Sommet Education & Tanmeya Capital: Lanzamiento de una alianza saudí-suiza para impulsar el talento nacional y el ecosistema educativo en turismo, hospitality y artes culinarias

RIAD, Reino de Arabia Saudí, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio de Su Excelencia el Sr. Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, ministro de Turismo, se anunció en la cumbre "TOURISE 2025" en Riad una histórica asociación saudí-suiza destinada a fomentar la innovación, desarrollar el talento nacional y fortalecer el capital humano en los ámbitos del turismo, el hospitality y las artes culinarias, en línea con la Visión Saudí 2030.

From Left to right: Mr. Ahmad Al Sakran, Acting Chief Executive Officer, Tanmeya Capital; Karine Hyon-Vintrou, École Ducasse Managing Director; Marie-Claude Mathieu, member of Sommet Education board and Group General Counsel; Mr. Mohamed Musaiqer, Chairman of the Board, Tanmeya Capital; Adrian Artimov, Chief Commercial Officer Sommet Education; Philippe Vignon, Glion Managing Director; Mr. Yassir Al-Sharif, Principal Supporter and Senior Advisor to the Tanmeya Hospitality & Tourism Fund From Left to right: Adrian Artimov, Chief Commercial Officer Sommet Education; Marie-Claude Mathieu, member of Sommet Education board and Group General Counsel; Ms. Yasmine Chatila Zwahlen, Ambassador of Switzerland to the Kingdom; Mr. Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, Minister of Tourism; Mr. Mohamed Musaiqer, Chairman of the Board, Tanmeya Capital; Mr. Yassir Al-Sharif, Principal Supporter and Senior Advisor to the Tanmeya Hospitality & Tourism Fund

La alianza une a Tanmeya Capital, gestora del Fondo de Turismo y Hospitality Tanmeya (THTF - un vehículo de inversión de 600 millones de riales saudíes, casi 140 millones de euros dedicado al desarrollo del talento y la infraestructura saudí en el sector del Hospitality) y a Sommet Education, empresa matriz de las prestigiosas instituciones internacionales institutions Les Roches, École Ducasse, y Glion Institute of Higher Education, en virtud de un acuerdo exclusivo de 25 años para establecer y gestionar un completo ecosistema educativo y formativo dentro del Reino.

Esta iniciativa tiene como objetivo dotar al talento saudí e internacional de competencias de primer nivel mundial, respondiendo así a las crecientes necesidades de las industrias turísticas y de servicios de Arabia Saudí. Asimismo, contribuirá a generar oportunidades de empleo de alta calidad y sostenibles, reforzando la posición del Reino como centro regional de referencia en educación en turismo y hospitality.

Se firmó un Memorando de Entendimiento durante la cumbre entre Tanmeya Capital y la Compañía Wadi Jeddah, el brazo inversor de la Universidad King Abdulaziz, que explorará la creación de un nuevo campus en Yeda.

El Sr. Mohamed Musaiqer, presidente de Tanmeya Capital, declaró: "El desarrollo del capital humano en el sector hospitality y turístico es un pilar fundamental de la Visión 2030 y del Programa de Desarrollo de las Capacidades Humanas. Esta iniciativa demuestra cómo las alianzas nacionales e internacionales con un propósito definido pueden generar un impacto social y económico sostenible".

Marie-Claude Mathieu, miembro del consejo y directora jurídica del grupo Sommet Education, añadió: "El establecimiento de nuestros campus insignia en Arabia Saudí es un reflejo de la visión compartida con nuestros socios: fomentar el talento y construir el futuro de la excelencia en hospitality y servicios."

Esta colaboración representa un hito en la transformación de Arabia Saudí hacia una economía basada en el conocimiento y las competencias, integrando a los sectores público y privado con la experiencia internacional para formar a los líderes del futuro en las pujantes industrias turísticas y de hospitality del Reino.

Más información: www.sommet-education.com | www.tanmeya.com.sa

