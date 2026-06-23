Piramal Pharma Solutions evidenzia solidi risultati in oltre 200 audit dei clienti

Nel corso dell'ultimo anno, Piramal Pharma Solutions ha completato oltre 200 audit dei clienti e ottenuto più di 70 approvazioni da parte delle agenzie di regolamentazione nella sua rete globale, conseguendo risultati complessivamente molto positivi.

Questo traguardo riflette la strategia di qualità a lungo termine della società, incentrata sul mantenimento della conformità, sulla costante preparazione agli audit e sull'efficacia operativa.

Attraverso una solida governance, iniziative volte a promuovere una cultura della qualità, lo sviluppo delle competenze del personale e la trasformazione digitale, Piramal continua a rafforzare la propria posizione come partner CDMO globale affidabile.

MUMBAI, India, 23 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions ("PPS"), una delle principali Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) a livello globale e parte di Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha annunciato oggi di aver completato, nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, oltre 200 audit dei clienti, e di aver ottenuto più di 70 approvazioni da parte delle agenzie di regolamentazione nella sua rete globale. I risultati positivi riflettono la solidità della strategia di qualità a lungo termine della società e il suo costante impegno verso l'eccellenza scientifica e il miglioramento continuo.

Rashida Najmi, Chief Quality Officer, Piramal Pharma Limited

La strategia della qualità di PPS combina una solida governance, una cultura della qualità, lo sviluppo del personale, l'armonizzazione dei processi e la trasformazione digitale per supportare il mantenimento della conformità, la costante preparazione agli audit e l'efficacia operativa. Tale approccio consente alla società di affrontare in modo proattivo l'evoluzione delle aspettative regolatorie, mantenendo al contempo un elevato livello di preparazione nelle proprie attività globali di sviluppo e produzione.

Tra gli elementi chiave di tale strategia figurano un quadro completo di governance della qualità, strumenti predittivi per la qualità che aiutano a valutare il livello di preparazione dei siti e lo stato della conformità, nonché sistemi personalizzati che migliorano l'efficienza e riducono i costi derivanti dalla scarsa qualità. Il programma REsolute to SOLVE Deviations (RESOLVE) di PPS promuove un'esecuzione corretta al primo tentativo nei processi produttivi e nei laboratori di Controllo Qualità (QC), contribuendo a ridurre al minimo gli errori e a garantire preparazione e puntualità nelle interazioni con le autorità regolatorie. Le principali iniziative del programma comprendono la revisione contestuale dei registri di lotto, la responsabilizzazione della qualità a livello di sito, la supervisione della qualità in produzione e il rafforzamento della vigilanza operativa. Nell'ambito del proprio approccio più ampio, la società ha inoltre implementato programmi di formazione specializzati per migliorare la preparazione agli audit, il dialogo con le autorità regolatorie e i processi decisionali, rafforzando ulteriormente le competenze in materia di qualità in tutta l'organizzazione.

Le piattaforme digitali stanno ulteriormente rafforzando i processi di qualità di PPS aumentando l'efficienza e la trasparenza delle operazioni globali. Attraverso eLab, PPS digitalizza i laboratori di Controllo Qualità e automatizza i processi di test, contribuendo a ridurre gli errori e migliorando al contempo la prevedibilità e i tempi di risposta. A complemento di tale programma vi è exForms, che digitalizza i moduli GxP per supportare la conformità ai principi ALCOA, migliorare l'accessibilità, accelerare le approvazioni e rafforzare la costante preparazione agli audit. Al fine di supportare ulteriormente tale impegno, la società ha adottato iAssist, uno strumento validato basato sull'intelligenza artificiale con supervisione umana, progettato per supportare la rapidità e il rigore delle attività investigative. Lo strumento contribuisce a strutturare i risultati delle indagini, migliorare la coerenza e ridurre il lavoro manuale dei team di PPS. Tali implementazioni si aggiungono alle piattaforme QMS, LMS e DMS già digitalizzate, operative da diversi anni.

"Per Piramal Pharma Solutions, la qualità è parte integrante di tutto ciò che facciamo", ha dichiarato Rashida Najmi, Chief Quality Officer di PPS. "Il nostro obiettivo è integrare la qualità nelle attività quotidiane affinché la preparazione agli audit sia costante e non occasionale. Questa disciplina ci aiuta a garantire la coerenza e l'affidabilità che i nostri clienti si aspettano".

L'esperienza positiva di PPS negli audit regolatori e dei clienti dimostra in modo concreto l'impegno a lungo termine della società verso la qualità e rafforza ulteriormente la sua capacità di fornire con continuità terapie sicure ed efficaci ai pazienti di tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete globale integrata di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di nuovi farmaci, servizi di sviluppo di processo e farmaceutico, forniture per studi clinici, fornitura commerciale di API e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API ad alta potenza, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura asettico, prodotti e servizi peptidici, nonché prodotti farmaceutici solidi per uso orale ad alta potenza. PPS offre anche servizi di sviluppo e produzione di prodotti biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, grazie alla società collegata di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

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Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17* siti globali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione internazionale presente in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), organizzazione integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), azienda che si occupa di farmaci generici complessi per uso ospedaliero e Piramal Consumer Healthcare, che commercializza prodotti da banco per la salute e il benessere. Inoltre, una delle società collegate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nel settore della terapia oftalmologica nel mercato farmaceutico indiano. Inoltre, PPL detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapici e dei vaccini.

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*Include una struttura tramite la partecipazione di minoranza di PPL in Yapan Bio.

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