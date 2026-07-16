PrimeBOT gewinnt Gold und Silber beim A' Design Award 2026 - Eine neue Sprache für die persönliche Robotik

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PrimeBOT

Jul 16, 2026, 23:01 ET

MAILAND, 17. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Bei der Verleihung des A' Design Award in Mailand wurden der PrimeBOT Q1 mit Gold und der PrimeBOT T1 mit Silber ausgezeichnet – dies stellt die erste weltweite Anerkennung in der Kategorie „Personal Robot" dar. Das PrimeBOT-Designteam nahm die Auszeichnungen im Namen des Studios entgegen.

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PrimeBOT Wins Gold and Silver at A' Design Award 2026
PrimeBOT Wins Gold and Silver at A' Design Award 2026

Was ist ein persönlicher Roboter? PrimeBOT ist die erste Marke, die diese aufstrebende Kategorie definiert. Im Gegensatz zu Industrie- oder Servicerobotern, die für bestimmte Funktionen gebaut werden, ist der persönliche Roboter auf den Menschen ausgerichtet – er dient, verbindet und befähigt den Einzelnen. Er ist keine Maschine, die auf Fabriken beschränkt ist, sondern ein intelligenter Begleiter, der in einen Rucksack, ins Arbeitszimmer und in den Alltag passt.

Für Menschen, die anders sind als andere. Sowohl Q1 als auch T1 verfolgen eine gemeinsame Philosophie: Für Menschen, die anders sind als andere. PrimeBOT geht über die Fixierung der Branche auf menschenähnliche Nachbildungen hinaus und verzichtet auf synthetische Gesichter oder Hauttexturen. Stattdessen setzt es auf eine minimalistische Geometrie und eine geschlossene Form, die mechanische Strukturen verbirgt – und so die Distanz verringert, die Technologie oft schafft. Der Körper besteht aus Materialien, die sich warm anfühlen, und weichen Kurven, die Wärme und Geborgenheit vermitteln. Im Ruhezustand fügt er sich in die häusliche Umgebung ein; in Bewegung bleiben seine Bewegungen fließend und zurückhaltend. Zwei Ausdrucksformen eines Designs.

Q1 und T1: zwei Ausprägungen eines Entwurfs: Die Höhe von 80 cm beim Q1 ist sorgfältig abgestimmt – nicht zu groß, nicht zu klein – und entspricht genau dem vertrauten sozialen Abstand, den Menschen ganz natürlich zueinander einhalten. Seine Außenhülle ist Open-Source und unterstützt 3D-gedruckte Individualisierungen sowie austauschbare Module, sodass Nutzer einen Roboter gestalten können, der ihren eigenen Geschmack widerspiegelt. T1, das neueste Modell, wechselt vom zweibeinigen in den vierbeinigen Modus – unter Beibehaltung derselben Designprinzipien für die häusliche Umgebung. Design wird zu einem wechselseitigen Dialog, nicht zu einer einseitigen Aussage.

PrimeBOT hat die Markterschließung in Nordamerika und Europa in Angriff genommen. Von fünf CES-Auszeichnungen 2026 bis hin zu Gold und Silber in Mailand – die Marke tritt weltweit durch ihr Design mit den Nutzern in Kontakt.

Der A' Design Award bestätigt die Vision von PrimeBOT: Es geht nicht darum, Technologie zur Schau zu stellen, sondern Maschinen zu schaffen, die Menschen wirklich verstehen, ihnen dienen und sie begleiten.

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