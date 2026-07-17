PrimeBOT conquista le medaglie Gold e Silver agli A' Design Award 2026: un nuovo linguaggio per la robotica personale

MILANO, 17 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Durante la cerimonia di premiazione degli A' Design Award a Milano, PrimeBOT Q1 e T1 hanno ricevuto rispettivamente le medaglie Gold e Silver, segnando il primo riconoscimento a livello mondiale per la categoria "Robot personale". Il team di progettazione di PrimeBOT ha ritirato i premi a nome dello studio.

PrimeBOT Wins Gold and Silver at A' Design Award 2026

Cos'è un robot personale? PrimeBOT è il primo brand a dare un nome a questa categoria emergente. A differenza dei robot industriali o di servizio progettati per funzioni specifiche, il robot personale è concepito per supportare l'essere umano: è al servizio delle persone, le mette in contatto tra loro e ne potenzia le capacità. Non è una macchina destinata esclusivamente alle fabbriche, ma un compagno intelligente da trasportare nello zaino, tenere nello studio e usare nella vita di tutti i giorni.

Per le persone, ma non come le persone. Sia Q1 che T1 condividono un'unica filosofia: per le persone, ma non come le persone. PrimeBOT supera l'ossessione del settore per la riproduzione realistica dell'aspetto umano, rifiutando volti sintetici o texture della pelle artificiali. Adotta invece una geometria minimalista e una forma chiusa che nasconde le componenti meccaniche, riducendo così la distanza spesso creata dalla tecnologia. La struttura è realizzata con materiali che trasmettono calore al tatto e presenta curve morbide che infondono un senso di calore e sicurezza. A riposo, si mimetizza con l'ambiente domestico, mentre in movimento è sciolto e misurato.

Q1 e T1 sono due espressioni di un unico design. L'altezza di 80 cm di Q1 è stata accuratamente calibrata sulla base delle dimensioni né troppo grandi, né troppo piccole, in modo da rispettare la distanza sociale che le persone mantengono generalmente tra loro. La struttura esterna è open source e supporta la personalizzazione tramite stampa 3D e moduli intercambiabili, per consentire agli utenti di creare un robot che rispecchi i propri gusti. T1, l'ultimo modello, passa dalla modalità bipede a quella quadrupede, pur mantenendo gli stessi principi di progettazione pensati per gli ambienti domestici. Il design diventa un dialogo tra più interlocutori, non un monologo.

PrimeBOT ha avviato lo sviluppo del mercato in Nord America e in Europa. Partendo dai cinque premi CES 2026 fino ad arrivare alle medaglie Gold e Silver conquistate a Milano, il brand coinvolge gli utenti di tutto il mondo attraverso il design.

Il premio A' Design Award conferma la visione di PrimeBOT, che non è quella di mettere in mostra l'aspetto tecnologico, ma di realizzare macchine che comprendano, assistano e sostengano davvero le persone.