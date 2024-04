Rapporto Bybit: le piattaforme di scambio hanno solo nove mesi di offerta ai prezzi attuali prima del dimezzamento del bitcoin

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 17 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, una delle tre principali piattaforme di scambio di criptovalute al mondo per volume, ha pubblicato un nuovo rapporto che mostra che le attuali dinamiche dell'offerta di bitcoin lasciano solo nove mesi di offerta sulle piattaforme di scambio. Ciò è dovuto all'imminente dimezzamento del bitcoin, che ridurrà l'offerta del 50%.

Dopo il dimezzamento, si prevede che la riduzione dell'offerta di bitcoin si intensificherà. "Le riserve di bitcoin in tutte le piattaforme di scambio centralizzate si sono esaurite più velocemente", afferma il rapporto. "Con solo 2 milioni di bitcoin rimasti, se assumiamo un afflusso giornaliero di 500 milioni di dollari verso gli ETF Bitcoin Spot, l'equivalente di circa 7.142 bitcoin lascerà le riserve delle piattaforme ogni giorno, suggerendo che ci vorranno solo nove mesi per consumare tutte le riserve rimanenti."

Secondo il rapporto, infatti, il dimezzamento renderà il bitcoin due volte più raro dell'oro. "Il rapporto Stock-to-Flow (S2F) viene calcolato dividendo l'offerta circolante di una merce per la sua produzione annuale, ottenendo un indicatore di scarsità", afferma il rapporto. "Il rapporto S2F di Bitcoin è di circa 56 prima del prossimo dimezzamento, mentre l'oro è a 60. Dopo il dimezzamento nell'aprile 2024, si prevede che il rapporto S2F di Bitcoin raddoppierà arrivando a 112".

A causa di ciò, gli investitori istituzionali sono stati previdenti e si sono posizionati in anticipo per questo evento, soprattutto dopo l'approvazione da parte degli Stati Uniti degli ETF Bitcoin Spot. "Il bitcoin sta diventando la scelta di investimento più sicura anche per gli investitori più sofisticati nel campo delle criptovalute", afferma il rapporto. "La correlazione dei prezzi tra il bitcoin e il resto delle criptovalute è stata costantemente elevata e anche gli investimenti in bitcoin sono stati considerati la criptovaluta con il beta più basso".

"Ogni dimezzamento del bitcoin ne rafforza la narrazione che lo descrive non solo come una valuta, ma come una risorsa digitale rara, simile all'oro digitale", ha affermato Ben Joe, Co-Founder e CEO di Bybit. "L'imminente dimezzamento nel 2024 catapulterà Bitcoin in un'era di scarsità senza precedenti, rendendolo due volte più raro dell'oro".

