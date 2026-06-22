Piramal Pharma Solutions destaca su sólido rendimiento en más de 200 auditorías de clientes

Piramal Pharma Solutions completó más de 200 auditorías de clientes y recibió más de 70 aprobaciones de agencias reguladoras en toda su red global durante el último año, con excelentes resultados generales.

Este logro refleja la estrategia de calidad a largo plazo de la compañía, centrada en el cumplimiento sostenido, la preparación continua para auditorías y la eficacia operativa.

Mediante una sólida gobernanza, iniciativas de cultura de calidad, desarrollo del personal y transformación digital, Piramal continúa fortaleciendo su posición como socio global confiable en el sector de la fabricación por contrato (CDMO).

MUMBAI, India, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions ("PPS"), una de las principales organizaciones globales de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y parte de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), anunció hoy que completó más de 200 auditorías de clientes y recibió más de 70 aprobaciones de agencias reguladoras en toda su red global durante el último año fiscal. Estos resultados positivos reflejan la solidez de la estrategia de calidad a largo plazo de la compañía y su compromiso constante con la excelencia científica y la mejora continua.

Rashida Najmi, Chief Quality Officer, Piramal Pharma Limited

La estrategia de calidad de PPS combina una sólida gobernanza, una cultura de calidad, el desarrollo del personal, la armonización de procesos y la transformación digital para respaldar el cumplimiento sostenido, la preparación continua para auditorías y la eficacia operativa. Este enfoque ayuda a la Compañía a abordar de forma proactiva las expectativas regulatorias en constante evolución, manteniendo un alto nivel de preparación en todas sus operaciones globales de desarrollo y fabricación.

Los elementos clave de esta estrategia incluyen un marco integral de gobernanza de la calidad, herramientas predictivas de calidad que ayudan a evaluar la preparación de las instalaciones y el cumplimiento normativo, y sistemas personalizados que mejoran la eficiencia y reducen el coste de la mala calidad. El programa RESOLVE (REsolute to SOLVE Deviations) de PPS impulsa la ejecución correcta a la primera en los laboratorios de fabricación y control de calidad (CC), lo que ayuda a minimizar errores y respalda la preparación oportuna para las interacciones regulatorias. Las iniciativas centrales del programa incluyen la revisión concurrente de registros de lotes, la responsabilidad de la calidad en toda la planta, la supervisión de la calidad en planta y una mayor vigilancia operativa. Como parte de su enfoque más amplio, la Compañía también ha implementado programas de formación especializados para mejorar la preparación para auditorías, la interacción con los organismos reguladores y la toma de decisiones, fortaleciendo aún más las capacidades de calidad en toda la organización.

Las plataformas digitales están fortaleciendo aún más los procesos de calidad en PPS al aumentar la eficiencia y la transparencia en todas las operaciones globales. Con eLab, PPS digitaliza los laboratorios de control de calidad y automatiza los procesos de prueba, lo que ayuda a reducir errores y a mejorar la previsibilidad y los tiempos de respuesta. Complementando este programa, exForms digitaliza los formularios GxP para respaldar el cumplimiento de ALCOA, mejorar la accesibilidad, acelerar las aprobaciones y reforzar la preparación continua para auditorías. Para impulsar estos esfuerzos, la compañía ha adoptado iAssist, una herramienta validada con inteligencia artificial e intervención humana, diseñada para respaldar la rapidez y el rigor de las investigaciones. La herramienta ayuda a estructurar los resultados de las investigaciones, mejorar la coherencia y reducir el trabajo manual para los equipos de PPS. Estas incorporaciones complementan las plataformas QMS, LMS y DMS ya digitalizadas, que llevan varios años en funcionamiento.

"En Piramal Pharma Solutions, la calidad es fundamental en todo lo que hacemos", afirmó Rashida Najmi, directora de Calidad de PPS. "Nos centramos en integrar la calidad en las operaciones diarias para que la preparación para auditorías sea constante, no puntual. Esta disciplina nos ayuda a ofrecer la coherencia y la fiabilidad que nuestros clientes esperan".

El exitoso historial de PPS en auditorías regulatorias y de clientes demuestra claramente el compromiso a largo plazo de la compañía con la calidad y refuerza aún más su capacidad para brindar de manera constante terapias seguras y efectivas a pacientes en todo el mundo.

Acerca de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) es una Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato (CDMO) que ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a lo largo del ciclo de vida de los fármacos. Atendemos a nuestros clientes a través de una red globalmente integrada de instalaciones en Norteamérica, Europa y Asia. Esto nos permite ofrecer una amplia gama de servicios, que incluyen soluciones para el descubrimiento de fármacos, servicios de desarrollo farmacéutico y de procesos, suministros para ensayos clínicos, suministro comercial de principios activos farmacéuticos (API) y formas farmacéuticas terminadas. También ofrecemos servicios especializados como el desarrollo y la fabricación de API de alta potencia, conjugaciones anticuerpo-fármaco, llenado y acabado estéril, productos y servicios peptídicos y potentes fármacos orales sólidos. PPS también ofrece servicios de desarrollo y fabricación de productos biológicos, incluyendo vacunas y terapias génicas, gracias a la colaboración con Yapan Bio Private Limited, empresa asociada de Piramal Pharma Limited.

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Acerca de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de sus 17* centros globales de desarrollo y fabricación y una red de distribución global en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), un negocio complejo de genéricos para hospitales; y Piramal Consumer Healthcare, que vende productos de consumo y bienestar sin receta. Además, una de las empresas asociadas de PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una empresa conjunta entre Abbvie y PPL, se ha consolidado como uno de los líderes del mercado en el área de terapia oftalmológica en el mercado farmacéutico indio. Asimismo, PPL tiene una participación minoritaria estratégica en Yapan Bio Private Limited, que opera en los segmentos de productos biológicos/bioterapéuticos y vacunas.

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*Incluye una instalación a través de la inversión minoritaria de PPL en Yapan Bio.

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