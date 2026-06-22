Piramal Pharma Solutions hebt starke Leistung bei mehr als 200 Kundenaudits hervor

Piramal Pharma Solutions hat im vergangenen Jahr über sein globales Netzwerk hinweg mehr als 200 Kundenaudits durchgeführt und über 70 Zulassungen von Aufsichtsbehörden erhalten, wobei die Ergebnisse insgesamt sehr gut ausfielen.

Dieser Meilenstein spiegelt die langfristige Qualitätsstrategie des Unternehmens wider, deren Schwerpunkte auf nachhaltiger Compliance, ständiger Auditbereitschaft und operativer Effektivität liegen.

Durch eine solide Unternehmensführung, Initiativen zur Förderung der Qualitätskultur, die Weiterentwicklung der Belegschaft und die digitale Transformation baut Piramal seine Position als zuverlässiger globaler CDMO-Partner weiter aus.

MUMBAI, Indien, 22. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions („PPS"), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil der Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) gab heute bekannt, dass es im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 200 Kundenaudits durchgeführt und über 70 Zulassungen von Aufsichtsbehörden in seinem globalen Netzwerk erhalten hat. Die positiven Ergebnisse spiegeln die Stärke der langfristigen Qualitätsstrategie des Unternehmens und sein kontinuierliches Engagement für wissenschaftliche Exzellenz und kontinuierliche Verbesserung wider.

Rashida Najmi, Chief Quality Officer, Piramal Pharma Limited

Die Qualitätsstrategie von PPS vereint eine solide Unternehmensführung, eine Qualitätskultur, die Weiterentwicklung der Mitarbeiter, die Harmonisierung von Prozessen und die digitale Transformation, um eine nachhaltige Einhaltung der Vorschriften, eine kontinuierliche Prüfungsbereitschaft und operative Effektivität zu gewährleisten. Dieser Ansatz hilft dem Unternehmen, sich proaktiv auf sich wandelnde regulatorische Anforderungen einzustellen und gleichzeitig ein hohes Maß an Bereitschaft in seinen weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten aufrechtzuerhalten.

Zu den Schlüsselelementen dieser Strategie gehören ein umfassendes Rahmenwerk für die Qualitätssteuerung, prädiktive Qualitätswerkzeuge zur Bewertung der Standortbereitschaft und des Compliance-Zustands sowie maßgeschneiderte Systeme, die die Effizienz steigern und die Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln senken. Das „REsolute to SOLVE Deviations" (RESOLVE)-Programm von PPS fördert die „Right-First-Time"-Umsetzung in der Fertigung und in den Qualitätskontrolllabors (QC) und trägt so dazu bei, Fehler zu minimieren und die rechtzeitige Bereitschaft für Interaktionen mit den Aufsichtsbehörden zu gewährleisten. Zu den Kerninitiativen des Programms gehören die parallele Überprüfung von Chargenprotokollen, standortweite Qualitätsverantwortung, Qualitätsüberwachung am Fertigungsort sowie eine verstärkte operative Wachsamkeit. Im Rahmen seines umfassenderen Ansatzes hat das Unternehmen zudem spezielle Schulungsprogramme eingeführt, um die Auditbereitschaft, die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und die Entscheidungsfindung zu verbessern und so die Qualitätskompetenzen im gesamten Unternehmen weiter zu stärken.

Digitale Plattformen stärken die Qualitätsprozesse bei PPS zusätzlich, indem sie die Effizienz und Transparenz im globalen Betrieb erhöhen. Mit eLab digitalisiert PPS QC-Labore und automatisiert Testprozesse, was dazu beiträgt, Fehler zu reduzieren und gleichzeitig die Vorhersagbarkeit sowie die Durchlaufzeiten zu verbessern. Ergänzt wird dieses Programm durch exForms, das GxP-Formulare digitalisiert, um die ALCOA-Konformität zu unterstützen, die Zugänglichkeit zu verbessern, Genehmigungen zu beschleunigen und die kontinuierliche Auditbereitschaft zu stärken. Um diese Bemühungen zu unterstützen, hat das Unternehmen iAssist eingeführt, ein validiertes, KI-gestütztes Tool mit „Human-in-the-Loop"-Funktionalität, das darauf ausgelegt ist, die Geschwindigkeit und Gründlichkeit von Untersuchungen zu unterstützen. Das Tool hilft dabei, Untersuchungsergebnisse zu strukturieren, die Konsistenz zu verbessern und den manuellen Aufwand für die PPS-Teams zu reduzieren. Diese Ergänzungen vervollständigen die bereits digitalisierten QMS-, LMS- und DMS-Plattformen, die bereits seit mehreren Jahren im Einsatz sind.

„Bei Piramal Pharma Solutions ist Qualität ein wesentlicher Bestandteil unseres gesamten Vorgehens", sagte Rashida Najmi, Chief Quality Officer bei PPS. „Unser Fokus liegt darauf, Qualität in den täglichen Betrieb zu integrieren, damit die Audit-Bereitschaft dauerhaft gewährleistet ist und nicht nur sporadisch auftritt. Diese Disziplin hilft uns, die Konsistenz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, die unsere Kunden erwarten."

Die erfolgreiche Bilanz von PPS bei behördlichen und Kunden-Audits unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens für Qualität und stärkt seine Fähigkeit, Patienten weltweit konsequent sichere und wirksame Therapien bereitzustellen.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), welches End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, die Versorgung klinischer Studien, die kommerzielle Lieferung von APIs sowie fertige Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung und Endfertigung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie hochwirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe sowie Gentherapien, die durch das assoziierte Unternehmen von Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited, ermöglicht werden.

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Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet mithilfe seiner 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie eines globalen Vertriebsnetzes in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, sowie Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Außerdem hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, das in den Segmenten Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

*Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

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