RECOM Technologies dévoile le module PV Lion HJT 750Wp avec une garantie produit de 30 ans

Efficacité record de 24,1 %

PADOUE, Italie, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- RECOM Technologies, fabricant européen de premier plan, est fier d'annoncer le lancement de son module solaire révolutionnaire Lion HJT 750Wp, qui établit une nouvelle référence dans l'industrie avec un rendement impressionnant de 24,1 %. Cette dernière innovation promet des performances et une fiabilité exceptionnelles, ainsi qu'une garantie de 30 ans sur le produit, repoussant les limites de la puissance de sortie dans sa série.

Le module solaire Lion HJT 750Wp est conçu avec la technologie d'hétérojonction (HJT) de pointe, garantissant un rendement énergétique supérieur et une durabilité à long terme. Le module Lion HJT 750Wp garantit des performances élevées, une grande durabilité et un faible coefficient de température de -0,24 %/°C. Cette technologie combine une plaquette de silicium cristallin mono-mince avec des couches de silicium amorphe ultra-minces, ce qui se traduit par une efficacité accrue et une meilleure récolte d'énergie par rapport aux panneaux solaires conventionnels en silicium.

Le module Lion HJT 750Wp présente un facteur de bifacialité allant jusqu'à 90 %, ce qui est nettement supérieur à la norme industrielle de 70 %. Cette amélioration permet aux modules de produire jusqu'à 20 % d'énergie en plus, en particulier dans des conditions de faible luminosité, comme le matin, le soir ou par temps nuageux. En outre, la technologie de type N utilisée dans ces modules réduit considérablement les pertes de puissance et élimine les effets de la dégradation induite par le potentiel (PID) et de la dégradation induite par la lumière (LID), ce qui permet d'obtenir le coût de l'énergie le plus bas possible (LCOE).

Alors que la demande en solutions d'énergies renouvelables ne cesse d'augmenter, RECOM Technologies reste à l'avant-garde, en proposant des avancées qui font progresser l'industrie. Le module Lion HJT 750Wp témoigne de notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence et de l'innovation dans le secteur de l'énergie solaire. Cette avancée souligne l'engagement de RECOM à fournir des solutions de pointe qui répondent aux besoins énergétiques croissants des entreprises du monde entier.

Vous trouverez plus d'informations techniques sur le Lion HJT 750Wp ici https://recom-tech.com/wp-content/uploads/2024/06/RCM-xxx-8DBHMxxx725-750-20-G12-33-SG-WM-15V-049-2024-05-v3.0.pdf.

Pour plus d'informations sur les solutions solaires de RECOM, veuillez consulter le site suivant https://recom-tech.com. Pour les questions techniques et commerciales, veuillez envoyer un e-mail à [email protected].

RECOM Technologies est un fabricant de modules, de cellules, d'onduleurs, de systèmes de stockage hybrides, de batteries et de chargeurs de véhicules électriques (EV), une entreprise innovante intégrant la R&D, la fabrication et la distribution. RECOM Technologies est une entreprise européenne de premier plan dans le domaine des énergies renouvelables, qui occupe une place importante dans l'industrie solaire mondiale, avec une capacité de production annuelle supérieure à 3,2 GW et des ventes dans plus de 110 pays.

Email: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2458178/LION_750.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1902016/RECOM_Technologies_Logo.jpg