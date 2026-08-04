Piramal Pharma Solutions agrandit son site de production d'API peptidiques avec l'ajout d'une unité de séchage par atomisation de pointe

Piramal Pharma Solutions a mis en service une nouvelle unité de séchage par atomisation dotée d'un niveau de confinement de classe 5 au sein de son site dédié aux peptides situé à Turbhe, en Inde. Cette unité est équipée de ses propres centrales de traitement d'air, d'un système d'alimentation en azote et de systèmes de contrôle.

Cette nouvelle suite permet à Turbhe de faciliter la mise au point de molécules complexes, notamment des peptides, des HPAPI et d'autres biomolécules.

BOMBAY, Inde, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (« PPS »), l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur du développement et de la fabrication sous contrat (CDMO) et filiale de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) a mis en service une unité de séchage par atomisation à la pointe de la technologie au sein de son site dédié au développement et à la fabrication de peptides, situé à Turbhe, en Inde. Cette expansion stratégique permet à PPS de relever les défis complexes liés à la formulation des peptides et d'autres molécules complexes, et de répondre à la demande croissante pour ces molécules innovantes.

Dr. Jordi Bacardit, Global Technical Lead on Peptides PPS Turbhe Spray Dry Equipment

Le séchage par atomisation transforme les formulations liquides en poudres sèches en une seule étape, ce qui permet aux développeurs de médicaments d'améliorer la biodisponibilité, d'obtenir une granulométrie précise et de traiter des composés sensibles en toute sécurité. Cette technique revêt une importance particulière pour les peptides, qui sont instables à haute température et nécessitent souvent un contrôle rigoureux des propriétés des particules. Son caractère doux et efficace permet aux développeurs de médicaments d'améliorer la solubilité, de rationaliser la mise à l'échelle et d'accélérer le processus, tout en préservant l'intégrité moléculaire de leur principe actif peptidique.

La nouvelle unité de séchage par atomisation fonctionne selon un système en circuit fermé ; elle est équipée de son propre système d'alimentation en gaz inerte et de mesures de sécurité de pointe, notamment un système CVC spécialisé, des entrées et sorties équipées de sas, un espace d'isolation des opérateurs et une zone de nettoyage dédiée. Cela permet de manipuler en toute sécurité des composés puissants et des solvants organiques nécessitant un niveau de confinement allant jusqu'à la classe 5. Afin de renforcer encore ces capacités, la zone de traitement respecte les normes de propreté ISO de classe 8 (classe 100 000), garantissant ainsi un contrôle rigoureux de l'environnement tout au long des opérations.

Conçue pour des lots de petit volume et à haute concentration, cette unité permet un débit d'alimentation pouvant atteindre un litre par heure. Elle permet de procéder à la séchage par atomisation de solutions hautement concentrées, même celles dont la teneur en eau peut atteindre 30 %, ce qui le rend particulièrement utile pour la formulation de biomolécules et de peptides de grande taille. Dans des conditions optimales, cette suite peut également être mise à profit pour la formulation de petites molécules en faibles volumes.

« Les peptides posent certains des défis de formulation les plus complexes dans le domaine du développement pharmaceutique, en raison de leur instabilité inhérente et de leur sensibilité aux conditions de traitement », déclare le Dr Jordi Bacardit, responsable technique mondial pour les peptides et membre du collectif scientifique chez PPS. « Le séchage par atomisation permet de relever ces défis spécifiques en offrant un contrôle précis des paramètres clés tels que la température et l'environnement de solvant. Grâce à la mise en service de l'unité de séchage par atomisation à Turbhe, nous pouvons aider nos partenaires à proposer des formulations peptidiques stables et de haute qualité aux patients qui en ont besoin. »

Les peptides et autres molécules complexes jouant un rôle de plus en plus essentiel dans les produits pharmaceutiques modernes, cette expansion des activités de séchage par atomisation renforce encore la position de PPS en tant que partenaire de confiance dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs hautement puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. PPS fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, par l'intermédiaire de Yapan Bio Private Limited, société associée de Piramal Pharma Limited.

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À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE : PPLPHARMA I BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des médicaments biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

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* Comprend une installation via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.