Piramal Pharma Solutions amplia il proprio stabilimento per API peptidici con una suite avanzata di essiccazione a spruzzo

Piramal Pharma Solutions ha aggiunto una nuova suite di essiccazione a spruzzo con capacità di contenimento di Band 5 nel suo stabilimento dedicato ai peptidi a Turbhe, in India, dotato di unità di trattamento dell'aria, fornitura di azoto e sistemi di controllo propri.

La nuova suite consente a Turbhe di supportare la formulazione di molecole complesse, tra cui peptidi, HPAPI e altre biomolecole.

MUMBAI, India, 5 agosto 2026 /PRNewswire/ --Piramal Pharma Solutions ("PPS"), una delle principali organizzazioni mondiali di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha avviato una suite di essiccazione a spruzzo all'avanguardia presso il suo stabilimento dedicato allo sviluppo e alla produzione di peptidi a Turbhe, in India. Questo ampliamento strategico consente PPS di affrontare i complessi problemi di formulazione associati ai peptidi e ad altre molecole complesse e di soddisfare la crescente domanda di queste molecole innovative.

Dr. Jordi Bacardit, Global Technical Lead on Peptides PPS Turbhe Spray Dry Equipment

L'essiccazione a spruzzo trasforma le formulazioni liquide in polveri secche in un unico passaggio, consentendo agli sviluppatori di farmaci di migliorare la biodisponibilità, ottenere dimensioni delle particelle precise ed elaborare composti sensibili in modo sicuro. Questa tecnica è particolarmente cruciale per i peptidi, che sono instabili ad alte temperature e spesso richiedono un rigoroso controllo delle proprietà delle particelle. La sua natura delicata ed efficace consente agli sviluppatori di farmaci di migliorare la solubilità, semplificare la produzione su scala industriale e aumentare la velocità, il tutto preservando l'integrità molecolare della loro API peptidica.

La nuova suite di essiccazione a spruzzo funziona come un sistema a circuito chiuso, dotato di una propria fornitura di gas inerte e di misure di sicurezza avanzate, tra cui HVAC specifico, ingressi e uscite con camere di compensazione (airlock), isolamento dell'operatore e un'area dedicata alla pulizia. Ciò consente la manipolazione sicura di composti potenti e solventi organici che richiedono contenimento fino alla Banda 5. Per rafforzare ulteriormente queste capacità, l'area di lavorazione mantiene standard di pulizia ISO di Classe 8 (Classe 100.000), garantendo un rigoroso controllo dell'ambiente durante le operazioni.

Progettata per lotti di piccole dimensioni e potenza elevata, l'unità supporta velocità di alimentazione fino a 1 litro all'ora. Può spruzzare a secco soluzioni altamente concentrate, anche quelle con contenuto di acqua fino al 30%, il che la rende particolarmente preziosa per la formulazione di biomolecole e peptidi di grandi dimensioni. In condizioni ottimali, la suite può essere utilizzata anche per formulazioni di piccole molecole a basso volume.

"I peptidi presentano alcune delle sfide di formulazione più complesse nello sviluppo farmaceutico, a causa della loro instabilità intrinseca e della sensibilità alle condizioni di lavorazione", ha dichiarato il dottor Jordi Bacardit, Global Technical Lead on Peptides e membro del Science Collective di PPS. "L'essiccazione a spruzzo affronta queste sfide distinte consentendo un rigoroso controllo sui componenti chiave come la temperatura e l'ambiente del solvente. Con l'aggiunta della suite di essiccazione a spruzzo a Turbhe, possiamo aiutare i nostri partner a fornire formulazioni peptidiche stabili e di alta qualità a pazienti bisognosi in tutto il mondo".

Con peptidi e altre molecole complesse che svolgono un ruolo sempre più vitale nei moderni prodotti farmaceutici, questo ampliamento con la suyite di essiccazione a spruzzo posiziona ulteriormente PPS come partner di fiducia in una vasta gamma di aree terapeutiche.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi di sviluppo farmaceutico e di processo, forniture per studi clinici, fornitura commerciale di API e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API altamente potenti, coniugazioni farmaco-anticorpo, riempimento/finitura in condizioni sterili, servizi e prodotti con l'utilizzo di peptidi nonché potenti prodotti farmaceutici solidi per somministrazione per via orale. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione per biologi tra cui vaccini e terapie geniche, grazie aalla società associata di Piramal Pharma Limited: Yapan Bio Private Limited.

Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma Solutions, LinkedIn, Facebook, X

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17* impianti di sviluppo e produzione a livello mondiale e una rete globale di distribuzione in più di 100 stati. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto; Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per ospedali e l'azienda Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco e per il wellness. Inoltre, una delle aziende associate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nell'area della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini.

Per ulteriori informazioni, visitare: Piramal Pharma, LinkedIn

* Include una struttura tramite una partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.