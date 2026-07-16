PrimeBOT remporte l'or et l'argent aux A' Design Awards 2026 -- Un nouveau langage pour la robotique personnelle

MILAN, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la cérémonie des A' Design Awards à Milan, les modèles PrimeBOT Q1 et T1 se sont vu décerner l'or et l'argent, respectivement, marquant ainsi la première reconnaissance mondiale dans la catégorie « Robot personnel ». L'équipe de conception de PrimeBOT a reçu les prix au nom du studio.

PrimeBOT Wins Gold and Silver at A' Design Award 2026

Qu'est-ce qu'un robot personnel ? PrimeBOT est la première marque à avoir défini cette nouvelle catégorie. Contrairement aux robots industriels ou de service conçus pour des fonctions spécifiques, le robot personnel est pensé autour de l'être humain : il est au service des individus, les relie entre eux et leur donne les moyens d'agir. Ce n'est pas une machine réservée aux usines, mais plutôt un compagnon intelligent qui trouve sa place dans un sac à dos, dans une chambre d'étudiant et dans la vie de tous les jours.

Pour les humains, sans être humain. Q1 et T1 partagent tous deux une même philosophie : Pour les humains, sans être humain. PrimeBOT va au-delà de l'obsession observée dans le secteur pour la reproduction à l'image de l'humain, en rejetant les visages synthétiques ou les textures de peau artificielles. Au contraire, il adopte une géométrie minimaliste et une structure fermée qui dissimule les composants mécaniques, réduisant ainsi la distance souvent créée par la technologie. La carrosserie est composée de matériaux agréables au toucher, aux courbes douces qui inspirent chaleur et sécurité. À l'arrêt, le robot se fond dans le décor de la maison ; en mouvement, ses gestes restent fluides et mesurés.

Q1 et T1 : deux interprétations d'une même conception. La hauteur de 80 cm du Q1 a été soigneusement calculée (ni trop grande, ni trop petite) pour correspondre à la distance sociale intime que les êtres humains adoptent naturellement entre eux. Sa coque extérieure est open source, permettant une personnalisation par impression 3D et l'utilisation de modules interchangeables, ce qui permet aux utilisateurs de créer un robot qui correspond à leurs goûts. Le T1, dernier modèle en date, passe du mode bipède au mode quadrupède, tout en conservant les mêmes principes de conception adaptés aux environnements domestiques. Le design devient un dialogue, et non plus un message à sens unique.

PrimeBOT a lancé des initiatives de développement commercial en Amérique du Nord et en Europe. Des cinq prix remportés au CES 2026 aux médailles d'or et d'argent décernées à Milan, la marque séduit les utilisateurs du monde entier grâce à son design.

Le prix A' Design Award vient confirmer la vision de PrimeBOT : il ne s'agit pas de faire étalage de la technologie, mais de créer des machines qui comprennent véritablement les personnes, les servent et les accompagnent.