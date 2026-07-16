PrimeBOT gana oro y plata en los premios A' Design Award 2026: un nuevo lenguaje para la robótica personal

MILÁN, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante la celebración de la ceremonia de entrega de los premios A' Design Award en Milán, PrimeBOT Q1 y T1 recibieron el Oro y la Plata, respectivamente, lo que supone el primer reconocimiento mundial para la categoría de "Robot Personal". El equipo de diseño de PrimeBOT aceptó los premios en nombre del estudio.

PrimeBOT Wins Gold and Silver at A' Design Award 2026

¿Qué es un Robot Personal? PrimeBOT es la primera marca que ha llevado a cabo la definición de la categoría emergente. A diferencia de los robots industriales o de servicio diseñados para funciones específicas, el Robot Personal se centra en el ser humano: sirve, conecta y empodera a las personas. No se trata de una máquina confinada a las fábricas, sino que es un compañero inteligente que cabe en una mochila, en un estudio y en la vida cotidiana.

Para personas, a diferencia de las personas. Tanto Q1 como T1 comparten una misma filosofía: Para personas, a diferencia de las personas. PrimeBOT va más allá de la obsesión de la industria por la replicación humana, rechazando rostros o texturas de piel sintéticas. Por otro lado, adopta una geometría minimalista y una forma cerrada que oculta las estructuras mecánicas, reduciendo la distancia que la tecnología suele crear. El cuerpo utiliza materiales cálidos al tacto con curvas suaves que transmiten calidez y seguridad. En reposo, se integra en el entorno doméstico; en movimiento, sus movimientos son fluidos y controlados.

Q1 y T1: dos expresiones de un mismo diseño. La altura de 80 cm de Q1 está cuidadosamente calibrada, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, manteniendo la distancia social natural entre humanos. Su carcasa exterior es de código abierto, lo que permite la personalización a través de la impresión 3D y módulos intercambiables, con el objetivo de que los usuarios puedan crear un robot que refleje su propio estilo. T1, el modelo más reciente, se transforma de bípedo a cuadrúpedo, conservando los mismos principios de diseño para su uso en entornos domésticos. El diseño se convierte en un diálogo bidireccional, no en una declaración unidireccional.

PrimeBOT ha iniciado su desarrollo de mercado en Norteamérica y Europa. Desde cinco premios en el CES 2026 hasta el Oro y la Plata en Milán, la marca conecta con usuarios de todo el mundo por medio del diseño.

El premio A' Design Award reafirma la visión de PrimeBOT: no se trata de exhibir tecnología, sino de crear máquinas que realmente comprendan, sirvan y acompañen a las personas.