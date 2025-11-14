Nel communicato stampa, Sommet Education & Tanmeya Capital: Partnership saudita-svizzera lanciata per sviluppare talenti nazionali e creare un ecosistema educativo nei settori del turismo, dell'ospitalità e delle arti culinarie, diffuso 13-Nov-2025 da Sommet Education tramite PR Newswire, siamo stati informati dalla società che le didascalie delle immagini devono essere riportate come Mr. Yassir Al-Sharif, Project Sponsor of the Tanmeya Hospitality & Tourism Fund" anziché Mr. Yassir Al-Sharif, Principal Supporter and Senior Advisor to the Tanmeya Hospitality & Tourism Fund", come inizialmente pubblicato per errore. Di seguito il comunicato completo e corretto:

Sommet Education & Tanmeya Capital: Partnership saudita-svizzera lanciata per sviluppare talenti nazionali e creare un ecosistema educativo nei settori del turismo, dell'ospitalità e delle arti culinarie

RIYADH, Regno dell'Arabia Saudita, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sotto l'alto patrocinio di Sua Eccellenza Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, Ministro del Turismo, è stata annunciata al Summit " TOURISE 2025 " di Riyadh una partnership strategica saudita-svizzera destinata a promuovere l'innovazione, sviluppare i talenti nazionali e rafforzare il capitale umano nei settori del turismo, dell'ospitalità e delle arti culinarie, in linea con la Vision 2030 dell'Arabia Saudita.

From Left to right: Mr. Ahmad Al Sakran, Acting Chief Executive Officer, Tanmeya Capital; Karine Hyon-Vintrou, École Ducasse Managing Director; Marie-Claude Mathieu, member of Sommet Education board and Group General Counsel; Mr. Mohamed Musaiqer, Chairman of the Board, Tanmeya Capital; Adrian Artimov, Chief Commercial Officer Sommet Education; Philippe Vignon, Glion Managing Director; Mr. Yassir Al-Sharif, Project Sponsor of the Tanmeya Hospitality & Tourism Fund From Left to right: Adrian Artimov, Chief Commercial Officer Sommet Education; Marie-Claude Mathieu, member of Sommet Education board and Group General Counsel; Ms. Yasmine Chatila Zwahlen, Ambassador of Switzerland to the Kingdom; Mr. Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, Minister of Tourism; Mr. Mohamed Musaiqer, Chairman of the Board, Tanmeya Capital; Mr. Yassir Al-Sharif, Project Sponsor of the Tanmeya Hospitality & Tourism Fund

La partnership unisce Tanmeya Capital, gestore del Tanmeya Hospitality & Tourism Fund (THTF) – un fondo di investimento da 600 milioni di riyal sauditi (circa 140 milioni di euro) dedicato allo sviluppo dei talenti e delle infrastrutture saudite nel settore dell'ospitalità – e Sommet Education, gruppo che riunisce le istituzioni di eccellenza mondiale Les Roches, École Ducasse e Glion Institute of Higher Education, in base a un accordo esclusivo di 25 anni per creare e gestire un ecosistema educativo e formativo completo all'interno del Regno.

Questa iniziativa mira a fornire ai talenti sauditi e internazionali competenze di livello mondiale, in grado di rispondere alle crescenti esigenze delle industrie turistiche e dei servizi in Arabia Saudita. Inoltre, contribuirà a creare opportunità di lavoro sostenibili e di alta qualità, rafforzando al contempo la posizione del Regno come hub regionale per la formazione nel turismo e nell'ospitalità.

Durante il vertice è stato firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) tra Tanmeya Capital e Wadi Jeddah Company, il braccio d'investimento dell'Università King Abdulaziz, che esplorerà la creazione di un nuovo campus a Jeddah.

Mohamed Musaiqer, Presidente di Tanmeya Capital, ha dichiarato: "Lo sviluppo del capitale umano nei settori dell'ospitalità e del turismo è un pilastro fondamentale della Vision 2030 e del Programma per lo Sviluppo delle Capacità Umane. Questa partnership dimostra come collaborazioni nazionali e internazionali mirate possano generare un impatto sociale ed economico duraturo."

Marie-Claude Mathieu, membro del Consiglio di Sommet Education e Direttrice degli Affari Legali e Societari del Gruppo, ha aggiunto: "L'apertura dei nostri campus di punta in Arabia Saudita testimonia la visione condivisa con i nostri partner, volta a valorizzare i talenti e a plasmare il futuro dell'eccellenza nell'ospitalità e nei servizi."

Questa collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nella trasformazione dell'Arabia Saudita verso un'economia basata sulla conoscenza e sulle competenze, integrando il settore pubblico e quello privato con il know-how internazionale per formare leader pronti per il futuro nelle fiorenti industrie del turismo e dell'ospitalità del Regno.

