Piramal Pharma Solutions met en avant ses excellents résultats lors de plus de 200 audits clients

Au cours de l'année écoulée, Piramal Pharma Solutions a mené à bien plus de 200 audits clients et obtenu plus de 70 autorisations de la part des autorités réglementaires à l'échelle de son réseau mondial, avec des résultats globalement très positifs.

Cette étape importante témoigne de la stratégie de qualité à long terme de la société, axée sur le respect constant des normes, la préparation permanente aux audits et l'efficacité opérationnelle.

Grâce à une gouvernance solide, à des initiatives visant à promouvoir une culture de la qualité, au développement des ressources humaines et à la transformation numérique, Piramal continue de renforcer sa position de partenaire CDMO mondial de confiance.

MUMBAI, Inde, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions (« PPS »), l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur du développement et de la fabrication sous contrat (CDMO) et filiale de Piramal Pharma Ltd. (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) a annoncé aujourd'hui avoir réalisé plus de 200 audits clients et obtenu plus de 70 agréments de la part d'autorités réglementaires à l'échelle de son réseau mondial au cours du dernier exercice fiscal. Ces résultats positifs témoignent de la solidité de la stratégie de qualité à long terme de la société, ainsi que de son engagement constant en faveur de l'excellence scientifique et de l'amélioration continue.

Rashida Najmi, Chief Quality Officer, Piramal Pharma Limited

La stratégie qualité de PPS associe une gouvernance solide, une culture de la qualité, le développement des ressources humaines, l'harmonisation des processus et la transformation numérique afin de garantir une conformité durable, une préparation permanente aux audits et une efficacité opérationnelle. Cette approche permet à la société de répondre de manière proactive à l'évolution des exigences réglementaires tout en maintenant un niveau élevé de préparation au sein de ses activités mondiales de développement et de fabrication.

Parmi les éléments clés de cette stratégie figurent un cadre global de gouvernance de la qualité, des outils prédictifs permettant d'évaluer l'état de préparation des sites et leur niveau de conformité, ainsi que des systèmes sur mesure visant à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts liés à la mauvaise qualité. Le programme « REsolute to SOLVE Deviations » (RESOLVE) de PPS favorise une exécution « sans erreur dès le premier essai » dans les laboratoires de fabrication et de contrôle qualité (CQ), contribuant ainsi à réduire les erreurs au minimum et à garantir une préparation en temps voulu pour les interactions réglementaires. Les principales initiatives de ce programme comprennent l'examen simultané des dossiers de lots, la responsabilisation de l'ensemble du site en matière de qualité, la supervision de la qualité en atelier et le renforcement de la vigilance opérationnelle. Dans le cadre de cette approche globale, la Société a également mis en place des programmes de formation spécialisés visant à améliorer la préparation aux audits, la gestion des relations avec les autorités réglementaires et la prise de décision, renforçant ainsi davantage les capacités en matière de qualité à tous les niveaux de l'organisation.

Les plateformes numériques renforcent encore davantage les processus de qualité chez PPS en améliorant l'efficacité et la transparence de l'ensemble de ses activités à l'échelle mondiale. Grâce à eLab, PPS numérise les laboratoires de contrôle qualité et automatise les processus de test, ce qui contribue à réduire les erreurs tout en améliorant la prévisibilité et les délais d'exécution. Ce programme est complété par exForms, une solution qui numérise les formulaires GxP afin de garantir la conformité aux principes ALCOA, d'améliorer l'accessibilité, d'accélérer les processus de validation et de renforcer la préparation permanente aux audits. Afin de poursuivre ces efforts, la société a adopté iAssist, un outil validé, basé sur l'intelligence artificielle et intégrant une intervention humaine, conçu pour renforcer la rapidité et la rigueur des enquêtes. Cet outil permet de structurer les résultats des enquêtes, d'améliorer la cohérence et de réduire la charge de travail manuel des équipes PPS. Ces nouveautés viennent compléter les plateformes QMS, LMS et DMS déjà numérisées, qui sont opérationnelles depuis plusieurs années désormais.

« Chez Piramal Pharma Solutions, la qualité est au cœur de toutes nos activités », a déclaré Rashida Najmi, directrice de la qualité chez PPS. « Notre priorité est d'intégrer la qualité dans nos activités quotidiennes afin que notre préparation aux audits soit permanente et non ponctuelle. Cette rigueur nous permet d'offrir la cohérence et la fiabilité que nos clients attendent. »

Les résultats positifs obtenus par PPS lors des audits réglementaires et des audits clients témoignent clairement de l'engagement à long terme de la société en faveur de la qualité et renforcent encore davantage sa capacité à fournir en permanence des traitements sûrs et efficaces aux patients du monde entier.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs hautement puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. PPS fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, par l'intermédiaire de Yapan Bio Private Limited, société associée de Piramal Pharma Limited.

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À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE : PPLPHARMA) (BSE : (543635), propose une gamme de produits et de services uniques grâce à ses 17* sites de développement et de fabrication répartis dans le monde entier et à un réseau de distribution international couvrant plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des médicaments biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

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*Comprend un site grâce à la participation minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

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