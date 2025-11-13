Sommet Education & Tanmeya Capital : Partenariat Saoudo-Suisse lancé pour développer les talents nationaux et un écosystème éducatif dans le tourisme, l'hôtellerie et les arts culinaires

RIYAD, Royaume d'Arabie Saoudite, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Sous le patronage de Son Excellence M. Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, Ministre du Tourisme, un partenariat historique Saoudo-Suisse e a été annoncé lors du sommet "TOURISE 2025" à Riyad. Cette alliance vise à stimuler l'innovation, à former les talents nationaux et à renforcer le capital humain dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et des arts culinaires, en parfaite cohérence avec la Vision 2030 du Royaume.

From Left to right: Mr. Ahmad Al Sakran, Acting Chief Executive Officer, Tanmeya Capital; Karine Hyon-Vintrou, École Ducasse Managing Director; Marie-Claude Mathieu, member of Sommet Education board and Group General Counsel; Mr. Mohamed Musaiqer, Chairman of the Board, Tanmeya Capital; Adrian Artimov, Chief Commercial Officer Sommet Education; Philippe Vignon, Glion Managing Director; Mr. Yassir Al-Sharif, Principal Supporter and Senior Advisor to the Tanmeya Hospitality & Tourism Fund From Left to right: Adrian Artimov, Chief Commercial Officer Sommet Education; Marie-Claude Mathieu, member of Sommet Education board and Group General Counsel; Ms. Yasmine Chatila Zwahlen, Ambassador of Switzerland to the Kingdom; Mr. Ahmed bin Aqil Al-Khateeb, Minister of Tourism; Mr. Mohamed Musaiqer, Chairman of the Board, Tanmeya Capital; Mr. Yassir Al-Sharif, Principal Supporter and Senior Advisor to the Tanmeya Hospitality & Tourism Fund

Ce partenariat réunit Tanmeya Capital, gestionnaire du Tanmeya Hospitality & Tourism Fund (THTF - un véhicule d'investissement de 600 millions de riyals saoudiens – près de 140 millions d'euros – dédié au développement des talents et des infrastructures saoudiens dans le secteur de l'hôtellerie), et Sommet Education, groupe éducatif suisse regroupant les institutions de renommée mondiale Les Roches, École Ducasse et Glion Institute of Higher Education. En vertu d'un accord exclusif de 25 ans, les deux parties collaboreront pour créer et exploiter un écosystème complet de formation et d'enseignement au sein du Royaume.

Cette initiative a pour objectif de doter les talents saoudiens et internationaux de compétences de niveau mondial, répondant ainsi aux besoins croissants des secteurs du tourisme et des services en Arabie saoudite. Elle contribuera également à la création d'emplois durables et de haute qualité, tout en renforçant la position du Royaume comme centre régional d'excellence en matière d'éducation en hôtellerie et en tourisme.

Un protocole d'accord a été signé durant le sommet entre Tanmeya Capital et Wadi Jeddah Company, bras d'investissement de l'Université Roi Abdulaziz, qui explorera la création d'un nouveau campus à Djeddah.

M. Mohamed Musaiqer, Président de Tanmeya Capital, a déclaré : «Le développement du capital humain dans l'hôtellerie et le tourisme est un pilier clé de la Vision 2030 et du programme de développement des capacités humaines. Ce partenariat illustre la manière dont des collaborations nationales et internationales ambitieuses peuvent générer un impact social et économique durable. »

Mme Marie-Claude Mathieu, membre du Conseil d'administration et Directrice juridique du groupe Sommet Education, a ajouté : « L'implantation de nos campus phares en Arabie saoudite témoigne de la vision commune que nous partageons avec nos partenaires : cultiver les talents et façonner l'avenir de l'excellence dans l'hospitalité et les métiers du service. »

Cette collaboration marque une étape clé dans la transformation du Royaume vers une économie fondée sur la connaissance et les compétences, intégrant les secteurs public et privé avec une expertise internationale afin de former les leaders de demain pour les industries florissantes du tourisme et de l'hôtellerie saoudiennes.

Pour plus d'informations : www.sommet-education.com | www.tanmeya.com.sa

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822778/Saudi_Swiss_Partnership.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822780/Saudi_Swiss_Partnership.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2822781/Sommet_Education_Tanmeya_Capital_logo.jpg