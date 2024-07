A RECOM Technologies Apresenta o Módulo Fotovoltaico Lion HJT 750Wp com 30 anos de Garantia de Produto

Eficiência recorde de 24,1 %

PADOVA, Itália, 10 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A RECOM Technologies, uma fabricante européia líder de mercado, orgulha-se de anunciar o lançamento do seu inovador módulo solar Lion HJT 750Wp, estabelecendo uma nova referência na indústria com uma impressionante eficiência de 24,1 %. Esta última inovação promete um desempenho excepcional e uma garantia de produto de 30 anos, ultrapassando os limites da potência de saída da sua série.

O módulo solar Lion HJT 750Wp foi concebido com a tecnologia de ponta Heterojunction (HJT), garantindo um rendimento energético superior e uma durabilidade a longo prazo. O módulo Lion HJT 750Wp garante um elevado desempenho, durabilidade e um baixo coeficiente de temperatura de -0,24 %/°C. Esta tecnologia combina uma bolacha de silício cristalino monofino com camadas de silício amorfo ultrafinas, resultando numa maior eficiência e numa melhor captação de energia em comparação com os painéis solares de silício convencionais.

O módulo Lion HJT 750Wp apresenta um fator de bifacialidade de até 90 %, significativamente superior ao padrão da indústria de 70 %. Esta melhoria permite que os módulos produzam até 20 % mais de rendimento energético, particularmente em condições de pouca luz, como durante a manhã, à noite e com céu nublado. Além disso, a tecnologia do tipo N utilizada nestes módulos reduz substancialmente as perdas de energia e elimina os efeitos da Degradação Induzida pelo Potencial (PID) e da Degradação Induzida pela Luz (LID), assegurando o mais baixo Custo Nivelado de Energia (LCOE).

À medida que a procura por soluções de energia renovável continua a aumentar, a RECOM Technologies mantém-se na vanguarda, sendo pioneira em avanços que impulsionam a indústria. O módulo Lion HJT 750Wp é um testemunho do nosso compromisso inabalável para com a excelência e a inovação no setor da energia solar. Este avanço sublinha o compromisso da RECOM em fornecer soluções de ponta que respondam às crescentes necessidades energéticas das empresas em todo o mundo.

Voce pode encontrar mais informações técnicas sobre o Lion HJT 750Wp aqui https://recom-tech.com/wp-content/uploads/2024/06/RCM-xxx-8DBHMxxx725-750-20-G12-33-SG-WM-15V-049-2024-05-v3.0.pdf.

Para mais informações sobre as soluções solares da RECOM, visite https://recom-tech.com. Para questões técnicas e de vendas, envie um e-mail para [email protected].

Sobre nós

A RECOM Technologies é uma fabricante de módulos, células, inversores, sistemas de armazenamento híbridos, baterias e carregadores de veículos elétricos (EV), uma empresa inovadora que integra P&D, fabricação e distribuição. A RECOM Technologies é uma empresa europeia líder no setor das energias renováveis, com uma presença notável na indústria solar mundial, com uma capacidade de produção anual superior a 3,2 GW e vendas em mais de 110 países.

