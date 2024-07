RECOM Technologies presenta il modulo fotovoltaico Lion HJT da 750 Wp con 30 anni di garanzia sul prodotto

Un'efficienza record del 24,1%

PADOVA, Italia, 10 luglio 2024 /PRNewswire/ -- RECOM Technologies, produttore leader in Europa, è orgogliosa di annunciare il lancio del rivoluzionario modulo solare Lion HJT da 750 Wp, che stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore grazie a una straordinaria efficienza del 24,1%. Quest'ultima innovazione del settore promette prestazioni eccezionali, affidabilità e una garanzia di 30 anni sul prodotto, superando i confini della potenza in uscita nella sua serie.

Il modulo solare Lion HJT da 750 Wp è progettato con tecnologia a eterogiunzione (HJT) all'avanguardia, che garantisce un rendimento energetico superiore e una maggiore durata. Il modulo Lion HJT da 750 Wp garantisce elevate prestazioni, durata e un basso coefficiente di temperatura pari a -0,24%/°C. Questa tecnologia combina un sottile wafer di silicio monocristallino con strati ultrasottili di silicio amorfo, ottenendo una maggiore efficienza e una migliore raccolta di energia rispetto ai pannelli solari al silicio convenzionali.

Il modulo Lion HJT da 750 Wp vanta un fattore di bifaccialità fino al 90%, significativamente superiore allo standard di settore del 70%. Questo miglioramento consente ai moduli di generare fino al 20% di energia in più, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione come la mattina, la sera e in caso di cielo coperto. Inoltre, la tecnologia di tipo N utilizzata in questi moduli riduce sostanzialmente le perdite di potenza ed elimina gli effetti della degradazione indotta dal potenziale (PID) e della degradazione indotta dalla luce (LID), garantendo il più basso costo livellato dell'elettricità (LCOE).

Mentre la domanda di soluzioni per le energie rinnovabili continua a crescere, RECOM Technologies rimane in prima linea, pioniera nelle innovazioni che danno propulsione al settore. Il modulo Lion HJT da 750 Wp è testimonianza del nostro costante impegno verso l'eccellenza e l'innovazione nel settore dell'energia solare. Questo progresso sottolinea l'impegno di RECOM nel fornire soluzioni all'avanguardia che rispondano alle crescenti esigenze energetiche delle aziende di tutto il mondo.

Ulteriori informazioni tecniche su Lion HJT da 750 Wp sono disponibili al seguente indirizzo https://recom-tech.com/wp-content/uploads/2024/06/RCM-xxx-8DBHMxxx725-750-20-G12-33-SG-WM-15V-049-2024-05-v3.0.pdf.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni solari di RECOM, visitare il sito https://recom-tech.com. Per richieste di informazioni tecniche e di vendita, inviare un'e-mail a [email protected].

Chi siamo

RECOM Technologies è un produttore di moduli, celle, inverter, sistemi di accumulo ibridi, batterie e caricabatterie per veicoli elettrici (EV), un'azienda innovativa che integra R&S, produzione e distribuzione. RECOM Technologies è un'azienda leader nel settore delle energie rinnovabili con sede in Europa dalla consolidata presenza nel settore fotovoltaico mondiale, con una capacità produttiva annua superiore a 3,2 GW e vendite in oltre 110 paesi.

Email: [email protected]

