de Lexington et Riverview.

Net Promoter Score de 60 - dépassant la moyenne du secteur. Amélioration significative de l'exécution avec une meilleure performance dans les matrices opérationnelles clés, grâce à nos initiatives d'excellence opérationnelle.

Record de 209 audits de sites clients au cours de l'exercice 2026, contre 165 au cours de l'exercice 2025. Cette performance reflète l'engagement accru des clients, les interactions techniques plus profondes et la complexité croissante des programmes que nous soutenons.

Maintien d'un niveau de qualité exceptionnel - 38 inspections réglementaires ont été clôturées avec succès, dont trois inspections de l'USFDA en 2026. Notre statut « zéro OAI » se maintient.

Génériques hospitaliers complexes (CHG) :

Finalisation de l'acquisition de Kenalog®

- Contrepartie initiale de 35 millions USD et contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 65 millions USD.

- Élargissement du portefeuille CHG, augmentation des recettes avec un coût supplémentaire minimal et renforcement de la présence aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

- Marque de niche au processus de fabrication complexe. Marges de BAIIA conformes aux activités de CHG.

- Contrepartie initiale de 35 millions USD et contrepartie conditionnelle pouvant atteindre 65 millions USD. - Élargissement du portefeuille CHG, augmentation des recettes avec un coût supplémentaire minimal et renforcement de la présence aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. - Marque de niche au processus de fabrication complexe. Anesthésie par inhalation

- Maintien de la position de leader avec une part de marché de 47%, contre 45% en mars 2024. (Source :- IQVIA)

- Approvisionnement en sévoflurane à partir de l'usine de Digwal, moins coûteuse, sur certains marchés du reste du monde. Il faut s'attendre à ce que la traction s'intensifie à l'avenir.

- Maintien de la position de leader avec une part de marché de 47%, contre 45% en mars 2024. (Source :- IQVIA) - Approvisionnement en sévoflurane à partir de l'usine de Digwal, moins coûteuse, sur certains marchés du reste du monde. Il faut s'attendre à ce que la traction s'intensifie à l'avenir. Thérapie intrathécale - Nous avons conservé notre première place dans le segment du baclofène intrathécal aux États-Unis. (Source :- IQVIA)

Nous avons conservé notre première place dans le segment du baclofène intrathécal aux États-Unis. (Source :- IQVIA) Gestion de la douleur par injection - Nous continuons à travailler avec notre fournisseur pour résoudre les problèmes d'approvisionnement.

Piramal Consumer Healthcare (PCH) :

Power Brands a poursuivi sa dynamique de croissance avec une progression de 24 % en glissement annuel en 2026, contribuant à hauteur de 52 % aux ventes de PCH. Little's, Lacto Calamine, CIR et i-range sont restés les principaux moteurs de la croissance.

a poursuivi sa dynamique de croissance avec une progression de 24 % en glissement annuel en 2026, contribuant à hauteur de 52 % aux ventes de PCH. Little's, Lacto Calamine, CIR et i-range sont restés les principaux moteurs de la croissance. Lancements de nouveaux produits - Moins de lancements, mais pour des produits à fort potentiel avec de meilleurs taux de réussite. Lancement de 31 nouveaux produits et UGS au cours de 2026. Accent mis sur la premiumisation du portefeuille.

Lancement de 31 nouveaux produits et UGS au cours de 2026. Accent mis sur Les ventes de l'e-commerce ont augmenté à un taux de 48 % en glissement annuel en 2026, contribuant à environ 27 % des ventes de PCH. Développement de la gamme de produits vers des offres haut de gamme et des canaux à forte marge (par exemple, commerce rapide).

ont augmenté à un taux de 48 % en glissement annuel en 2026, contribuant à environ 27 % des ventes de PCH. Développement de la gamme de produits vers des offres haut de gamme et des canaux à forte marge (par exemple, commerce rapide). Investissement d'environ 12 % des ventes de PCH dans les médias et la promotion commerciale au cours de l'exercice 2026. Optimisation du mix média - Réseaux sociaux, télévision, influenceurs, etc.

Compte de résultat consolidé

(en crores INR ou comme indiqué) Données Trimestriel Exercice T4 2026 T4 2025 Glissement

annuel, % T3 2026 Glissement

trimestriel, % 2026 2025 Glissement

annuel, % Recettes d'exploitation 2752 2754 (0) % 2 140 29 % 8869 9151 (3) % Autres revenus 46 42 10 % 43 7 % 213 135 58 % Total des revenus 2 798 2 796 0 % 2 183 28 % 9082 9 286 (2) % Coût des matériaux 1 056 955 11 % 786 34 % 3239 3 232 0 % Frais de personnel 586 612 (4) % 600 (2) % 2416 2 307 5 % Autres dépenses 650 626 4 % 558 16 % 2293 2 167 6 % BAIIA 507 603 (16) % 239 112 % 1135 1580 (28) % Charges d'intérêt 83 104 (20) % 89 (7) % 341 422 (19) % Amortissement 218 243 (10) % 213 3 % 831 816 2 % Part du résultat net des entreprises

associées 14 16 (16) % 10 32 % 57 73 (22) % Bénéfice avant impôt 219 273 (20) % (53) NM 20 415 (95) % Impôts 52 119 (57) % 42 22 % 150 324 (54) % Bénéfice net après impôt 167 154 9 % (95) NM (130) 91 NM Élément exceptionnel1 (176) - NM (41) NM (196) - NM Bénéfice net après impôts (après

élément exceptionnel) (9) 154 NM (136) NM (326) 91 NM

1. Au cours du trimestre, la direction a comptabilisé une perte de valeur de 176Cr Rs. en rapport avec les actifs incorporels en cours de développement. Sur la base d'une réévaluation tenant compte de l'évolution des conditions du marché et des estimations actualisées de la viabilité commerciale, la direction a conclu que les avantages économiques futurs probables de l'actif ne devraient plus être suffisants pour justifier la poursuite du déploiement de capitaux. En conséquence, la valeur comptable a été entièrement dépréciée.

Bilan consolidé (en Cr. ₹) Principaux postes du bilan En date du 31 mars 2026 31 mars 2025 Total des capitaux propres 8 162 8 125 Dette nette 4 140 4 199 Total 12 302 12 324





Immobilisations nettes 9 784 9 110 Actifs corporels 4 843 4 534 Immobilisations incorporelles, y compris écart d'acquisition 3 841 3 599 CWIP (y compris IAUD2) 1 100 977 Fonds de roulement net 2 057 2 798 Autres actifs3 462 416 Total des actifs 12 302 12 324

2. IAUD - Immobilisations incorporelles en cours ; 3. Les autres actifs comprennent les investissements et les actifs d'impôts différés (nets)

Téléconférence sur les résultats

Piramal Pharma Limited tiendra une téléconférence pour les investisseurs / analystes le 29 avril 2026 de 9h30 à 10h15 (heure standard de l'Inde) pour discuter de ses résultats du quatrième trimestre et l'exercice 2026.

Informations pour suivre la téléconférence :

Événement Lieu et heure Numéro de téléphone Téléconférence du 29 avril 2026











Inde - 9h30, heure standard de l'Inde +91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (numéro

principal) 1 800 120 1221 (appel gratuit) États-Unis - minuit (heure de l'Est - New York) Appel gratuit 18667462133 Royaume-Uni - 05h0 (heure de Londres) Appel gratuit 08081011573 Singapour - Midi (heure de Singapour) Appel gratuit 8001012045 Hong Kong - Midi (heure de Hong Kong) Appel gratuit 800964448 Accès express avec Diamond Pass™ Veuillez utiliser ce lien pour vous inscrire au préalable afin de réduire le temps d'attente au

moment de rejoindre l'appel -Cliquez ici

À propos de Piramal Pharma Limited :

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635) propose un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à ses 171 sites de développement et de fabrication dans le monde et à un réseau de distribution mondial s'étendant à plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une activité de génériques complexes hospitaliers complexes ; et Piramal Consumer Healthcare (PCH), qui vend des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des médicaments biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : Piramal Pharma | LinkedIn

1. Dont un site via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1855206/5942698/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg